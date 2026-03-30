Google vừa khiến giá RAM giảm mạnh

  • Thứ hai, 30/3/2026 12:30 (GMT+7)
Giá RAM DDR5 tại Mỹ vừa giảm mạnh sau nhiều tháng leo thang, nguyên nhân có thể từ thuật toán nén bộ nhớ TurboQuant mà Google vừa công bố.

Google giới thiệu TurboQuant, thuật toán nén bộ nhớ đệm. Ảnh: SK Hynix.

Giá bộ nhớ DDR5 tại thị trường Mỹ vừa ghi nhận đợt giảm đáng kể nhất trong nhiều tháng, chỉ vài ngày sau khi Google công bố thuật toán nén bộ nhớ TurboQuant. Mức giảm lên đến hơn 100 USD mỗi bộ tại một số nhà bán lẻ lớn.

Cụ thể trên Amazon Mỹ, bộ nhớ Corsair VENGEANCE DDR5 32 GB tốc độ 6400 MHz hiện được bán với giá khoảng 379,99 USD, giảm so với mức đỉnh gần 490 USD chỉ một tuần trước. Bộ DDR5-5200 16GB cũng giảm từ khoảng 260 USD xuống còn 219,99 USD. Mức giảm tương tự xuất hiện trên Newegg. Các sản phẩm của Corsair có mức giảm mạnh hơn so với nhiều nhà cung cấp khác.

Ngành công nghiệp bộ nhớ đang trải qua giai đoạn biến động sau khi Google công bố TurboQuant, một thuật toán nén bộ nhớ đệm dùng trong các tác vụ AI. Theo bài báo của gã khổng lồ tìm kiếm, TurboQuant có thể giảm yêu cầu bộ nhớ cho các mô hình AI lên đến 6 lần mà không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất trong các tác vụ ngữ cảnh dài.

Thông tin này lập tức tạo ra cú sốc trên thị trường. Các công ty sản xuất DRAM như Micron và nhiều nhà cung cấp khác mất hàng trăm tỷ USD vốn hóa thị trường sau khi TurboQuant xuất hiện. Nếu AI cần ít bộ nhớ hơn, nhu cầu với chip DRAM, vốn đang khan hiếm và đắt đỏ vì cơn sốt AI, sẽ giảm theo.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia trong ngành đã bác bỏ tuyên bố của Google, cho rằng mức giảm yêu cầu bộ nhớ 6 lần là quá lạc quan và không phản ánh đúng thực tế triển khai. Đây vẫn là chủ đề tranh luận chưa ngã ngũ trong giới công nghệ.

Về đợt giảm giá DDR5 hiện tại, giả thuyết phổ biến nhất là các nhà cung cấp đang bán tháo hàng tồn kho do phản ứng tiêu cực của thị trường với TurboQuant. Nếu giá chip nhớ thực sự giảm dài hạn, điều này cũng có thể giúp các nhà sản xuất chuyển hướng năng lực sản xuất từ HBM dành cho máy chủ AI sang DRAM tiêu dùng, vốn đang trong tình trạng khan hiếm nghiêm trọng.

Chuỗi cung ứng chip nhớ đang bị tắc nghẽn khi Samsung, SK Hynix và Micron dành hơn 80% năng lực sản xuất tiên tiến cho chip HBM phục vụ máy chủ AI. Điều này đẩy giá DRAM và NAND tiêu dùng lên cao, góp phần vào làn sóng tăng giá smartphone và máy tính toàn cầu trong thời gian qua. Tuy nhiên, với đợt điều chỉnh mới, chưa thể kết luận đợt giảm giá là xu hướng dài hạn hay điều chỉnh ngắn hạn.

Hai nhà sáng lập Google tự tay làm nên tất cả

Kể về câu chuyện của 25 doanh nhân của thế giới, sách "Họ đã làm gì để thay đổi thế giới?" vừa là một “kho” tư liệu về tinh thần doanh nhân vừa là nguồn cảm hứng cho những ai muốn tự mình sáng tạo nên những điều ý nghĩa.

Elon Musk công bố siêu dự án không tưởng

Elon Musk tin rằng Terafab, nhà máy chip chung giữa Tesla, SpaceX và xAI với chi phí đầu tư 20-25 tỷ USD, có thể sản xuất 1 terawatt năng lực tính toán mỗi năm.

07:31 23/3/2026

Kế hoạch chưa từng có của Jeff Bezos

Jeff Bezos đang đàm phán huy động 100 tỷ USD để lập quỹ mua lại các công ty sản xuất chip, quốc phòng và hàng không vũ trụ, sau đó dùng AI để tự động hóa hoạt động.

08:18 21/3/2026

Vụ buôn lậu chip AI chấn động

Ba cá nhân liên quan đến Supermicro bị cáo buộc lập mạng lưới tinh vi để chuyển bất hợp pháp các máy chủ chứa chip Nvidia sang Trung Quốc, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.

15:19 20/3/2026

Minh Hoàng

Google Chip RAM DDR5 TurboQuant

  • Google

    Google

    Google là một công ty đa quốc gia của Mỹ chuyên về các sản phẩm liên quan đến Internet như quảng cáo trực tuyến, công cụ tìm kiếm, điện toán đám mây, phần mềm và phần cứng. Các sản phẩm nổi tiếng của Google bao gồm: Google Search, Gmail, Google+, Youtube, Google Chrome và điện thoại thông minh Google Pixel,... Đầu năm 2016, Google là công ty đầu tiên vượt mặt Apple, trở thành công ty có giá trị thị trường lớn nhất thế giới với 570 tỷ USD vốn hóa.

    Bạn có biết: Thời gian đầu, Google chạy dưới trang web của trường đại học Stanford với tên miền google.stanford.edu và z.stanford.edu

    • Thời gian thành lập: 04/09/1998
    • Nhà sáng lập: Larry Page, Sergey Brin
    • Trụ sở chính: Googleplex tại Mountain View, California, Mỹ
    • Công ty mẹ: Alphabet Inc.

Suc manh quan su cua Houthi hinh anh

Sức mạnh quân sự của Houthi

6 giờ trước 09:35 30/3/2026

0

Sự tham gia của lực lượng Houthi cùng Iran đang khiến xung đột theo hướng khó lường hơn, thậm chí có thể tạo ra "kịch bản ác mộng" nếu phong tỏa thành công eo biển Bab al-Mandeb.

Elon Musk chuyen huong hinh anh

Elon Musk chuyển hướng

7 giờ trước 08:20 30/3/2026

0

Elon Musk đang tái cấu trúc Tesla để ưu tiên sản xuất robot hình người Optimus, trong khi hàng loạt tỷ phú công nghệ khác cũng đổ xô vào lĩnh vực này.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

