Google vừa khiến giá RAM giảm mạnh

Giá RAM DDR5 tại Mỹ vừa giảm mạnh sau nhiều tháng leo thang, nguyên nhân có thể từ thuật toán nén bộ nhớ TurboQuant mà Google vừa công bố.

Google giới thiệu TurboQuant, thuật toán nén bộ nhớ đệm. Ảnh: SK Hynix.

Giá bộ nhớ DDR5 tại thị trường Mỹ vừa ghi nhận đợt giảm đáng kể nhất trong nhiều tháng, chỉ vài ngày sau khi Google công bố thuật toán nén bộ nhớ TurboQuant. Mức giảm lên đến hơn 100 USD mỗi bộ tại một số nhà bán lẻ lớn.

Cụ thể trên Amazon Mỹ, bộ nhớ Corsair VENGEANCE DDR5 32 GB tốc độ 6400 MHz hiện được bán với giá khoảng 379,99 USD , giảm so với mức đỉnh gần 490 USD chỉ một tuần trước. Bộ DDR5-5200 16GB cũng giảm từ khoảng 260 USD xuống còn 219,99 USD . Mức giảm tương tự xuất hiện trên Newegg. Các sản phẩm của Corsair có mức giảm mạnh hơn so với nhiều nhà cung cấp khác.

Ngành công nghiệp bộ nhớ đang trải qua giai đoạn biến động sau khi Google công bố TurboQuant, một thuật toán nén bộ nhớ đệm dùng trong các tác vụ AI. Theo bài báo của gã khổng lồ tìm kiếm, TurboQuant có thể giảm yêu cầu bộ nhớ cho các mô hình AI lên đến 6 lần mà không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất trong các tác vụ ngữ cảnh dài.

Thông tin này lập tức tạo ra cú sốc trên thị trường. Các công ty sản xuất DRAM như Micron và nhiều nhà cung cấp khác mất hàng trăm tỷ USD vốn hóa thị trường sau khi TurboQuant xuất hiện. Nếu AI cần ít bộ nhớ hơn, nhu cầu với chip DRAM, vốn đang khan hiếm và đắt đỏ vì cơn sốt AI, sẽ giảm theo.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia trong ngành đã bác bỏ tuyên bố của Google, cho rằng mức giảm yêu cầu bộ nhớ 6 lần là quá lạc quan và không phản ánh đúng thực tế triển khai. Đây vẫn là chủ đề tranh luận chưa ngã ngũ trong giới công nghệ.

Về đợt giảm giá DDR5 hiện tại, giả thuyết phổ biến nhất là các nhà cung cấp đang bán tháo hàng tồn kho do phản ứng tiêu cực của thị trường với TurboQuant. Nếu giá chip nhớ thực sự giảm dài hạn, điều này cũng có thể giúp các nhà sản xuất chuyển hướng năng lực sản xuất từ HBM dành cho máy chủ AI sang DRAM tiêu dùng, vốn đang trong tình trạng khan hiếm nghiêm trọng.

Chuỗi cung ứng chip nhớ đang bị tắc nghẽn khi Samsung, SK Hynix và Micron dành hơn 80% năng lực sản xuất tiên tiến cho chip HBM phục vụ máy chủ AI. Điều này đẩy giá DRAM và NAND tiêu dùng lên cao, góp phần vào làn sóng tăng giá smartphone và máy tính toàn cầu trong thời gian qua. Tuy nhiên, với đợt điều chỉnh mới, chưa thể kết luận đợt giảm giá là xu hướng dài hạn hay điều chỉnh ngắn hạn.