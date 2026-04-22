Giữ lại hàng chục thanh RAM suýt thành rác, giờ đây là 'kho báu'

Nhiều doanh nghiệp sau khi nâng cấp máy đã vứt đi linh kiện cũ. Trong giai đoạn giá bộ nhớ tăng mạnh, những món "rác" đó có giá hàng nghìn USD.

72 thanh RAM suýt bị vứt hiện có giá trị gần 20.000 USD. Ảnh: Reddit.

Một tài khoản Reddit cho biết chia sẻ tấm hình 72 thanh RAM suýt bị vứt đi có giá trị khoảng 20.000 USD . Người đăng cho biết anh nhận được số RAM từ cha khi công ty ông nâng cấp bộ nhớ trên máy chủ mới mua vào năm 2024. Đây là RAM DDR4 2.666 MHz của HP Enterprise với dung lượng 32 GB mỗi thanh.

Thay vì đưa đi tái chế như rác thải điện tử vào hai năm trước, người cha đã cho con trai mình số RAM. Trong khi lựa chọn ban đầu sẽ biến chúng thành rác, lượng RAM nói trên giờ trở thành tài sản có giá trị cao. Dù loại RAM của HP Enterprise như thế này không còn bán công khai, mỗi thanh có thông số tương tự từ SK Hynix hiện có giá 287,95 USD trên Amazon.

Điều này đồng nghĩa 72 thanh RAM có tổng giá trị hơn 20.000 USD . Theo dữ liệu trên CamelCamelCamel, các linh kiện này từng có giá khoảng 35 USD vào năm 2024, với mức thấp nhất là 29 USD vào giữa năm 2025.

Nhiều người bình luận cho rằng việc vứt đi linh kiện cũ là một sự lãng phí, đặc biệt khi giá RAM năm nay tăng mạnh do nhu cầu chip nhớ bùng nổ từ việc xây dựng hạ tầng AI. Tuy nhiên, một số người dùng khác cho rằng nhiều doanh nghiệp không quá quan tâm đến số phận của thiết bị cũ, do sau khi đã khấu hao xong về mặt sổ sách chúng gần như không còn giá trị.

“Ở nhiều nơi tôi từng làm việc, các quản trị viên hệ thống phụ trách máy chủ không phải người đam mê phần cứng, chưa từng tự lắp máy, và cũng không quan tâm đồ đó giá bao nhiêu miễn là hạ tầng vẫn chạy ổn.

Họ thường xuyên vứt bỏ những thiết bị vẫn còn tốt thay vì giữ lại cho phòng lab thử nghiệm hay mục đích hữu ích khác. Đó là ngân sách để chi tiêu, và họ đơn giản là chẳng quan tâm gì cả, vì cấp trên của họ cũng không hiểu những thứ đó hoạt động ra sao”, một người bình luận chia sẻ.

Tuy nhiên, loại RAM trong bài không thể chạy trên bo mạch chủ thông thường, nên tác giả bài viết nói trên cũng không thể dùng chúng để nâng cấp máy tính cá nhân. Những mô-đun này cần bo mạch chủ máy chủ hoặc HEDT cùng CPU tương thích, như dòng Intel Xeon và AMD EPYC.

Vì vậy, trừ khi có sẵn một cấu hình chuyên dụng ở nhà, lựa chọn khả thi nhất là bán lại các thanh RAM này trên thị trường đồ cũ. Khả năng bán được hơn 20.000 USD không cao, nhưng vẫn có thể thu về số tiền cao hơn giá của một chiếc PC gaming hàng đầu năm 2026.

Nếu không có người nhặt lại, 72 thanh RAM này đã trở thành rác điện tử, làm trầm trọng hoá ô nhiễm môi trường. Theo Global E-waste Monitor, chưa đến 25% trong tổng số 62 triệu tấn rác thải điện từ thế giới thải ra được tái chế đúng cách. Phần còn lại bị chôn lấp, xử lý không kiểm soát, gây thất thoát hàng tỷ USD giá trị vật liệu như vàng, đồng, và các kim loại hiếm.

Trong bối cảnh các trung tâm dữ liệu liên tục nâng cấp để phục vụ AI, vòng đời phần cứng ngày càng rút ngắn. Điều này khiến lượng linh kiện vẫn còn dùng tốt nhưng bị loại bỏ tăng nhanh.