Cục diện ngành robot hút bụi thay đổi

Quý I, Dreame ngược dòng, vượt qua Roborock và Ecovacs về mặt doanh số và nguồn tiền thu được. Trước đó, hãng này đứng hạng 3.

Dreame có quý I vươn lên dẫn đầu ngành robot hút bụi.

Theo thông tin Dreame cung cấp, do IDC kiểm chứng, hãng này bán được nhiều robot hút bụi nhất thế giới trong quý I với 1,6 triệu sản phẩm đến tay người dùng. Số tiền thu được vào khoảng 924 triệu USD . Trước đó, hãng này vẫn vượt trội về mặt doanh thu, nhờ bán được nhiều sản phẩm ở phân khúc cao cấp, trên 3.000 NDT (12 triệu đồng).

Báo cáo tổng của IDC trong năm ngoái, Roborock là hãng bán được nhiều nhất với 5,8 triệu máy. Kế tiếp là Ecovacs với 4,7 triệu. Dreame xếp sau, 3,4 triệu máy. Dữ liệu cũng cho thấy nhà sản xuất từng nằm trong hệ sinh thái Xiaomi tăng trưởng nhanh nhất với biên độ hơn 100% trong năm 2025. Báo cáo quý I họ đạt mốc phát triển hơn 170%.

Báo cáo của IDC bao gồm hệ thiết bị làm sạch tự động như máy hút bụi thông minh, robot cắt cỏ, robot lau kính và robot vệ sinh hồ bơi.

Dreame mở rộng liên tục, ra cả mảng thiết bị lọc khí. Ảnh: NXX.

Dreame là cái tên non trẻ nhất trong bộ 3 này. Hãng mới thành lập năm 2017 bởi doanh nhân Du Hạo. Trong khi đó Ecovacs có mặt từ năm 1998, là OEM của nhiều hãng Mỹ. Roborock ra mắt năm 2014, mở đầu kỷ nguyên định vị LiDAR.

Dreame cũng là hãng duy nhất trong số này chưa IPO. Theo các tài liệu được Bloomberg công bố, hãng này có kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu vào năm 2027, với định giá công ty gần 10 tỷ USD . Báo cáo rò rỉ cho biết doanh thu hàng năm của họ đạt 40 tỷ NDT. Con số này gấp đôi mức Roborock, Ecovacs đạt được trong năm tài chính gần nhất.

Trong một bài phỏng vấn CEO Du Hạo cho biết họ kiếm được nhiều tiền hơn vì tập trung hoàn toàn vào phân khúc cao cấp. Gần đây, nhà sản xuất này mở rộng liên tục ở các mảng mới, gồm cả siêu xe điện và smartphone đắt tiền. Ở lĩnh vực gia dụng, công ty này trình làng thêm thiết bị nấu nướng, máy lọc không khí với mẫu FP10, chuyên dụng cho nhà có nuôi thú cưng, tự làm sạch màng phủ thô.

Tuy nhiên, các phát ngôn của Du Hạo trên mạng xã hội không được lòng nhiều người. Ông từng tuyên bố muốn biến Dreame trở thành công ty trị giá 100.000 tỷ USD đầu tiên trên thế giới, một điều bị cho là viển vông.

Các hãng thiết bị làm sạch cũng bước vào cuộc đua “đốt tiền” cho quảng bá thương hiệu toàn cầu, tiến đến những thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu. Dreame thuê Ronaldo, trong khi Roborock ký kết cùng Real Madrid.