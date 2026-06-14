Chiếc MacBook mà Steve Jobs không muốn thấy

Apple có thể lần đầu đưa màn hình cảm ứng lên MacBook, đánh dấu thay đổi lớn trong cách công ty định vị dòng laptop vốn tách biệt với iPad.

Apple có thể đưa màn hình cảm ứng lên MacBook thế hệ mới. Ảnh: 9to5Mac.

Apple có thể chuẩn bị tạo ra thay đổi lớn với dòng MacBook. Theo TechWeb, mẫu MacBook Ultra sắp tới có thể được trang bị màn hình cảm ứng. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là laptop đầu tiên của Táo khuyết hỗ trợ thao tác cảm ứng trực tiếp trên màn hình.

Thông tin này đáng chú ý vì Apple trong nhiều năm vẫn tránh đưa màn hình cảm ứng lên Mac. Quan điểm này từng được Steve Jobs nêu rất rõ. Ông cho rằng màn hình cảm ứng trên laptop không phù hợp với cách con người sử dụng máy tính xách tay. Việc phải giơ tay chạm vào một màn hình đặt thẳng đứng sẽ gây mỏi sau một thời gian.

“Nó không hiệu quả, về mặt công thái học thì rất tệ”, Steve Jobs từng nói.

Theo bài viết của TechWeb, MacBook Ultra không chỉ có màn hình cảm ứng. Máy có thể sở hữu thiết kế màn hình mới. Apple có thể thay phần “tai thỏ” bằng Dynamic Island, tính năng quen thuộc trên iPhone đời mới. Đây sẽ là thay đổi lớn với thiết kế MacBook sau nhiều thế hệ dùng phần khuyết ở cạnh trên màn hình.

Màn hình cũng chuyển từ Mini-LED sang OLED. Công nghệ OLED cho phép từng điểm ảnh tự phát sáng. Khi hiển thị màu đen, điểm ảnh có thể tắt hoàn toàn. Điều này giúp tăng độ tương phản. Nó cũng có thể giúp cụm màn hình mỏng và nhẹ hơn.

MacRumors cũng cho biết macOS 27 có các dấu hiệu liên quan đến hỗ trợ cảm ứng và Dynamic Island.

Dù vậy, câu hỏi lớn vẫn là cách Apple sẽ triển khai cảm ứng trên Mac. Nếu chỉ thêm khả năng chạm vào màn hình, trải nghiệm có thể không đủ thuyết phục. Hệ điều hành macOS vốn được thiết kế cho con trỏ chuột. Các nút bấm, thanh menu và cửa sổ nhỏ có thể cần được tinh chỉnh để phù hợp với thao tác bằng ngón tay.

Bài toán của Apple vì thế không chỉ nằm ở phần cứng. Công ty cần thay đổi cả giao diện và cách tương tác. Nếu làm tốt, MacBook cảm ứng có thể mở ra một hướng phát triển mới. Ngược lại, sản phẩm dễ vấp lại chính lý do mà Steve Jobs từng phản đối.