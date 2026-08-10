Điểm đặc biệt khiến người dùng ‘đổ gục’ khi unbox Galaxy Z8 series

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Ngày 8/8, Samsung tổ chức lễ giao máy cho những khách hàng đặt trước Galaxy Z8 series, gồm Fold8 Ultra, Fold8 và Flip8. Chỉ sau 6 ngày đặt trước, dòng sản phẩm thế hệ thứ 8 của Samsung thể hiện sức hút mạnh mẽ khi ghi nhận lượng đơn cao gấp 2,4 lần thế hệ tiền nhiệm. Con số này phản ánh sự ưu ái của người dùng dành cho những thiết kế và tính năng mới được cải tiến.
Ghi nhận tại Samsung West Lake, đông đảo khách hàng có mặt từ sớm để nhận máy đặt trước. Không gian cửa hàng được bố trí với khu vực trung tâm dành riêng để trải nghiệm bộ ba Galaxy Z8 series, cùng khu vực ghế chờ và quầy cà phê để nhân viên tận tình tư vấn và hướng dẫn lắp đặt thiết bị cho khách hàng.
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“Ngôi sao sáng” trong dòng sản phẩm thế hệ thứ 8 của Samsung thuộc về Z Fold8 khi chiếm hơn 50% tổng số thiết bị được đặt hàng trước. Z Fold8 sở hữu thiết kế hoàn toàn mới với màn hình chính rộng 7,6 inch vừa vặn tỷ lệ 4:3, trong khi màn hình ngoài rộng 5,5 inch với tỷ lệ 10:6. Thiết kế độc đáo này giúp người dùng dễ dàng “đắm chìm” trong trải nghiệm khám phá nội dung trên nền tảng số. Ngoài ra, Z Fold8 có trọng lượng chỉ 201 gram, thấp nhất trong các thế hệ Galaxy Z Fold. Viên pin 4.800 mAh giúp người dùng thoải mái sử dùng máy cả ngày mà không lo hết pin.
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Chị Trần Mai Anh (Hà Nội) là một trong những khách hàng “đổ gục” trước thiết kế và hiệu năng ấn tượng của Galaxy Z Fold8. Từng sử dụng Galaxy Z Flip5, chị Mai Anh quyết định “lên đời” Fold8 khi được trực tiếp trải nghiệm. “Chắc nhiều người sẽ có chung cảm nhận với tôi rằng Fold8 có thiết kế ấn tượng và sử dụng thuận tiện. Khi test máy, tôi cảm nhận rõ sự chắc chắn của bản lề, các nếp gấp cũng hầu như biến mất. Với những đời Samsung trước, tôi khá ‘rén tay’ mỗi khi đóng gập máy, thì với Z Fold8, mọi chuyện dường như được giải quyết dễ dàng”, vị khách hàng chia sẻ.
Trong khi đó, Galaxy Z Fold8 Ultra dành cho người ưu tiên hiệu suất công việc. Thiết bị sở hữu màn hình rộng 8 inch, mang lại nhiều không gian hơn cho việc đa nhiệm, kết hợp cùng camera nâng cấp giúp ghi lại hình ảnh sắc nét và chân thực hơn. Ở phía ngược lại, Galaxy Z Flip8 lại được thiết kế cho người đề cao bản sắc cá nhân qua thiết kế “vỏ sò” nhỏ gọn, có thể cầm nắm trong lòng bàn tay. Với màn hình phụ Flex Window được tái thiết kế, người dùng dễ dàng truy cập ứng dụng, xem thông tin nhanh hay thao tác trên màn hình ngoài.
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Chị Phạm Mai Thùy (Hà Nội) cũng là một trong những khách hàng đầu tiên ở Việt Nam sở hữu Galaxy Z Flip8. Là “fan cứng” dòng Flip của Samsung, chị Thùy gần như không bỏ lỡ phiên bản nào mà thương hiệu ra mắt. So với các thế hệ trước, chị đánh giá Z Flip8 có sự cải tiến rõ rệt khi nếp gấp hầu như không xuất hiện, nhờ vào công nghệ màn hình Flex Titanium giúp máy mỏng nhưng vẫn đảm bảo độ bền. Ngoài ra, Galaxy AI cũng hỗ trợ chị nhiều trong công việc và đời sống - từ phân tích dữ liệu, báo cáo cho đến vai trò như trợ lý cá nhân. “Z Flip8 nhỏ gọn, khi gập lại trông như hộp trang điểm nên tôi dễ dàng mang theo. Tôi còn sắm riêng vài chiếc túi mini chỉ để đựng chiếc điện thoại yêu thích này”, chị Thùy hào hứng chia sẻ.
Về các tính năng AI, Samsung tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu khi tích hợp sâu Galaxy AI vào hệ sinh thái. Tại sự kiện, nhiều khách thích thú trải nghiệm tính năng Photo Assist - hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh bằng câu lệnh. “Tính năng này quả là ‘ăn tiền’ với người thích ‘sống ảo’ như tôi. Nhờ Photo Assist, tôi có thể xóa người, chỉnh màu sáng, tăng sắc độ tùy ý”, Minh Anh, khách hàng vừa chốt đơn Galaxy Z Fold8 Ultra, nhận định.
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Bên cạnh tổ chức giao Samsung Z8 series cho khách hàng tại Samsung West Lake, Samsung cũng tổ chức giao thiết bị ở Samsung 68 (phường Sài Gòn, TP.HCM) và các đại lý bán lẻ chính thức như Thế Giới Di động, CellphoneS, SamCenter.
Cũng trong ngày 8/8, sự kiện mở bán và trải nghiệm Galaxy Z8 series của CellphoneS diễn ra sôi động tại Vincom Mega Mall Royal City (Hà Nội). Nằm giữa sảnh chính của trung tâm thương mại, không gian sự kiện được thiết kế thành nhiều booth khám phá và trải nghiệm độc đáo. Tại đây, khách hàng không chỉ được nhận các mẫu Galaxy Z8 series đầu tiên, mà còn có cơ hội tham gia mini game trúng quà hấp dẫn.
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Với những hiệu năng và thiết kế vượt trội, Galaxy Z8 series được dự đoán là dòng sản phẩm đáng mua hàng đầu hiện nay. Trong thời gian 22/7-17/8, khách hàng tham gia chương trình đặt trước Galaxy Z8 series còn nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn như thu cũ đổi mới trợ giá lên tới 3 triệu đồng, voucher giảm giá 2 triệu đồng, chương trình trả góp 0% lãi suất, hay nhận ưu đãi thay mới màn hình trong 2 năm. Ngoài ra, khách hàng có thể cân nhắc Samsung Care+ với gói bảo vệ toàn diện cho sản phẩm.