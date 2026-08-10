Điểm đặc biệt khiến người dùng ‘đổ gục’ khi unbox Galaxy Z8 series

Chị Phạm Mai Thùy (Hà Nội) cũng là một trong những khách hàng đầu tiên ở Việt Nam sở hữu Galaxy Z Flip8. Là “fan cứng” dòng Flip của Samsung, chị Thùy gần như không bỏ lỡ phiên bản nào mà thương hiệu ra mắt. So với các thế hệ trước, chị đánh giá Z Flip8 có sự cải tiến rõ rệt khi nếp gấp hầu như không xuất hiện, nhờ vào công nghệ màn hình Flex Titanium giúp máy mỏng nhưng vẫn đảm bảo độ bền. Ngoài ra, Galaxy AI cũng hỗ trợ chị nhiều trong công việc và đời sống - từ phân tích dữ liệu, báo cáo cho đến vai trò như trợ lý cá nhân. “Z Flip8 nhỏ gọn, khi gập lại trông như hộp trang điểm nên tôi dễ dàng mang theo. Tôi còn sắm riêng vài chiếc túi mini chỉ để đựng chiếc điện thoại yêu thích này”, chị Thùy hào hứng chia sẻ.