Samsung mở rộng cuộc chơi điện thoại gập với Galaxy Z series mới

Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8 vừa ra mắt tại Việt Nam với nhiều ấn tượng ban đầu được các reviewer chia sẻ sau thời gian trải nghiệm.

Sau khi trải nghiệm, nhiều reviewer đánh giá cao những tính năng và cải tiến trên dòng sản phẩm Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8.

Tỷ lệ màn hình mới của Galaxy Z Fold8

Một trong những thay đổi trên thế hệ Galaxy Z năm nay là sự xuất hiện của Galaxy Z Fold8. Nếu Galaxy Z Fold8 Ultra hướng đến công việc và đa nhiệm, thì Galaxy Z Fold8 tập trung vào trải nghiệm xem và giải trí trên màn hình gập. Mẫu máy sử dụng màn hình ngoài tỷ lệ 10:16 và màn hình chính 4:3, khác biệt so với các thế hệ Fold trước.

Reviewer Nguyễn Thái Dương (kênh Vật Vờ Studio) cho biết tỷ lệ màn hình mới là điểm anh ấn tượng nhất khi trải nghiệm Galaxy Z Fold8. “Màn hình trong khá hợp để xem video, chơi game hay kiểm tra nội dung đang làm. Màn hình ngoài dùng quen lại thấy tiện lợi vì bàn phím lớn hơn, gõ thoải mái hơn”, anh chia sẻ.

Reviewer Trung Hiếu và Thái Dương hào hứng với loạt điện thoại gập mới của Samsung.

Không chỉ thay đổi về tỷ lệ màn hình, Galaxy Z Fold8 còn có trọng lượng 201 gram, thấp hơn các thế hệ Galaxy Z Fold trước. Reviewer Phạm Trung Hiếu (kênh Vật Vờ Studio) cho biết đây là điểm anh cảm nhận rõ nhất từ lần đầu cầm máy.

“Lúc cầm lên, tôi hơi bất ngờ vì máy nhẹ hơn mình tưởng. Điện thoại gập thường tạo cảm giác khá dày và nặng, còn Fold8 thì cầm gọn tay hơn. Đây là thay đổi nhỏ nhưng ảnh hưởng khá nhiều đến trải nghiệm sử dụng hàng ngày”, nam reviewer cho hay.

Tỷ lệ màn hình mới của Galaxy Z Fold8 phù hợp với tận hưởng nội dung.

Ở góc nhìn thị trường, anh Vũ Tuấn Hưng (báo VnExpress) đánh giá Galaxy Z Fold8 giúp Samsung mở rộng lựa chọn trong phân khúc điện thoại gập: “Nếu Z Fold8 Ultra chủ yếu hướng tới công việc thì Z Fold8 là lựa chọn cho những người thích tận hưởng nội dung. Kết hợp với Z Flip8, Samsung mang đến nhiều lựa chọn hơn cho nhóm người dùng khác nhau”.

Galaxy AI ngày càng giống trợ lý đắc lực

Galaxy AI cũng được nhiều reviewer quan tâm trên thế hệ Galaxy Z mới. Năm nay, Samsung tập trung phát triển AI theo hướng chủ động hỗ trợ người dùng trong tác vụ hàng ngày.

Điểm nổi bật là Gemini Intelligence, cho phép AI hiểu ngữ cảnh và thực hiện chuỗi tác vụ trên các ứng dụng được hỗ trợ. Người dùng có thể tìm chuyến bay, đặt xe, tìm nhà hàng, tổng hợp tài liệu hoặc sắp xếp ghi chú mà không cần chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng.

“Mỗi ngày, tôi đều xử lý nhiều việc như tìm chuyến bay, đặt xe, tìm quán ăn hay lên lịch. Nếu AI có thể hiểu tôi đang cần gì và thực hiện cả chuỗi tác vụ như vậy thì cảm giác giống như luôn có trợ lý cá nhân đồng hành”,Nguyễn Lạc Huy, nhà sáng lập Schannel, chia sẻ.

Theo Lạc Huy, AI trên smartphone sẽ hữu ích khi có thể thay người dùng xử lý công việc hàng ngày.

Không chỉ Gemini Intelligence, các tính năng Galaxy AI trên thế hệ Galaxy Z mới cũng được tối ưu theo từng kiểu dáng thiết bị. Trên Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra, màn hình lớn giúp người dùng vừa tận dụng AI, vừa đa nhiệm với nhiều nội dung cùng lúc. Trong khi đó, Galaxy Z Flip8 đưa các tính năng AI lên FlexWindow để người dùng truy cập và thao tác nhanh hơn ngay từ màn hình ngoài.

Những cải tiến giúp trải nghiệm điện thoại gập ngày càng hoàn thiện

Ngoài thiết kế mới và Galaxy AI, nhiều reviewer cho rằng điểm đáng chú ý trên thế hệ Galaxy Z năm nay nằm ở những cải tiến xuyên suốt trên 3 dòng sản phẩm.

Reviewer Đặng Nam Hải Triều cho biết điều cảm nhận rõ nhất trên Galaxy Z Fold8 là trải nghiệm màn hình: "Điều tôi thích là nếp gấp trên màn hình được cải thiện khá rõ. Trong quá trình sử dụng, tôi gần như không còn bị phân tâm bởi phần nếp gấp, cảm giác vuốt hay xem nội dung cũng liền mạch hơn".

Flex Titanium cùng bản lề mới góp phần giảm nếp gấp và cải thiện độ bền trên thế hệ Galaxy Z mới.

Không chỉ màn hình, Hải Triều cũng đánh giá cao cải tiến trên Galaxy Z Fold8 Ultra: “Viên pin 5.000 mAh trên Galaxy Z Fold8 Ultra, tương đương dòng Galaxy S Ultra, là nâng cấp tôi chờ đợi từ lâu. Khi thời lượng pin cải thiện, người dùng sẽ yên tâm hơn khi sử dụng máy như thiết bị chính mỗi ngày”.

Hải Triều đánh giá cao những cải tiến trên thế hệ Galaxy Z mới.

Bên cạnh đó, Galaxy Z Fold8 Ultra còn được nâng cấp vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, sạc nhanh 45 W và hệ thống camera 200 MP với camera góc siêu rộng mới. Những thay đổi này giúp dòng Fold cân bằng hơn giữa hiệu năng, thời lượng sử dụng và khả năng sáng tạo nội dung.

Với Galaxy Z Flip8, nhiều reviewer nhận định Samsung đang phát huy thế mạnh vốn có của dòng máy này. Bên cạnh nâng cấp về hiệu năng, camera và FlexWindow, thiết kế mỏng nhẹ là điểm nhấn trên thế hệ mới. Galaxy Z Flip8 có trọng lượng 180 gram, độ mỏng 6,1 mm khi mở và là mẫu điện thoại gập mỏng nhẹ nhất của Samsung tính đến nay.

Trong khi đó, reviewer Đan Anh đánh giá cao thiết kế mỏng nhẹ, nhỏ gọn của Galaxy Z Flip8. “Điều tôi thích nhất ở dòng Flip là cảm giác nhỏ gọn và nhẹ. Samsung đã phát huy đúng thế mạnh của dòng Flip”, cô chia sẻ.