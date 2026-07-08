Galaxy Unpacked hé lộ chương tiếp theo của AI cá nhân hóa

AI đang bước sang giai đoạn mới, với khả năng thấu hiểu người dùng và kết nối xuyên suốt hệ sinh thái thiết bị, trở thành nền tảng cho những trải nghiệm cá nhân hóa hơn.

AI đang trở nên thông minh hơn với tốc độ ngày càng nhanh và tiến trình này sẽ còn tiếp diễn. Tuy nhiên, để thực sự tạo ra thay đổi trong đời sống, AI không chỉ cần mạnh hơn mà còn phải trở nên gần gũi, dễ tiếp cận và nằm trong tầm kiểm soát của người dùng. Đây sẽ là yếu tố định hình chương tiếp theo của kỷ nguyên AI.

Điểm chạm giữa AI và con người

AI đang tiến vào kỷ nguyên Agentic AI khi có thể hành động thay thế nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về con người. Để có thể hành động thay một người, trước tiên AI phải thực sự thấu hiểu người đó.

Đó là lý do vì sao điểm giao thoa giữa AI và con người lại quan trọng. Những điểm chạm này chính là nơi AI thấu hiểu người dùng và xây dựng niềm tin. Trải nghiệm AI tốt nhất sẽ đến từ chính những thiết bị am hiểu người dùng sâu sắc nhất.

Ông TM Roh - CEO và chủ tịch Samsung Electronics.

Đây chính là điều Samsung đã dành nhiều năm xây dựng. Điện thoại là thiết bị gần gũi nhất, đồng hành cùng chúng ta mỗi ngày. Máy tính bảng là không gian để sáng tạo và học tập. Đồng hồ thông minh ghi nhận các chỉ số như giấc ngủ và nhịp tim.

TV cùng các thiết bị gia dụng kết nối nhà thông minh khắc họa bối cảnh về không gian sống. Những thiết bị mới, từ điện thoại gập đến kính thông minh, tiếp tục mở rộng cách AI hiện diện trong cuộc sống hàng ngày. Khi tất cả những thiết bị này kết nối với nhau, chúng tạo nên một bức tranh toàn diện hơn về nhu cầu của mỗi cá nhân.

Những điểm chạm này kết hợp lại tạo nên sức mạnh vượt trội. Dữ liệu thu thập từ nhiều thiết bị được chuyển hóa thành những hỗ trợ kịp thời, chẳng hạn, thông tin về giấc ngủ từ đồng hồ thông minh có thể giúp AI điều chỉnh lịch trình cho ngày hôm sau, với thông tin luôn sẵn sàng khi cần.

Ở trạng thái lý tưởng nhất, AI lùi về phía sau để âm thầm hoạt động, kết nối những khoảnh khắc rời rạc thành một trải nghiệm liền mạch. Đó cũng là lý do Samsung đã dành nhiều năm xây dựng một hệ sinh thái không chỉ để mở rộng phạm vi tiếp cận người dùng, mà còn để kết nối nhiều khoảnh khắc hơn trong cuộc sống hàng ngày.

Được xây dựng trên nền tảng cởi mở và tin tưởng

Samsung không thực hiện điều đó một mình. Những nền tảng làm thay đổi thế giới đều là những nền tảng mở. Internet đã làm được điều đó và các hệ điều hành di động cũng vậy. Với SmartThings, Samsung đã kết nối các thiết bị, dịch vụ và đối tác trong một trải nghiệm liền mạch, góp phần định hình các tiêu chuẩn mở của ngành.

Chính sự cởi mở ấy giúp những ý tưởng tốt nhất đến với người dùng nhanh hơn. Samsung không đơn thuần bổ sung AI như một lớp tính năng, mà thiết kế AI ngay từ cốt lõi của trải nghiệm, để có thể phục vụ mỗi người dùng trong từng bối cảnh.

Dẫu vậy, tính mở không phải là đích đến cuối cùng. Thách thức lớn hơn nằm ở việc chuyển hóa trí tuệ nhân tạo thành một trải nghiệm cá nhân hóa và đáng tin cậy. Yếu tố cốt lõi tạo nên tính cá nhân hóa chính là khả năng thấu hiểu người dùng đi đôi với việc bảo mật tuyệt đối dữ liệu đó. Đây chính là trách nhiệm mà Samsung cam kết thực hiện.

Khi AI ngày càng cá nhân hóa và tối ưu hóa khả năng tự vận hành, niềm tin sẽ trở thành nền tảng cốt lõi. Người dùng cần được minh bạch về mọi tác vụ AI thực hiện và luôn nắm trọn quyền kiểm soát.

Samsung Knox bảo vệ từng thiết bị Galaxy và cả mạng lưới liên kết giữa các thiết bị. Khi AI vận hành xuyên suốt giữa các thiết bị, việc bảo mật dòng chảy dữ liệu này trở nên rất quan trọng. Những dữ liệu cá nhân nhạy cảm nhất sẽ được lưu trữ trực tiếp trên thiết bị, giúp người dùng nắm bắt AI đang hoạt động ra sao và luôn duy trì quyền kiểm soát đối với dữ liệu cá nhân.

Chương tiếp theo của Galaxy

Chính sự thấu hiểu đó cũng định hình cách Samsung thiết kế các thiết bị. AI càng trở nên cá nhân hóa và có nhiều khả năng hơn, hình thái thiết bị càng trở nên quan trọng. Khi AI hỗ trợ chúng ta xử lý nhiều công việc hơn cùng lúc, một màn hình linh hoạt có thể gập mở sẽ mở rộng những giới hạn khả năng.

Chính khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa sự nhỏ gọn và không gian hiển thị rộng lớn đã tạo nên khác biệt của điện thoại gập. Samsung cũng liên tục cải tiến thiết kế theo hướng mỏng hơn, nhẹ hơn, bền bỉ hơn để nâng cao trải nghiệm sử dụng trong mọi tình huống.

AI cũng đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chăm sóc sức khỏe. Thông qua các thiết bị luôn đồng hành như đồng hồ thông minh, những dữ liệu về giấc ngủ, phục hồi và thói quen hàng ngày có thể được ghi nhận để hỗ trợ người dùng chăm sóc bản thân tốt hơn.

Theo đó, sự kiện Galaxy Unpacked sắp tới sẽ là thời điểm Samsung công bố bước tiến tiếp theo trong việc hiện thực hóa tầm nhìn với những trải nghiệm AI mang tính cá nhân hơn, tự nhiên hơn, được xây dựng trên một nền tảng mà nhiều đối tác có thể cùng phát triển. Câu hỏi định hình cho kỷ nguyên kế tiếp sẽ là AI nào có khả năng thấu hiểu con người nhất và có thể chuyển hóa sự thấu hiểu đó thành những trải nghiệm đáng tin cậy.