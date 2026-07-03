Cổ vũ bóng đá đúng chuẩn ‘fan cứng’ cùng Galaxy S26 series

Từ việc dịch chuyển đến sân cỏ đến chụp ảnh cùng siêu sao bóng đá, tín đồ túc cầu có thể sáng tạo vô vàn khoảnh khắc độc đáo nhờ công nghệ AI trên Galaxy S26 series.

Ngày hội bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh đang bước vào giai đoạn quan trọng với nhiều trận đấu sôi động. Số lượng trận đấu dày đặc, trải dài trên nhiều khung giờ có thể khiến người yêu bóng đá gặp khó khăn trong việc ghi nhớ lịch thi đấu.

Nhận thông báo lịch thi đấu với Galaxy AI

Trước đây, tín đồ thể thao thường tự mình theo dõi thông tin tổng hợp và lọc ra trận đấu quan trọng, sau đó đánh dấu thủ công trên lịch hoặc phần ghi chú trên điện thoại. Với Galaxy AI trên Galaxy S26 series, mọi thao tác giờ rút gọn trong câu lệnh duy nhất.

Với tính năng thao tác liên ứng dụng bằng lời nói, người dùng có thể ra lệnh cho điện thoại tìm kiếm toàn bộ lịch thi đấu của đội tuyển yêu thích và lưu vào lịch bằng một câu lệnh.

Chẳng hạn nếu yêu thích đội tuyển Tam Sư, tín đồ bóng đá có thể nhấn giữ phím cạnh bên của Galaxy S26 series và yêu cầu: “Tìm tất cả lịch thi đấu của đội Tam Sư và lưu vào lịch”. Điện thoại sẽ chủ động tìm kiếm và bổ sung trận đấu này vào lịch mà không cần người dùng phải tra cứu thủ công phức tạp.

Galaxy AI giúp người dùng tìm, lưu và nhắc lịch thi đấu của đội bóng yêu thích chỉ với một câu lệnh.

Sau khi được lưu vào lịch, các trận đấu này sẽ được Galaxy S26 series chủ động thông báo nhắc nhở hàng ngày trong Now Brief. Nếu hôm đó có trận đấu của Tam Sư, điện thoại sẽ thông báo vào đầu ngày cũng như trước khi trận đấu bắt đầu. Với trợ lý cá nhân thông minh kể trên, giờ đây việc theo dõi lịch thi đấu bóng đá dễ dàng và thuận tiện hơn.

Anh Bảo Minh (35 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: “Tôi gần như không cần tra cứu lịch thi đấu thủ công khi sử dụng Galaxy S26 Ultra, cũng không lo quên trận đấu quan trọng như trước đây. Mọi thông tin về ngày giờ thi đấu, sân vận động đều được AI trên điện thoại thực hiện. Thậm chí, trợ lý này còn giúp tôi chuyển đổi múi giờ sang giờ Việt Nam, rất tiện lợi”.

Sáng tạo khoảnh khắc cổ vũ cùng Photo Assist

Chỉnh sửa ảnh thế hệ mới (Photo Assist) là một trong những tính năng được yêu thích trên Galaxy S26 series. Trong mùa bóng đá sôi nổi, Photo Assist là công cụ đứng sau loạt bức ảnh ấn tượng được người dùng chia sẻ trên mạng xã hội. Sự đơn giản trong thao tác - chỉ cần viết câu lệnh để yêu cầu chỉnh sửa, thay vì đòi hỏi kỹ năng dùng photoshop phức tạp - khiến tính năng này được người yêu thể thao ưa chuộng.

Photo Assist mở ra nhiều ý tưởng sáng tạo, từ ghép ảnh lên khán đài đến "đứng chung sân" với thần tượng bóng đá.

Rất nhiều ý tưởng sáng tạo mới mẻ đã được áp dụng. Thay vì khoe ảnh ngồi cổ vũ trong phòng khách, người dùng có thể yêu cầu điện thoại ghép bản thân vào khán đài hoặc sân cỏ. Chỉ trong tích tắc, điện thoại đã trả về bức ảnh sống động như thể bạn đang hòa nhịp bóng đá ngay tại sân vận động ở Mỹ, Canada hay Mexico. Một số người dùng còn sáng tạo hơn khi ghép ảnh bản thân đang đứng cạnh cầu thủ, trọng tài trong những khoảnh khắc quan trọng, tạo nên nội dung hài hước và thú vị.

Galaxy S26 series cho phép người dùng viết câu lệnh ngay trong trình xem ảnh mặc định mà không cần cài đặt thêm ứng dụng hay chuyển đổi thao tác phức tạp. Tính trực quan là yếu tố khác biệt khiến Galaxy S26 series được mệnh danh là Galaxy AI Phone tích hợp thực thụ ngay khi ra mắt.

Anh Huy Nguyễn (TP.HCM) vui vẻ kể: “Ngày trước chẳng nghĩ là mình có cơ hội đứng cạnh ‘anh 7’ bao giờ đâu. Vậy mà giờ chỉ cần một dòng lệnh trên điện thoại là đã có ngay khoảnh khắc toả sáng trên sân cỏ cùng thần tượng. Với người yêu bóng đá như chúng tôi, đây là một trải nghiệm khá thú vị và hài hước, khiến trải nghiệm xem thể thao vui hơn hẳn”.

Không đơn thuần là một thiết bị liên lạc hay giải trí di động, Galaxy S26 series đang góp mặt trong nhiều khoảnh khắc cuộc sống theo những cách rất riêng. Những tính năng như nhắc lịch hay chỉnh sửa ảnh bóng đá không chỉ cho thấy sức mạnh của Galaxy AI mà còn là minh chứng rõ nét cho sự hữu dụng của công cụ AI này trong đời sống hàng ngày của người dùng.