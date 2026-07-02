Mẫu AI TV BLV Anh Quân yêu thích dịp lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh

Chất lượng hình ảnh, âm thanh vượt trội và đặc biệt là các tính năng AI chuyên biệt cho trải nghiệm thể thao là những giá trị mà Samsung AI TV Micro RGB và Mini LED mang tới.

Điều đó khiến một người thường xuyên làm việc với nội dung bóng đá như bình luận viên Anh Quân cũng phải choáng ngợp.

Thể thao sống động với đỉnh cao âm sắc trên TV Micro RGB

Là một trong những bình luận viên chính thức của cúp bóng đá thế giới trên sóng truyền hình quốc gia, Anh Quân gây ấn tượng với phân tích chiến thuật sắc sảo và nhiều câu chuyện bên lề truyền cảm hứng. Thường xuyên làm việc với các nội dung bóng đá trên nhiều thiết bị nghe nhìn khác nhau, song trải nghiệm nghe nhìn trên chiếc TV Micro RGB 85 inch của Samsung vẫn khiến BLV Anh Quân bất ngờ.

BLV Anh Quân ấn tượng với những khung hình sân cỏ sống động, được tái hiện chính xác trên TV Micro RGB.

Ngay từ những khung hình đầu tiên, chiếc TV Micro RGB đầu tiên trên thế giới của thương hiệu TV số 1 toàn cầu 20 năm liên tiếp đã nhận được lời tán thưởng của anh: “Để tái hiện bầu không khí lễ hội bóng đá, Samsung làm rất tốt. Các bạn có thể thấy đèn phòng khách nhà tôi bật sáng trưng nhưng màn hình vẫn nét căng và không có bóng gương nào bởi lớp phủ chống chói”.

BLV Anh Quân so sánh công nghệ đèn nền Micro RGB LED trên dòng TV này như một đội bóng mà mỗi cầu thủ là bóng LED đỏ, xanh lá, xanh dương siêu nhỏ, có khả năng phát sáng độc lập, tạo nên độ chính xác màu sắc tuyệt đối.

Về các tính năng AI chuyên biệt cho trải nghiệm xem bóng đá trên TV Micro RGB, BLV Anh Quân đặc biệt ấn tượng với chế độ Bóng đá AI (AI Soccer Mode) và Tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI (AI Sound Controller). Trong đó, chế độ Bóng đá AI mang đến cho anh cảm giác chân thực như đang theo dõi trực tiếp tại sân vận động, nhờ khả năng nhận diện chuyển động trận đấu theo thời gian thực để tự động điều chỉnh độ mượt của các pha bóng tốc độ cao, tăng chiều sâu hình ảnh sân cỏ và làm nổi bật âm thanh cổ vũ từ khán đài.

“Đẩy âm thanh khán đài lên cực đại, tiếng trống như dội thẳng vào lồng ngực, cảm giác như ngồi trên sân vận động vậy. Thật ấn tượng”, BLV Anh Quân hào hứng nói.

BLV Anh Quân ấn tượng với âm thanh của Samsung AI TV Micro RGB.

Năm nay, TV Micro RGB cũng như các dòng Samsung AI TV 2026 khác đồng loạt được trang bị trợ lý Vision AI Companion (VAC) với khả năng giải đáp thông tin bằng giọng nói cùng người dùng, thông qua nhiều mô hình trí tuệ nhân tạo như Bixby, Microsoft Copilot và Gemini.

BLV Anh Quân đã thử thách trợ lý này bằng các câu hỏi về lịch thi đấu và dự đoán kết quả của cuộc đối đầu giữa Anh và Croatia. Kết quả đầy bất ngờ khi VAC không những trả lời chính xác lịch thi đấu tiếp theo của hai đội mà còn phân tích sắc sảo rằng “Tam sư thắng 2-1, 65% bàn thắng đến từ không chiến, do đội bóng áo caro đang hổng vị trí khi chống bóng bổng”.

Tương tác, dự đoán kết quả trên Samsung AI TV Mini LED

Tương tự như TV Micro RGB, Samsung AI TV Mini LED cũng được trang bị trợ lý VAC thông thái, hứa hẹn đồng hành cùng người dùng trong quá trình thưởng thức và bình luận về các trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá thế giới. Đây là dòng TV phổ thông hiếm hoi trong phân khúc được trang bị trợ lý AI với khả năng trò chuyện mạnh mẽ như VAC.

TV Mini LED của Samsung là mẫu TV phổ thông hiếm hoi được trang bị trợ lý VAC và các tính năng AI chuyên biệt cho trải nghiệm bóng đá.

Theo BLV Anh Quân, chất lượng hình ảnh là một trong những điểm cộng quan trọng để người dùng nâng cấp TV Mini LED của Samsung. Từ khả năng hiển thị 1 tỷ sắc màu chân thực, độ nét chuẩn 4K đến tần số quét 144 Hz mượt mà và đa dạng kích thước màn hình… đều khiến trải nghiệm World Cup trở nên đáng nhớ với mọi tín đồ bóng đá.

Các tính năng như Chế độ Bóng đá AI và Tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI trên TV Mini LED tiếp tục là yếu tố được lòng BLV Anh Quân. Trong đó, anh đặc biệt ấn tượng với khả năng tắt tiếng bình luận để dồn sự chú ý cho diễn biến trên sân, tạo cảm giác như đang có mặt trên sân cỏ.

Những lúc muốn đắm chìm hoàn toàn vào không khí trên sân, BLV Anh Quân sẽ yêu cầu TV tắt tiếng của bình luận viên.

Trải nghiệm thực tế của BLV Anh Quân đã mang đến nhiều góc nhìn mới mẻ về 2 dòng TV hấp dẫn cho mùa World Cup của thương hiệu TV hàng đầu thế giới. Đây là gợi ý cho những tín đồ bóng đá đang muốn thăng hạng thiết bị nghe nhìn để tận hưởng một mùa World Cup ngập tràn âm sắc ngay tại nhà.