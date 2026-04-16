Góc nhìn của dân văn phòng về Galaxy AI trên S26 Ultra

Từ tìm kiếm thông tin, dịch nội dung cho đến xử lý tài liệu, nhiều tính năng Galaxy AI trên smartphone dần trở thành công cụ quen thuộc trong công việc.

Phần lớn thời gian trong ngày của chị Vũ Tuyết Mai, nhân viên văn phòng trong lĩnh vực kinh doanh tại Hà Nội, gắn với điện thoại.

Là người sử dụng dòng Galaxy S trong nhiều năm, chị khá gắn bó với thiết bị này. Theo chị, yếu tố như camera chụp ảnh rõ nét hay bút S Pen rất tiện trong công việc, đặc biệt nếu cần ghi chú nhanh, đánh dấu nội dung trên tài liệu hoặc chụp thông tin để gửi khách hàng. Năm 2024, khi Galaxy S24 Ultra ra mắt cùng loạt tính năng Galaxy AI, chị quyết định nâng cấp điện thoại.

Sau thời gian sử dụng, chị Mai khá bất ngờ bởi nhận ra nhiều tính năng Galaxy AI trên Galaxy S24 Ultra hữu ích hơn so với kỳ vọng. Công cụ như dịch tin nhắn và cuộc gọi khi trao đổi với khách nước ngoài, tóm tắt nội dung cuộc họp hay Circle to Search tìm kiếm thông tin nhanh giúp chị xử lý và giao tiếp trong công việc nhanh gọn hơn mỗi ngày.

Galaxy S26 Ultra bổ sung nhiều công cụ AI

Trong quá trình sử dụng, chị Mai cho biết một số tính năng mới trên Galaxy S26 Ultra giúp xử lý công việc nhanh gọn hơn. Một trong những công cụ chị thường xuyên dùng là quét tài liệu qua camera (Document Scan).

Chị Tuyết Mai nâng cấp lên Galaxy S26 Ultra.

Trong công việc kinh doanh, không ít lần chị cần gửi nhanh hợp đồng hoặc giấy tờ cho khách hàng khi đang ở ngoài văn phòng. Với Galaxy S26 Ultra, việc này trở nên đơn giản bởi điện thoại có thể tự động xử lý phần lớn thao tác sau khi chụp. Galaxy AI sẽ tự căn góc bị lệch, loại bỏ chi tiết như ngón tay vô tình lọt vào khung hình, hoặc làm phẳng chỗ giấy bị cong hoặc gợn sóng để tài liệu trông rõ ràng hơn.

Tính năng Document Scan kết hợp với bút S Pen biến Galaxy S26 Ultra trở thành công cụ lý tưởng để chỉnh sửa tài liệu.

“Trước đây cũng có nhiều ứng dụng scan tài liệu. Nhưng tôi thấy tiện hơn khi tính năng được tích hợp sẵn trong camera và tự động xử lý gần như toàn bộ”, chị Mai chia sẻ. Ngoài ra, việc kết hợp bút S Pen cũng giúp quá trình xử lý tài liệu linh hoạt hơn. Sau khi scan, chị có thể ghi chú, đánh dấu nội dung hoặc ký trực tiếp lên file.

Tình huống khác xảy ra khá thường xuyên là nhận cuộc gọi từ số lạ. Do công việc liên quan đến khách hàng, chị Mai khó bỏ qua cuộc gọi đến, nhưng trong số đó có không ít cuộc gọi quảng cáo. Tính năng Call Screening (Sàng lọc cuộc gọi) trên Galaxy S26 Ultra cho phép AI tiếp nhận cuộc gọi trước và hiển thị nội dung trao đổi dưới dạng văn bản trên màn hình. Điều này giúp chị Mai biết người gọi là ai và gọi vì việc gì trước khi quyết định có nên nghe máy hay không.

Tính năng Call Screening giúp loại bỏ cuộc gọi không mong muốn.

Ngoài ra, nếu cần gửi hình ảnh cho khách hàng hoặc đồng nghiệp, chị Mai cũng thường chỉnh sửa nhanh trên điện thoại. Trên Galaxy S24 Ultra, chị quen với tính năng Generative Edit để xóa chi tiết thừa. Sang Galaxy S26 Ultra, công cụ được nâng cấp khi cho phép nhập mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên để chỉnh sửa ảnh, giúp xử lý nhanh gọn hơn mà không cần thao tác thủ công.

“Trước đây nếu cần chỉnh ảnh kỹ thì tôi phải mở máy tính hoặc dùng ứng dụng khác. Bây chỉ 1-2 phút trên điện thoại, tôi có thể chỉnh xong rồi gửi khách”, chị Mai cho biết.

So với Galaxy S24 Ultra (trái), Galaxy S26 Ultra bổ sung khả năng chỉnh sửa hình ảnh bằng câu lệnh.

Quyền riêng tư vẫn đặt lên hàng đầu

Bên cạnh công cụ giúp xử lý công việc nhanh hơn, điều mà chị Mai quan tâm khi sử dụng smartphone trong công việc là yếu tố bảo mật. Trong một số trường hợp, chị cần mở hợp đồng, email hoặc tin nhắn trao đổi với khách hàng trên điện thoại tại nơi công cộng. Đây cũng là lúc chị chú ý nhiều hơn tính năng liên quan đến quyền riêng tư trên Galaxy S26 Ultra.

Một trong số đó là Privacy Display - tính năng giúp hạn chế góc nhìn của màn hình để người ngồi bên cạnh khó nhìn thấy nội dung hiển thị. Khi làm việc ở nơi đông người, việc có thêm lớp bảo vệ giúp chị Mai cảm thấy yên tâm hơn lúc mở tài liệu.

Tính năng Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra giúp bảo vệ thông tin nhạy cảm.

Ngoài ra, chị Mai cũng đánh giá cao cách Galaxy AI ưu tiên xử lý dữ liệu trực tiếp trên thiết bị, giúp hạn chế việc thông tin phải gửi lên máy chủ bên ngoài, từ đó tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân. Điều này đến từ việc Galaxy S26 Ultra được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy mới nhất, với NPU (bộ xử lý AI) mạnh hơn tới 39% so với thế hệ cũ.

Theo chị Mai, khi các công cụ được tích hợp một cách tự nhiên vào thao tác quen thuộc, smartphone dần trở thành trợ thủ thực sự trong công việc hàng ngày.