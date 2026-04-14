Camera, AI, thiết kế Galaxy A57/A37 5G đi sâu vào đời sống người dùng

Các con số thống kê của những chiếc smartphone mới có thể ấn tượng trên giấy, nhưng liệu có thực sự giải đáp thắc mắc của người dùng về tính ứng dụng trong đời sống hàng ngày?

Mỗi lần ra mắt sản phẩm mới, các con số thống kê lại được đẩy lên cao hơn: 200 MP, 120 W, 1,6 triệu điểm AnTuTu... Với Galaxy A57 5G, Samsung chọn đưa ra góc nhìn mang tính ứng dụng thực tế.

Phục vụ tốt cho cuộc sống hàng ngày

Bắt đầu bằng một tình huống không có gì đặc biệt: Trong buổi đi ăn tối với bạn bè, ánh đèn quán vàng yếu, mọi người đang cười nói và khoảnh khắc này chỉ kéo dài vài giây.

Lúc đó, bạn nhận ra bản thân không có thời gian mở ứng dụng camera chuyên dụng, chọn chế độ chụp đêm hay chỉnh ISO. Thay vào đó, bạn chỉ bấm liền.

Với phần lớn smartphone cùng tầm giá khoảng 12 triệu đồng, kết quả của cú bấm vội đó thường là một tấm ảnh nhòe, thiếu sáng hoặc nhiễu hạt đến mức không dùng được. Với Galaxy A57 5G, chất ảnh ổn, vừa đủ để bắt trọn khoảnh khắc và không khí trong bữa ăn.

Chống rung OIS hiện diện trên Galaxy A57 5G là yếu tố quan trọng khi quay chụp bằng smartphone.

Điều này có được nhờ camera chính 50 MP với OIS chống rung quang học giữ ảnh sắc nét dù tay không vững. Nightography cải tiến xử lý ảnh thiếu sáng tốt hơn thế hệ trước, thừa hưởng từ Galaxy S series cao cấp. AI nhận diện chủ thể và tối ưu tông da tự nhiên chạy ngầm một cách ấn tượng.

Đây là triết lý thiết kế Samsung đang đẩy mạnh trên Galaxy A series năm nay: Phần cứng đủ tốt để không làm khó AI, AI đủ thông minh để không làm khó người dùng.

Nightography kế thừa từ Galaxy S series.

AI không phải tính năng, mà là thứ chạy ngầm

Phần lớn hãng điện thoại chọn quảng các tính năng AI bằng cách liệt kê, từ Circle to Search, Object Eraser, Best Face đến Edit Suggestion, Voice Transcription... Song, không phải người dùng nào cũng biết cách tối ưu AI cho cuộc sống hàng ngày.

Galaxy A57 5G có đầy đủ tính năng kể trên, nhưng cách chúng hoạt động trong thực tế khác hoàn toàn với cách chúng được liệt kê trên giấy tờ.

AI được tích hợp sâu vào thiết bị để nâng cao trải nghiệm người dùng.

Circle to Search (khoanh tròn để tìm kiếm) không phải tính năng bạn lúc nào cũng muốn mở ra dùng. Tuy nhiên, đây lại là thứ bạn nhớ đến khi đang ngồi ở quán ăn, nhìn thấy tên một món lạ trên menu, khoanh tròn trên màn hình và kết quả hiện ra ngay mà không cần thoát khỏi bất kỳ ứng dụng nào đang mở. Object Eraser (xóa vật thể) không phải bước hậu kỳ ngồi làm trên máy tính. Dù vậy, đây lại là thứ bạn dùng ngay sau khi chụp, nhận ra có người lạ đi ngang làm hỏng tấm ảnh. Best Face không phải tính năng dành cho nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nhưng chắc chắn là giải pháp khi chụp ảnh nhóm mà có người nhắm mắt.

Điểm chung của tất cả tính năng này là cách chúng giải quyết vấn đề người dùng gặp trong cuộc sống, không phải những thứ được dàn dựng trong video quảng cáo. Awesome Intelligence trên Galaxy A57 5G không phải để khoe, mà để dùng mà không nhận ra mình đang dùng AI.

Lựa chọn phù hợp cho giới trẻ

Galaxy A57 5G dày 6,9 mm, nặng 169 g, có khung viền nhôm hoàn thiện nhám mịn hơn thế hệ trước, ít bám vân tay và 2 mặt đều dùng Gorilla Glass Victus+. Camera Island năm nay được Samsung đổi tên thành Ambient Island với thiết kế trong suốt, tinh tế và dễ vệ sinh hơn so với năm ngoái. Đặt cạnh một thiết bị cùng tầm giá với thân nhựa dày và nặng hơn, sự khác biệt không nằm ở con số, mà trong cảm giác cầm sau 3 tiếng liên tục.

Máy được trang bị màn hình Super AMOLED 6,7 inch với tần số quét 120 Hz.

IP68 là thứ người dùng không nghĩ đến, cho đến một ngày trời mưa bất chợt hoặc ly nước bị đổ gần điện thoại. Trong tầm giá trên 12 triệu đồng, chuẩn chống nước IP68 nâng cấp so với IP67 của thế hệ trước là thứ nhiều đối thủ vẫn chưa đưa xuống phân khúc này.

Máy sở hữu màn hình Super AMOLED 6,7 inch, 120 Hz, độ sáng tối đa 1.900 nits, Vision Booster tự động điều chỉnh theo điều kiện ánh sáng môi trường. Dưới ánh nắng trực tiếp ngoài đường, người dùng vẫn có thể đọc thông tin trên màn hình rõ ràng. Galaxy A57 5G chạy Android 16 với One UI 8.5, cam kết 6 năm cập nhật hệ điều hành và bảo mật.

Galaxy A57 5G được xem là lựa chọn tối ưu trong tầm giá.