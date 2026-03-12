Galaxy S26 series biến không gian pop-up thành tọa độ check-in mới

Về các tính năng AI, Samsung khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành khi tiếp tục tích hợp sâu Galaxy AI vào thiết bị. Với thế hệ smartphone mới, AI không còn là lớp bổ sung, mà trở thành nền tảng vận hành tự nhiên và trực quan để định chuẩn trải nghiệm. Từ các tác vụ hàng ngày như ghi âm, ghi chú thông minh, hỏi đáp và tương tác với trợ lý AI đến chỉnh sửa hoặc tạo hình ảnh dựa trên “prompt” (câu lệnh), tất cả đều góp phần từng bước thay đổi thói quen sử dụng smartphone của người dùng. “Có lẽ mọi người đã không còn nhìn Galaxy AI như một bước đột phá của Samsung trong năm nay nữa, bởi hãng thậm chí đã làm rất tốt từ trước đó rồi”, Hải Đăng (20 tuổi, TP.HCM) khẳng định.