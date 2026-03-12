Galaxy S26 series biến không gian pop-up thành tọa độ check-in mới

|
Gần một tháng kể từ ngày ra mắt, sức nóng của Galaxy S26 series vẫn chưa cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt. Với những cải tiến đáng kể, tiêu biểu là màn hình chống nhìn trộm, tính năng khóa đường chân trời, camera Nightography và bộ công cụ AI tích hợp sâu vào thiết bị, dòng flagship mới của Samsung thu hút cả giới mộ điệu lẫn người dùng phổ thông. Đó là lý do không ít người trẻ Sài thành mong chờ chuỗi hoạt động trải nghiệm diễn ra tại Vạn Hạnh Mall từ 11/3 đến 15/3, sau điểm dừng chân đầu tiên ở Aeon Mall Long Biên (Hà Nội) cách đây ít lâu.
Không gian pop-up nằm giữa sảnh chính của trung tâm thương mại, được thiết kế chia thành nhiều booth khám phá và trải nghiệm độc đáo. Tại đây, khách tham quan không chỉ được trải nghiệm những sản phẩm mới nhất thuộc hệ sinh thái Samsung, mà còn có cơ hội check-in, tham gia minigame để nhận nhiều phần quà hấp dẫn.
Galaxy S26 Ultra gây ấn tượng với người dùng bởi cả hiệu năng lẫn ngoại hình. Năm nay, Samsung áp dụng chung bảng màu cho cả ba dòng máy. Theo đó, người dùng có thể lựa chọn 4 phiên bản trắng, đen, xanh sky blue, tím cobalt, hoặc đặt mua 2 màu độc quyền bạc shadow và vàng hồng tại đây. Giá bán lẻ tại Việt Nam của Galaxy S26 series là từ 25,99 triệu đồng.
Được trang bị chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ hàng đầu, Galaxy S26 Ultra vừa đảm bảo chạy đa nhiệm kết hợp AI mượt mà, vừa “xử gọn” những tựa game phổ biến hiện nay như PUBG Mobile, Liên Quân Mobile, Genshin Impact... ở mức thiết lập đồ họa cao nhất (HDR, 120 fps). Công Hậu (19 tuổi, TP.HCM) cho biết: “Đây là chiếc Samsung đầu tiên mình sử dụng để chơi game. Trải nghiệm trước hết là cảm giác cầm nắm thoải mái, chắc chắn nhưng không mỏi; sau đó là độ mượt mà, không có hiện tượng giật, lag cũng như nóng máy. Về AI, mình chủ yếu dùng các tác vụ chỉnh sửa hình ảnh như lấp chỗ trống hay xóa vật thể. Galaxy AI làm điều này rất tốt, dù xóa hay tái tạo vẫn giữ được độ chân thực của bức hình”.
Privacy Display - công nghệ chống nhìn trộm chủ động lần đầu tiên xuất hiện trên smartphone - là một trong những điểm nâng cấp đáng giá của Galaxy S26 Ultra. Giờ đây, người dùng có thể yên tâm hoàn toàn về độ bảo mật và quyền riêng tư trong quá trình sử dụng mà không cần dùng miếng dán cường lực “chống nhìn trộm” làm giảm chất lượng hiển thị. Thậm chí, công nghệ này còn hỗ trợ cài đặt linh hoạt cho các ứng dụng khác nhau, nên người dùng có thể tùy chọn thiết lập tính năng cho một vài ứng dụng cụ thể như ngân hàng, tin nhắn, bộ sưu tập...
Về các tính năng AI, Samsung khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành khi tiếp tục tích hợp sâu Galaxy AI vào thiết bị. Với thế hệ smartphone mới, AI không còn là lớp bổ sung, mà trở thành nền tảng vận hành tự nhiên và trực quan để định chuẩn trải nghiệm. Từ các tác vụ hàng ngày như ghi âm, ghi chú thông minh, hỏi đáp và tương tác với trợ lý AI đến chỉnh sửa hoặc tạo hình ảnh dựa trên “prompt” (câu lệnh), tất cả đều góp phần từng bước thay đổi thói quen sử dụng smartphone của người dùng. “Có lẽ mọi người đã không còn nhìn Galaxy AI như một bước đột phá của Samsung trong năm nay nữa, bởi hãng thậm chí đã làm rất tốt từ trước đó rồi”, Hải Đăng (20 tuổi, TP.HCM) khẳng định.
Bên cạnh smartphone, khách tham quan còn được trải nghiệm Galaxy Buds 4 Pro tại góc #HifiSound. Mẫu tai nghe được trang bị loa 2 chiều nâng cấp, kết hợp bộ khuếch đại kép chuyên dụng qua tinh chỉnh tỉ mỉ để đạt chất lượng âm thanh cao trên toàn dải tần. Nhờ đó, người dùng có thể cảm nhận âm thanh “chuẩn phòng thu” mọi lúc, mọi nơi. Thiết kế blade làm từ kim loại được chế tác tinh xảo và hoàn thiện đến từng chi tiết nhỏ nhất cũng giúp Galaxy Buds 4 Pro trở thành món phụ kiện thời trang độc đáo phù hợp giới trẻ.
Galaxy S26 Ultra được trang bị bộ ba camera có độ phân giải đến 200 MP, Space Zoom 100x được hỗ trợ bởi AI cùng tính năng khóa đường chân trời khi quay video. Nhờ vậy, máy có thể giữ khung hình của người dùng luôn cân bằng kể cả khi xoay 360 độ. Việc quay video mượt mà, ổn định kể cả khi đang di chuyển trên những cung đường gập ghềnh hay bứt tốc về đích trong một cuộc marathon không còn là điều bất khả thi.
Nightography - chế độ chụp/quay video ban đêm làm nên tên tuổi của dòng Galaxy S Ultra - nay được nâng cấp với khẩu độ rộng và khả năng khử nhiễu tốt hơn. Cụ thể, camera góc rộng có khẩu độ sáng hơn 47%, mở đến f/1.4, trong khi camera tele mở tới f/2.9 và cải thiện độ sáng đến 37%. Ngay tại không gian pop-up, khách tham quan đã được trải nghiệm chụp hình trong booth LED của Samsung. Quang Anh (29 tuổi, TP.HCM) bày tỏ: “Với khả năng xử lý hình ảnh tốt cả trong điều kiện thiếu sáng lẫn ánh sáng phức tạp, Galaxy S26 Ultra cùng tính năng Nightography chắc chắn là chiếc ‘concert phone’ lý tưởng cho mọi người”.
Không gian pop-up thể hiện tinh thần “định chuẩn trải nghiệm mới” của Samsung cùng chuỗi sự kiện tại Vạn Hạnh Mall sẽ kéo dài từ nay đến 15/3. Trong đó, nổi bật là workshop “Định chuẩn cá tính” với nhà sáng tạo nội dung Đan Anh (tối 14/3) và workshop “Định chuẩn bảo mật” với reviewer Tony Phùng (15/3). Người dùng quan tâm có thể đăng ký tham gia workshop trước thông qua biểu mẫu trực tuyến do ban tổ chức cung cấp.