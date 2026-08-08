Thế Giới Di Động ‘chơi lớn’ với dàn shipper lái môtô giao Galaxy Z8

Đặt trước Samsung Galaxy Z8 series tại Thế Giới Di Động, khách hàng được ship máy sớm tận nhà với dàn “soái ca vest đen” cưỡi môtô, kèm quà tặng hấp dẫn trị giá đến 5 triệu đồng.

Sáng 8/8, hình ảnh dàn môtô phân khối lớn cùng những “nam thần” diện vest đen lịch lãm xuất hiện trên nhiều tuyến đường tại TP.HCM và Hà Nội nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trên chiếc môtô, các “soái ca” chở theo nhân viên Thế Giới Di Động cùng hộp quà màu đen sang trọng, tạo nên khoảnh khắc ấn tượng.

Khách hàng được ship máy sớm tận nhà bởi dàn “soái ca vest đen” cưỡi môtô.

Đây là cách Thế Giới Di Động chào đón những chủ nhân đầu tiên của Galaxy Z8. Không chỉ nhận máy ngay khi mở bán, 8 khách hàng đầu tiên đặt trước còn được tận hưởng trải nghiệm giao hàng bởi dàn “shipper VIP” được chuẩn bị riêng cùng bộ quà tặng hấp dẫn được trao tận tay tại nhà.

Thế Giới Di Động gây chú ý khi chào đón những chủ nhân đầu tiên của Galaxy Z8 bằng hình thức độc đáo.

Bộ quà tặng trị giá đến 5 triệu đồng gồm tai nghe Galaxy Buds3 FE, củ sạc nhanh 45 W, ốp lưng cao cấp và hộp hoa tươi. Từng món quà, cách trao máy hay hình ảnh dàn “soái ca” vest đen trên môtô tạo nên trải nghiệm trọn vẹn cho những chủ nhân đầu tiên sở hữu Galaxy Z mới.

Sự kiện trở thành dịp để khách hàng lưu lại khoảnh khắc thú vị cùng dàn “nam thần” lái môtô.

Đặc biệt, sự kiện cũng trở thành dịp để khách hàng lưu lại khoảnh khắc thú vị cùng dàn “nam thần”, môtô phân khối lớn và hộp quà sang trọng. Đây là dấu ấn nhỏ nhưng đủ khiến ngày nhận sản phẩm mới trở nên khác biệt.

Nếu buổi sáng là màn giao Galaxy Z bất ngờ dành cho khách hàng đầu tiên, thì tối cùng ngày, Thế Giới Di Động tiếp tục mang đến trải nghiệm đặc biệt cho khách hàng đặt trước sản phẩm với “tiệc tối siêu VIP”.

Bên cạnh phương thức giao hàng độc đáo, khách nhận máy sớm còn sở hữu bộ quà tặng cao cấp.

Trong không gian ẩm thực đa dạng và âm nhạc tinh tế, khách tham dự không chỉ được giao hàng đặt trước, giao lưu, tận hưởng buổi tối đặc biệt mà còn nhận được bộ quà tặng gồm Galaxy Buds3 FE, ốp lưng Galaxy gập và Adapter sạc 45 W, tổng trị giá hơn 5 triệu đồng. Đặc biệt, khách tham dự còn có cơ hội sở hữu Galaxy Watch Ultra 2 trị giá đến 19 triệu đồng.

Sức hút của thế hệ Galaxy Z mới được thể hiện từ giai đoạn đặt trước, đặc biệt là mẫu Galaxy Z Fold8 giải quyết bài toán thực tế hơn của smartphone màn hình lớn. Thiết bị mang đến không gian hiển thị rộng rãi khi cần, nhưng vẫn đủ gọn nhẹ để sử dụng hàng ngày. Với màn hình chính 7,6 inch tỷ lệ 4:3, Galaxy Z Fold8 tạo không gian thoải mái cho việc đa nhiệm, đọc tài liệu, lướt web hay xem phim; khi xoay dọc, tỷ lệ 3:4 cũng cho trải nghiệm đọc tự nhiên hơn. Trong khi đó, trọng lượng chỉ 201 g - nhẹ nhất trong dòng Galaxy Z Fold - giúp thiết bị trở nên linh hoạt hơn khi cầm lâu hoặc di chuyển. Màn hình ngoài 5,5 inch với tỷ lệ 10:16 cũng được tối ưu cho thao tác nhanh như xem nội dung ngắn hay sử dụng như smartphone thông thường.

Trong khi đó, Galaxy Z Fold8 Ultra với thiết kế mỏng chỉ 4,1 mm khi mở ra, cùng khung Flex Titanium bền bỉ. Mẫu máy này sở hữu màn hình Dynamic AMOLED 2X rộng 8 inch, độ sáng đỉnh cao 3.000 nits thách thức nắng gắt. Đi kèm với đó là sức mạnh vượt trội từ con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) và cụm camera chuẩn S với cảm biến chính đến 200 MP, giúp xử lý mượt mà mọi tác vụ từ công việc đến sáng tạo nội dung.

Năm nay, dòng Galaxy Z chinh phục giới yêu công nghệ bằng bước tiến đột phá về cả thiết kế lẫn hiệu năng.

Galaxy Z Flip8 mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác với kiểu dáng gập nhỏ gọn, trọng lượng 180 g và độ dày 6,1 mm khi mở. Màn hình ngoài FlexWindow tích hợp tính năng AI nâng cao, kết hợp FlexCam giúp quay chụp linh hoạt, phù hợp người dùng yêu thích sự thời trang và cơ động.

Sự kết hợp giữa sản phẩm công nghệ đỉnh cao và cách chăm sóc khách hàng ấn tượng phần nào lý giải vì sao Thế Giới Di Động giữ vững vị thế hàng đầu trong lòng người tiêu dùng. Nếu lỡ hẹn đợt đặt trước, người dùng có thể sở hữu thế hệ gập mới với loạt ưu đãi hấp dẫn trong giai đoạn mở bán chính thức.

Cụ thể, từ 8/8 đến 17/8, khách hàng chốt đơn Galaxy Z mới tại Thế Giới Di Động nhận ưu đãi giảm 2 triệu đồng hoặc thu cũ trợ giá đến 5 triệu đồng, hỗ trợ trả chậm 0% lãi suất kéo dài 18 tháng. Bên cạnh đó, người mua còn nhận thêm combo bảo vệ toàn diện 36 tháng và gói miễn phí thay màn hình một lần trong vòng 2 năm.