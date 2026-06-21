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Công nghệ

Sau AI, đây là công nghệ trọng điểm mới của Việt Nam

  • Chủ nhật, 21/6/2026 11:16 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Từ tháng 7, UAV chính thức trở thành sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia, đánh dấu bước tiến mới của Việt Nam trong các lĩnh vực AI và tự động hóa.

Dòng UAV "Made in Vietnam" của Realtime Robotics đã được xuất khẩu sang Mỹ. Ảnh: Realtime Robotics.

Từ ngày 1/7, UAV (thiết bị bay không người lái) được đưa vào danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia theo quyết định số 21/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Động thái này cho thấy, UAV đang được Việt Nam ưu tiên phát triển bên cạnh AI và bán dẫn.

Khác với hình dung phổ biến về những thiết bị bay phục vụ quay phim hay quân sự, UAV là lĩnh vực công nghệ tích hợp nhiều thành phần như AI, cảm biến, truyền dữ liệu, điều khiển tự động và phần mềm vận hành. Ngoài quốc phòng, UAV còn được ứng dụng trong logistics, nông nghiệp, giám sát môi trường, cứu hộ cứu nạn và kinh tế tầm thấp.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, nhiều doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học trong nước đã làm chủ các khâu quan trọng trong chuỗi phát triển UAV. Giá thành sản phẩm sản xuất trong nước hiện chỉ khoảng 70% so với các sản phẩm cùng loại trên thế giới, trong khi một số sản phẩm đã được xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu.

Những kết quả này bắt đầu được phản ánh qua các đơn hàng xuất khẩu quy mô lớn. Tháng 8/2025, CT Group ký bản ghi nhớ xuất khẩu 5.000 máy bay vận tải không người lái cho một doanh nghiệp Hàn Quốc trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc tại Hàn Quốc. Đây là đơn hàng xuất khẩu UAV quy mô lớn đầu tiên của Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Ở một dấu mốc khác, Realtime Robotics trở thành doanh nghiệp đầu tiên xuất khẩu UAV do người Việt thiết kế và chế tạo sang thị trường Mỹ, một trong những thị trường có yêu cầu kỹ thuật khắt khe nhất thế giới.

Sản phẩm nổi bật của doanh nghiệp là Hera, dòng UAV đáp ứng tiêu chí "1-4-15" như đủ gọn để một người mang theo, tích hợp đồng thời 4 tải nhiệm vụ và có khả năng mang tải trọng tới 15 kg. Phiên bản nâng cấp có thể nâng tải trọng lên 20 kg.

Ở lĩnh vực quốc phòng, Viettel đang xây dựng hệ sinh thái UAV phục vụ trinh sát, giám sát và tác chiến. Tiêu biểu là dòng UAV đa nhiệm tầm xa VU-MALE với tầm bay trên 1.000 km và UAV cảm tử VU-C2 tích hợp AI để tự động tìm kiếm, phát hiện và khóa mục tiêu.

Đây được xem là bước tiến quan trọng, đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có khả năng sản xuất UAV chiến thuật tự chủ.

Ngoài ra, Mạng lưới UAV Việt Nam hiện quy tụ gần 100 chuyên gia và nhà khoa học trên toàn cầu, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tiếp cận công nghệ mới, tiêu chuẩn quốc tế và chiến lược phát triển thị trường.

Trong bối cảnh nhiều quốc gia cạnh tranh ở các lĩnh vực công nghệ mới, UAV đang nổi lên như một thị trường giàu tiềm năng nhờ khả năng ứng dụng từ quốc phòng đến dân sự. Với những bước đi gần đây, Việt Nam đang đặt nền móng để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của ngành công nghiệp này.

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