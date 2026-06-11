Nhân viên khách sạn mất việc vì tuyển Croatia

Một nhân viên khách sạn nơi tuyển Croatia đóng quân tại Mỹ bị sa thải sau khi làm lộ thông tin nội bộ.

Tuyển Croatia siết chặt an ninh trước thềm World Cup.

Đội tuyển Croatia đang áp dụng những biện pháp bảo mật đặc biệt trước thềm World Cup 2026. Theo Sportske Novosti, một nhân viên khách sạn tại Alexandria, khu vực đô thị Washington, đã bị cho thôi việc vì làm rò rỉ thông tin liên quan đến phái đoàn Croatia.

Sự việc được cho là xảy ra ngay trong ngày đội bóng của HLV Zlatko Dalic đặt chân tới nơi đóng quân hôm 9/6. Nhân viên thuộc bộ phận thực phẩm và đồ uống của khách sạn bị phát hiện tiết lộ một số yêu cầu từ phía đội tuyển trong thời gian lưu trú.

Thông tin bị rò rỉ liên quan đến việc phái đoàn Croatia yêu cầu phục vụ hai chai rượu vang tại khách sạn. Tuy nhiên, theo báo chí Croatia, đây không phải đồ uống dành cho các cầu thủ. Bản thân HLV Dalic cũng được cho là không sử dụng đồ uống có cồn.

Vụ việc lập tức dẫn tới án sa thải do khách sạn đã ký thỏa thuận bảo mật với FIFA và Liên đoàn Bóng đá Croatia. Theo quy định, toàn bộ nhân viên không được phép tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến hoạt động, sinh hoạt hay yêu cầu của đội tuyển.

Sự cứng rắn này phản ánh cách Croatia chuẩn bị cho World Cup 2026. Theo Sportske Novosti, trung tâm huấn luyện của đội được bảo vệ nghiêm ngặt với hệ thống hàng rào an ninh, kiểm soát chặt chẽ việc ra vào và hạn chế sự tiếp xúc từ bên ngoài.

Croatia bước vào giải đấu với nhiều kỳ vọng sau khi vào bán kết World Cup 2022. Đội bóng vùng Balkan nằm ở bảng L cùng Anh, Ghana và Panama. Trận ra quân của Luka Modric cùng đồng đội sẽ diễn ra vào ngày 17/6, khi họ đối đầu tuyển Anh trong cuộc chạm trán được xem là tâm điểm của bảng đấu.

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