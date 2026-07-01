Van Dijk, Koeman bị tố 'phản bội bóng đá Hà Lan'

Thất bại trước Morocco ở vòng 32 đội World Cup 2026 khiến đội tuyển Hà Lan trở thành tâm điểm chỉ trích của truyền thông quê nhà.

Hà Lan của Virgil van Dijk gây thất vọng lớn. Ảnh: Reuters.

Hôm 30/6, Hà Lan dừng bước sau khi để Morocco đánh bại trên chấm luân lưu. Đại diện châu Phi được đánh giá chơi chủ động và giàu năng lượng hơn trong suốt trận đấu, thậm chí có thể giải quyết cuộc đối đầu ngay trong 120 phút nếu tận dụng tốt những cơ hội tạo ra.

Sau trận, nhà báo Valentijn Driessen của tờ Telegraaf đăng bài bình luận với những lời lẽ gay gắt nhắm vào HLV Ronald Koeman và đội trưởng Virgil van Dijk. Ông cho rằng lối chơi quá thiên về phòng ngự của Hà Lan đã đi ngược lại bản sắc bóng đá tấn công vốn làm nên tên tuổi của đội tuyển này suốt nhiều thập kỷ.

Theo Driessen, Koeman và Van Dijk đã "phản bội mọi giá trị của bóng đá Hà Lan" khi lựa chọn chiến thuật quá thận trọng. Ông cũng nhận định trung vệ của Liverpool không còn duy trì được đẳng cấp như trước, đồng thời khẳng định "Van Dijk đã hết thời".

HLV Koeman và đội trưởng Van Dijk đều hứng chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Tiếp đó, cây bút của Telegraaf kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB) chấm dứt hợp đồng với Koeman ngay sau khi đội tuyển trở về nước. Ông chỉ ra rằng trong 4 năm dẫn dắt đội tuyển ở nhiệm kỳ thứ hai, chiến lược gia 62 tuổi chưa giành nổi một chiến thắng nào trước các đội tuyển thuộc top 25 thế giới, đồng thời chỉ trích việc liên tục thay đổi đội hình và chiến thuật ngay trước vòng knock-out.

Thực tế, sau làn sóng chỉ trích dữ dội từ truyền thông và người hâm mộ, HLV Koeman đã quyết định rời cương vị thuyền trưởng ĐTQG rạng sáng 1/7. Sự ra đi của ông được xem là bước ngoặt trong bối cảnh đội tuyển Hà Lan cần một cuộc cải tổ mạnh mẽ.

Highlights Hà Lan 1-1 Morocco (luân lưu 2-3) Sáng 30/6, Morocco đánh bại Hà Lan 3-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.