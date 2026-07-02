Người hùng Morocco đổi đời khi gia nhập Bayern

Ngôi sao người Morocco Ismael Saibari đổi đời sau khi rời PSV Eindhoven để đầu quân cho Bayern Munich với bản hợp đồng đến năm 2031 và mức lương tăng gấp 10 lần.

Saibari đổi đời sau khi gia nhập Bayern Munich. Ảnh: Bayern Munich.

Bayern Munich chính thức công bố chiêu mộ Ismael Saibari từ PSV Eindhoven với mức phí khoảng 55 triệu euro. Tiền vệ tấn công 25 tuổi ký hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2031 và sẽ khoác áo số 34 tại sân Allianz Arena.

Theo nhiều nguồn tin, Saibari nhận mức lương khoảng 10 triệu euro mỗi năm tại Bayern, cao gấp 10 lần khoản thu nhập khoảng 1 triệu euro mỗi năm khi còn khoác áo PSV. Đây là bước tiến lớn trong sự nghiệp của tuyển thủ Morocco sau mùa giải bùng nổ tại Hà Lan và World Cup 2026.

Chiếc áo số 34 cũng mang ý nghĩa đặc biệt với Saibari. Anh lựa chọn số áo này để tri ân người bạn Abdelhak Nouri, cựu cầu thủ Ajax từng đột quỵ trong một trận giao hữu năm 2017 và đến nay vẫn chưa thể tự đi lại.

"Tôi muốn tiếp tục đồng hành cùng anh ấy bằng cách mặc chiếc áo số 34, số áo cuối cùng của anh ấy", Saibari chia sẻ trên trang chủ Bayern.

Ngôi sao sinh ra tại Tây Ban Nha đang trải qua kỳ World Cup đáng nhớ cùng Morocco. Anh ghi 3 bàn sau 4 trận, góp công đưa "Sư tử Atlas" vào vòng 16 đội. Đặc biệt, Saibari thực hiện thành công quả luân lưu quyết định giúp Morocco loại Hà Lan ở vòng 32 đội.

Dưới thời HLV Vincent Kompany, Saibari được kỳ vọng tăng thêm chiều sâu cho hàng công Bayern. Anh có thể thi đấu phía sau trung phong Harry Kane, kết hợp cùng Michael Olise, Luis Diaz và Jamal Musiala trong hệ thống tấn công của đội bóng nước Đức.

Trước khi cập bến Bayern, Saibari góp công giúp PSV vô địch Eredivisie ba mùa liên tiếp và được bầu là Cầu thủ hay nhất giải đấu mùa trước. Dù không góp mặt trong hành trình Morocco vào bán kết World Cup 2022, anh đã vươn mình trở thành một trong những ngôi sao nổi bật nhất của bóng đá châu Phi thời điểm hiện tại.

Highlights Hà Lan 1-1 Morocco (luân lưu 2-3) Sáng 30/6, Morocco đánh bại Hà Lan 3-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.