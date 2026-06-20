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Thể thao World Cup 2026

Kỷ lục bàn thắng nhanh nhất World Cup 2026 liên tục bị xô đổ

  • Thứ bảy, 20/6/2026 14:38 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chỉ vài tiếng sau khi Ismael Saibari lập kỷ lục mới tại World Cup 2026, tiền vệ Matias Galarza của Paraguay đã khiến cột mốc này trở thành quá khứ.

Galarza (số 23) có pha lập công nhanh nhất World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

World Cup 2026 đang chứng kiến cuộc đua kỷ lục ngay từ những phút đầu tiên của các trận đấu. Chỉ trong chưa đầy một ngày, danh hiệu chủ nhân bàn thắng nhanh nhất giải đã đổi chủ tới hai lần.

Sáng 20/6, Ismael Saibari khiến người hâm mộ Morocco bùng nổ khi chọc thủng lưới Scotland chỉ sau 71 giây ở trận đấu thuộc bảng C. Pha lập công thần tốc của tiền vệ này giúp Morocco có khởi đầu như mơ và lập tức được ghi nhận là bàn thắng nhanh nhất World Cup 2026 tính đến thời điểm đó.

Tuy nhiên, kỷ lục của Saibari tồn tại không lâu. Ở trận đấu giữa Paraguay và Thổ Nhĩ Kỳ thuộc bảng D diễn ra sau đó 5 tiếng, Matias Galarza còn làm tốt hơn. Tiền vệ của Paraguay chỉ cần 64 giây để tung cú sút từ ngoài vùng cấm, đánh bại thủ môn đối phương, đưa đội nhà vượt lên dẫn trước. Với pha lập công ở thời điểm 64 giây, Galarza chính thức vượt qua thành tích của Saibari để trở thành cầu thủ ghi bàn nhanh nhất World Cup 2026.

Trước khi hai kỷ lục liên tiếp xuất hiện trong ngày 20/6, bàn thắng nhanh nhất giải thuộc về Michal Sadílek của CH Czech. Cầu thủ này ghi bàn vào lưới Nam Phi ở thời điểm 5 phút 8 giây, một khoảng cách rất xa so với những gì Saibari và Galarza tạo ra.

Việc hai kỷ lục liên tiếp bị phá vỡ trong vòng vài giờ cho thấy xu hướng nhập cuộc cực nhanh của các đội tuyển tại World Cup năm nay. Các đội bóng không còn dành nhiều thời gian thăm dò mà sẵn sàng đẩy cao tốc độ ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Với vòng bảng vẫn còn nhiều trận đấu phía trước, kỷ lục của Galarza chưa chắc đã là điểm dừng cuối cùng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tiền vệ Paraguay đang là chủ nhân của bàn thắng nhanh nhất World Cup 2026, đồng thời ghi tên mình vào một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu.

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Đào Trần

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