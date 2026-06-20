HLV không được trả lương, tuyển Senegal khủng hoảng ở World Cup

Tiền thưởng chưa được trả, điều kiện sinh hoạt tồi tệ và HLV thậm chí chưa nhận lương nhiều tháng khiến tuyển Senegal đối mặt nguy cơ khủng hoảng nội bộ ở World Cup 2026.

Tuyển Senegal rối ren.

Theo nguồn tin từ SNews Africa, đội bóng đại diện châu Phi đang phải đối mặt với nhiều bất cập trong công tác tổ chức và quản lý, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý các cầu thủ. Một trong những vấn đề gây bức xúc nhất là tiền thưởng dành cho các tuyển thủ chưa được chi trả dù giải đấu đã khởi tranh. Tình trạng chậm thanh toán khiến nhiều cầu thủ không hài lòng, đặc biệt trong bối cảnh họ đại diện quốc gia thi đấu ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Không chỉ vậy, khách sạn nơi đội tuyển đóng quân tại Mỹ cũng bị đánh giá là không tương xứng với vị thế của một đội tuyển hàng đầu châu Phi. Một số thành viên trong đội bày tỏ sự thất vọng về điều kiện sinh hoạt hiện tại.

Vấn đề dinh dưỡng cũng gây tranh cãi. Nguồn tin cho biết nhiều cầu thủ phải tự đặt đồ ăn từ bên ngoài vì không hài lòng với chất lượng bữa ăn được cung cấp. Đáng chú ý, đầu bếp riêng của đội tuyển lại không được cử sang Mỹ phục vụ đội trong suốt thời gian diễn ra World Cup.

Tình hình càng trở nên khó hiểu khi HLV Pape Thiaw vẫn chưa ký hợp đồng chính thức và không nhận lương trong nhiều tháng qua. Thông tin này khiến dư luận Senegal không khỏi ngạc nhiên, bởi ông trực tiếp dẫn dắt đội tuyển tại World Cup,

Cho đến thời điểm hiện tại, Liên đoàn Bóng đá Senegal chưa đưa ra phản hồi về những cáo buộc nói trên. Tuy nhiên, nếu các thông tin là sự thật, tuyển Senegal phải nhanh chóng giải quyết những vấn đề hậu trường để tránh ảnh hưởng đến màn trình diễn trên sân cỏ.

Ở trận ra quân bảng I World Cup 2026, Senegal thua Pháp 1-3. Họ sẽ tiếp tục đối đầu Na Uy (23/6) và Iraq (27/6).

Mbappe nã đại bác vào lưới Senegal Tiền đạo tuyển Pháp lập cú đúp bằng siêu phẩm ngoài vòng cấm vào lưới Senegal sáng 17/6.