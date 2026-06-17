Henry đứng hình vì Ibrahimovic bênh vực tuyển Pháp

Trong chương trình bình luận trận Pháp gặp Senegal, Zlatan Ibrahimovic lên tiếng bênh vực các cầu thủ Pháp khi bị chỉ trích là “kiêu ngạo”.

Henry trợt tròn mắt khi Ibrahimovic bênh vực cầu thủ Pháp.

Trên sóng truyền hình vào rạng sáng 17/6, cựu danh thủ Mỹ Landon Donovan chỉ trích lối chơi của Pháp trong hiệp 1 là “kiêu ngạo và hời hợt”. Thierry Henry nhẹ nhàng lên tiếng bảo vệ đội nhà khi cho rằng không thể dùng những từ ngữ tiêu cực đó chỉ vì tuyển Pháp chưa thể ghi bàn sớm.

Bầu không khí trường quay thực sự bùng nổ khi Ibrahimovic can thiệp. Cựu tiền đạo người Thuỵ Điển khẳng định: “Đó không phải là kiêu ngạo mà là sự tự tin, và chỉ những người thiếu hiểu biết mới nhầm lẫn hai khái niệm này”.

Lời phản pháo sắc sảo của Ibra khiến Henry một lần nữa phải kinh ngạc và "đứng hình", trợn tròn mắt ngay trước ống kính máy quay.

Vượt qua những tranh cãi, tuyển Pháp đã có hiệp hai bùng nổ để giành trọn vẹn 3 điểm trong ngày ra quân.

Tại World Cup 2026, Ibrahimovic là “khách quen” của những chương trình bình luận. Điểm thu hút của cựu cầu thủ người Thuỵ Điển vẫn là cá tính mạnh và những phát biểu thẳng thắn, đúng như phong cách của anh khi còn thi đấu.

Rạng sáng 17/6, tuyển Pháp đánh bại Senegal với tỷ số 3-1.