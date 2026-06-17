Cristiano Ronaldo bắt tay Dreame, lan tỏa tinh thần của nhà vô địch

Đồng hành Cristiano Ronaldo và FIFA World Cup 2026, Dreame tiếp tục khẳng định vị thế của thương hiệu công nghệ theo đuổi tinh thần tiên phong, chuẩn mực sống mới.

Hành trình phát triển của Dreame cho thấy công nghệ gia dụng ngày nay không chỉ giải quyết nhu cầu tiện nghi, mà còn phản ánh những lựa chọn sống ngày càng đề cao hiệu quả và chất lượng.

Cristiano Ronaldo - nhà vô địch không ngừng vượt giới hạn

Trong thể thao đỉnh cao, tài năng chưa bao giờ là yếu tố duy nhất tạo nên một huyền thoại. Cristiano Ronaldo là minh chứng rõ nét cho điều này. Sau hơn hai thập kỷ thi đấu chuyên nghiệp, anh vẫn duy trì khát khao chiến thắng, sự kỷ luật và tinh thần theo đuổi những tiêu chuẩn cao nhất. Chính những phẩm chất ấy đã giúp Ronaldo trở thành một trong những biểu tượng thể thao có sức ảnh hưởng nhất thế giới.

Cristiano Ronaldo trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu của Dreame.

Đây cũng là lý do sự đồng hành giữa Ronaldo và Dreame mang ý nghĩa lớn hơn cả một hợp đồng đại sứ thương hiệu. Cả hai cùng chia sẻ một tư duy chung là không ngừng đổi mới, không ngừng nâng chuẩn và luôn hướng tới phiên bản tốt hơn của chính mình.

Trong thế giới gia dụng thông minh, Dreame đang theo đuổi hành trình tương tự. Mỗi sản phẩm mới không đơn thuần là một bản nâng cấp, mà là nỗ lực liên tục nhằm mang đến trải nghiệm sống tốt hơn cho người dùng toàn cầu.

FIFA World Cup 2026 - sân khấu của những người dẫn đầu

World Cup luôn là nơi những nhà vô địch xuất hiện. Đây không chỉ là giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh, mà còn là biểu tượng của khát vọng chinh phục, của sự cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất và của những khoảnh khắc tạo nên lịch sử.

Việc Dreame trở thành đơn vị đồng hành VTV phát sóng các chương trình thuộc FIFA World Cup 2026 tại Việt Nam là một dấu mốc đặc biệt trong hành trình phát triển thương hiệu.

Sự hiện diện tại một trong những sự kiện được mong đợi nhất toàn cầu cho thấy cam kết dài hạn của Dreame với người tiêu dùng Việt Nam. Không chỉ mang đến các sản phẩm công nghệ tiên tiến, thương hiệu còn mong muốn đồng hành cùng những khoảnh khắc có giá trị kết nối hàng triệu gia đình.

Dreame - nhà vô địch trong ngành robot hút bụi toàn cầu

Theo báo cáo của IDC, Dreame đã vươn lên trở thành thương hiệu robot hút bụi lớn nhất thế giới về doanh số và doanh thu trong quý I/2026. Trước đó, hãng cũng được Euromonitor International công nhận là thương hiệu robot hút bụi cao cấp bán nhiều nhất toàn cầu trong năm 2025.

Mảng robot hút bụi lau nhà của Dreame liên tiếp gặt hái thành công.

Những cột mốc này cho thấy nhiều ý nghĩa hơn bên cạnh thành công về mặt doanh số. Đây là sự ghi nhận dành cho chiến lược đầu tư dài hạn vào nghiên cứu và phát triển công nghệ. Đó cũng là niềm tin từ hàng triệu người dùng đang tìm kiếm những giải pháp thông minh, hiệu quả và phù hợp hơn với nhịp sống hiện đại.

Từ việc tiên phong trong động cơ kỹ thuật số tốc độ cao đến tập trung vào ứng dụng AI, khả năng vượt vật cản, cho đến những giải pháp làm sạch ngày càng tự động hóa, robot hút bụi Dreame đang góp phần định hình trải nghiệm chăm sóc nhà cửa thế hệ mới cho người dùng Việt.

Với Dreame, giá trị cuối cùng của công nghệ được đo bằng chất lượng sống mà người dùng nhận được. Xu hướng ứng dụng các thiết bị thông minh đang giúp nhiều gia đình Việt giảm bớt thời gian dành cho công việc nhà, từ đó có thêm không gian cho bản thân, gia đình và những kế hoạch dài hạn.

“Nhà vô địch” của cuộc sống thường nhật là những người luôn muốn nâng cấp chất lượng sống. Họ tìm kiếm sự tiện nghi nhưng không đánh đổi chất lượng, lựa chọn những sản phẩm có khả năng đồng hành lâu dài thay vì những giải pháp ngắn hạn. Đây cũng chính là nhóm khách hàng mà Dreame muốn phục vụ với tiêu chí "thông minh hơn, sạch hơn”.

Robot hút bụi lau nhà Dreame mang đến giải pháp dọn dẹp tự động để người dùng dành thời gian cho những điều quan trọng hơn.

Việt Nam là một trong những thị trường chiến lược được Dreame đầu tư mạnh mẽ, từ danh mục hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, các hoạt động xây dựng thương hiệu quy mô lớn đến hệ thống phân phối không ngừng mở rộng. Hiện người dùng có thể dễ dàng trải nghiệm, tìm kiếm sự tư vấn và chọn mua sản phẩm tại các chuỗi đại lý bán lẻ lớn của Dreame trên toàn quốc, hai cửa hàng flagship Dreame và gian hàng chính hãng trên các sàn thương mại điện tử.

Từ sự đồng hành của Cristiano Ronaldo, vị thế dẫn đầu toàn cầu cho đến FIFA World Cup 2026, mọi dấu mốc đều phản ánh một định hướng nhất quán của Dreame là mang những tiêu chuẩn tốt nhất của thế giới đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam.