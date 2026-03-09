Dreame Việt Nam và mục tiêu nâng tầm trải nghiệm cho người dùng

Tập trung phát triển cửa hàng flagship và mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, Dreame Việt Nam hướng đến mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng sống của người Việt một cách toàn diện.

Hệ sinh thái DreamFor:All được Dreame Việt Nam ra mắt thị trường trong nước vào năm 2025.

Hệ sinh thái DreamFor:All

Nổi bật nhất trong hệ sinh thái DreamFor:All là dòng sản phẩm robot hút bụi lau nhà và máy hút bụi lau nhà tích hợp hệ thống AI nhận diện vật thể tiên tiến giúp điều hướng chính xác và cơ chế vận hành mô phỏng “đôi chân - đôi tay” linh hoạt, giúp tối ưu hiệu quả làm sạch trong mọi tình huống.

Bên cạnh nhóm sản phẩm chủ lực, Dreame Việt Nam không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái bằng việc giới thiệu các thiết bị mới như máy lọc không khí, máy bù ẩm, máy sấy tóc và gia dụng nhà bếp. Điểm chung của tất cả sản phẩm là tư duy phát triển nhất quán. Đó là công nghệ phải giải quyết vấn đề thực tế, tự động hóa tối đa và mang lại trải nghiệm nhẹ nhàng cho người dùng.

Không còn đóng khung trong thiết bị vệ sinh thông minh, Dreame Việt Nam mang đến cho người dùng hệ sinh thái thiết bị đa dạng và thể hiện được vai trò chăm sóc gia đình toàn diện, từ vệ sinh không gian sống đến chăm chút từng cá nhân trong tổ ấm.

Hệ thống cửa hàng flagship

Sự xuất hiện của cửa hàng flagship Dreame đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của thương hiệu trong hành trình chinh phục người tiêu dùng Việt. Không chỉ là điểm bán hàng, đây là trung tâm trải nghiệm chuẩn quốc tế - nơi khách hàng được tiếp cận trực tiếp công nghệ mới nhất trong lĩnh vực thiết bị vệ sinh và chăm sóc gia đình thông minh. Tính đến hết năm 2025, Dreame Việt Nam khai trương 2 cửa hàng flagship bao gồm: Cửa hàng đầu tiên tại Landmark 81 (TP.HCM) và cửa hàng thứ hai tọa lạc ở Vincom Mega Mall Royal Island (TP Hải Phòng).

Dreame hiện có 2 cửa hàng flagship ở Việt Nam.

Không gian cửa hàng flagship Dreame tại Việt Nam được thiết kế theo tiêu chuẩn toàn cầu, đồng nhất với thị trường lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Đức hay Pháp. Mỗi khu vực trưng bày mô phỏng tình huống sử dụng thực tế, giúp khách hàng dễ dàng cảm nhận hiệu quả vận hành của từng sản phẩm: Từ khả năng di chuyển của robot hút bụi lau nhà, lực hút của máy hút bụi không dây đến độ êm ái của thiết bị chăm sóc cá nhân cao cấp.

Điểm khác biệt lớn nhất của cửa hàng flagship Dreame nằm ở dịch vụ tư vấn chuyên sâu. Đội ngũ chuyên viên được đào tạo bài bản không chỉ giới thiệu tính năng, mà còn hướng dẫn khách hàng cách tối ưu hóa thiết bị trong từng không gian sống. Từ việc phân tích nhu cầu thực tế, thói quen sinh hoạt đến tư vấn bảo trì, mọi trải nghiệm được cá nhân hóa nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng lâu dài.

Nhân viên tư vấn khách hàng ở cửa hàng flagship Dreame.

Ông Phạm Phan An, Giám đốc Marketing của Dreame Việt Nam, chia sẻ: “Công nghệ chỉ thực sự ý nghĩa khi giúp cuộc sống dễ dàng và thoải mái hơn. Thông qua hệ thống cửa hàng flagship, Dreame Việt Nam mong muốn đồng hành cùng gia đình Việt, mang đến trải nghiệm công nghệ ‘đỉnh vượt trội’ cho từng không gian sống”.

Sự đầu tư vào trải nghiệm, dịch vụ và hệ sinh thái sản phẩm cho thấy Dreame Việt Nam không chỉ kinh doanh thiết bị, mà muốn trở thành “quản gia” của mỗi gia đình Việt. Đó là nơi mọi nhu cầu về vệ sinh, chăm sóc không gian sống đến cá nhân được đáp ứng bằng giải pháp tiên tiến nhất.