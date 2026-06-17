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Thể thao World Cup 2026

Sai lầm của Pháp giúp sao PSG đi vào lịch sử

  • Thứ tư, 17/6/2026 11:11 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Sai lầm của Mike Maignan trong khâu cản phá vô tình mở ra cơ hội để Ibrahim Mbaye ghi bàn thắng lịch sử trong màu áo Senegal.

Mbaye gây ấn tượng dù Senegal thua cuộc. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 17/6, tuyển Pháp giành chiến thắng 3-1 trước Senegal ở trận ra quân bảng I World Cup 2026, nhưng đội bóng áo lam vẫn để lại vài khoảnh khắc đáng quên. Một trong số đó đến ở phút 79, khi Senegal đang bị dẫn 0-2, Mbaye tạo áp lực khiến hàng thủ Pháp lúng túng. Maignan không thể xử lý gọn tình huống trước khung thành, tạo điều kiện để tiền đạo trẻ của Senegal dứt điểm thành công, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Bàn thắng ấy giúp Mbaye trở thành cầu thủ Senegal trẻ nhất và cũng là cầu thủ châu Phi trẻ nhất từng ghi bàn tại World Cup. Anh làm được điều đó khi mới 18 tuổi 143 ngày.

Tuy nhiên, sẽ là thiếu công bằng nếu chỉ nhắc đến sai lầm của Maignan. Trước khi ghi bàn, Mbaye đã tạo nên khác biệt ngay khi vào sân từ ghế dự bị. Tài năng thuộc biên chế PSG liên tục khuấy đảo cánh trái bằng những pha đi bóng táo bạo và tốc độ. Những pha xử lý tự tin của cầu thủ sinh ra tại Paris còn mang đến sức sống mới cho hàng công Senegal trong quãng thời gian cuối trận. Nhưng đây không phải lần đầu Mbaye gây ấn tượng ở màu áo đội tuyển.

Tại AFCON 2025, anh từng ghi một bàn, có một kiến tạo và kiếm về một quả phạt đền. Khi đó, Mbaye cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở giải đấu trong thế kỷ 21.

Màn trình diễn trước Pháp đang tạo ra áp lực không nhỏ cho HLV Pape Thiaw. Trong khi Ismaila Sarr bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở hiệp một và có trận đấu thiếu hiệu quả, Mbaye chỉ cần hơn 15 phút để trở thành điểm sáng lớn nhất của Senegal.

Dù Senegal trắng tay trong ngày ra quân, họ vẫn tìm thấy niềm hy vọng cho chặng đường phía trước. Còn với Mbaye, bàn thắng vào lưới Pháp không chỉ là một cột mốc lịch sử, mà còn có thể mở ra cơ hội đá chính ở trận đấu mang tính sống còn gặp Na Uy vào ngày 23/6.

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Đào Trần

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