Mbappe gây sốt khi ngồi cùng HLV quan sát đồng đội tập

Theo truyền thông Pháp, Mbappe dành phần lớn thời gian theo dõi nhóm cầu thủ chưa được ra sân trong chiến thắng 3-1 trước Senegal. Khi thấy tiền đạo Real Madrid đứng cạnh các chuyên gia phân tích, một quay phim đã đùa rằng anh chính là "chuyên gia phân tích video thứ tư" của đội tuyển Pháp. Ảnh trích từ video của LĐBĐ Pháp.