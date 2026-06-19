Mbappe gây sốt khi ngồi cùng HLV quan sát đồng đội tập

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Trong buổi tập mới nhất của tuyển Pháp, đội trưởng "Les Bleus" bất ngờ leo lên một giàn giáo đặt cạnh sân để quan sát các bài tập chiến thuật từ trên cao. Ảnh trích từ video của LĐBĐ Pháp.
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Theo truyền thông Pháp, Mbappe dành phần lớn thời gian theo dõi nhóm cầu thủ chưa được ra sân trong chiến thắng 3-1 trước Senegal. Khi thấy tiền đạo Real Madrid đứng cạnh các chuyên gia phân tích, một quay phim đã đùa rằng anh chính là "chuyên gia phân tích video thứ tư" của đội tuyển Pháp. Ảnh trích từ video của LĐBĐ Pháp.
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Mbappe bật cười trước lời nhận xét này. Anh giải thích việc đứng trên cao giúp mình quan sát rõ hơn cách vận hành chiến thuật của toàn đội. Vị trí này vốn thường dành cho đội ngũ phân tích video của ban huấn luyện. Ảnh trích từ video của LĐBĐ Pháp.
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“Từ vị trí dưới sân, rất khó nhìn thấy mọi thứ. Ở đây, tôi có thể theo dõi rõ hơn và luôn học hỏi thêm được điều gì đó”, chân sút sinh năm 1998 chia sẻ. Ảnh: Reuters.
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Cách tiếp cận này được cho là khá giống phương pháp từng được HLV Luis Enrique áp dụng tại PSG, nơi các cầu thủ được khuyến khích nhìn trận đấu dưới nhiều góc độ khác nhau để hiểu rõ hơn về chiến thuật. Ảnh: Reuters.
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Hình ảnh Mbappe chăm chú quan sát buổi tập càng cho thấy vai trò thủ lĩnh ngày càng lớn của anh trong đội hình tuyển Pháp. Ở trận ra quân World Cup 2026, tiền đạo 27 tuổi lập cú đúp giúp Pháp đánh bại Senegal 3-1. Ảnh: Reuters.
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Hai bàn thắng đó giúp Mbappe nâng tổng số pha lập công tại World Cup lên con số 14. Anh cân bằng thành tích của huyền thoại Gerd Muller, đồng thời chỉ còn kém Lionel Messi và Miroslav Klose hai bàn trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu. Ảnh: Reuters.
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Mbappe cũng vừa vượt Olivier Giroud để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử tuyển Pháp. Với phong độ hiện tại, ngôi sao của Real Madrid tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của "Les Bleus" trong hành trình chinh phục World Cup 2026. Ảnh: Reuters.
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