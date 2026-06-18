Nữ MC Italy gây chú ý ở World Cup 2026

Không chỉ hiện thực hóa giấc mơ tác nghiệp tại World Cup, Eleonora Incardona còn trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trong trận Pháp thắng Senegal 3-1 hôm 17/6.

Hình ảnh gây chú ý của Eleonora Incardona.

Nữ MC nổi tiếng của DAZN có màn ra mắt đáng nhớ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ở trận Brazil hòa Morocco 1-1 hôm 15/6. Cô tiếp tục tác nghiệp ở trận đấu giữa Pháp và Senegal trên sân MetLife.

Xuất hiện bên đường pitch trước giờ bóng lăn, người đẹp 36 tuổi nhanh chóng gây chú ý. Trong loạt ảnh đăng tải trên Instagram cá nhân, Eleonora chia sẻ niềm hạnh phúc khi lần đầu tiên được làm việc tại World Cup. Đây là cột mốc mà cô xem là giấc mơ theo đuổi suốt nhiều năm.

"Nếu ai đó nói điều này với tôi vài năm trước, chắc chắn tôi sẽ không tin. Hôm qua tôi có mặt trên sân để đưa tin trận Pháp gặp Senegal", nữ MC người Italy viết.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Hàng nghìn bình luận xuất hiện dưới, trong đó nhiều người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến nữ MC sau khi cô hiện thực hóa mục tiêu lớn trong sự nghiệp.

Eleonora hiện sở hữu hơn 1,4 triệu người theo dõi và là một trong những gương mặt truyền hình thể thao nổi tiếng nhất Italy. Trước World Cup 2026, cô gây ấn tượng khi đồng hành cùng nhiều giải đấu lớn của bóng đá châu Âu.

Incardona từng là người mẫu và có bằng cử nhân ngành luật. Bởi vậy trong những lần xuất hiện, cô luôn thể hiện sự tự tin trước ống kính, biến hóa với nhiều phong cách thời trang.