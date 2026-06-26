Saibari gây sốt ở World Cup trước khi gia nhập Bayern Munich

Ismael Saibari từ chỗ là cái tên ít được chú ý trở thành hiện tượng của Morocco tại World Cup, trước khi chuẩn bị bước sang chương mới trong màu áo Bayern Munich.

Ismael Saibari trở thành hiện tượng mới của Morocco tại World Cup.

Saibari đang viết nên một trong những câu chuyện thú vị nhất World Cup. Trước giải, anh không phải cái tên được nhắc nhiều bên cạnh Messi, Mbappe, Haaland hay Vinicius Junior. Ngay cả trong đội hình Morocco, Saibari cũng không bước vào giải đấu với vị thế của một ngôi sao hàng đầu.

Nhưng chỉ sau ba trận, mọi thứ thay đổi chóng mặt. Cầu thủ sinh ra tại Terrassa, Tây Ban Nha, ghi 3 bàn trong 3 trận đầu tiên, trở thành điểm sáng lớn nhất của Morocco và là một trong những phát hiện đáng chú ý nhất giải. Từ một cầu thủ chơi nổi bật ở PSV nhưng vẫn còn nằm ngoài sự chú ý của số đông, Saibari bỗng trở thành cái tên được cả châu Âu nhắc đến.

Bayern Munich không chờ đến khi cơn sốt ấy bùng lên quá lớn. Đội bóng Đức được cho là đã nhanh tay chi gần 50 triệu euro để hoàn tất thương vụ Saibari, vượt lên trước nhiều đối thủ khác. Nếu nhìn vào những gì tiền đạo này thể hiện tại World Cup, đó có thể là một nước đi khôn ngoan của Bayern.

Từ Terrassa đến biểu tượng mới của Morocco

Hành trình của Saibari không bằng phẳng. Anh sinh ra và lớn lên tại Terrassa, một thành phố thuộc vùng Catalonia. Đó là nơi Saibari có những lần chạm bóng đầu tiên, nhưng cũng là nơi tài năng của anh chưa được nhìn nhận đúng mức.

Saibari từng có thể khoác áo các đội trẻ Tây Ban Nha. Tuy nhiên, cơ hội ấy không đến. Khi còn nhỏ, anh cùng gia đình chuyển sang Bỉ. Chính tại đây, con đường bóng đá của Saibari mới thật sự mở ra.

Anh lần lượt đi qua các học viện của Anderlecht, Mechelen và Genk, trước khi chuyển sang Hà Lan khoác áo PSV. Môi trường bóng đá Bỉ và Hà Lan giúp Saibari được rèn giũa bài bản hơn, nhưng điều khiến anh khác biệt lại đến từ thứ bóng đá đường phố mà bản thân mang theo từ những năm tháng đầu đời.

Saibari ghi 3 bàn sau 3 trận đầu tiên, đưa tên mình vào cuộc đua Vua phá lưới.

Saibari chơi bóng bằng sự tinh quái, tốc độ và cảm giác tự do. Anh có kỹ thuật tốt, khả năng rê dắt khó chịu và luôn tạo ra cảm giác khó lường mỗi khi nhận bóng gần vùng cấm.

Điều đáng nói, Saibari không phải một trung phong đúng nghĩa. Trong quá trình phát triển, anh từng được thử ở vai trò tiền đạo, rồi dần được kéo xuống đá như một cầu thủ tổ chức tấn công.

Nói cách khác, Saibari là một số 10 có bản năng săn bàn. World Cup này chỉ khiến phẩm chất ấy được phóng đại hơn.

Canh bạc thành công của HLV Ouahbi

Không nhiều người nghĩ Saibari có thể cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới World Cup. Nhưng sau ba trận, anh đã bước vào cuộc đua ấy với 3 bàn thắng, chỉ đứng sau hoặc bám sát những siêu sao hàng đầu như Messi, Haaland, Mbappe và Vinicius Junior.

Trong bối cảnh Morocco thiếu một trung phong thực thụ, HLV Ouahbi quyết định đẩy Saibari lên cao hơn. Đó là một canh bạc, nhưng lại trở thành quyết định có thể thay đổi cả chiến dịch của Morocco.

Saibari đáp lại bằng hiệu suất ấn tượng: 3 trận, 3 bàn và hàng loạt cột mốc mới. Anh trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên, đồng thời là cầu thủ Morocco đầu tiên ghi bàn trong cả 3 trận đầu tiên tại một kỳ World Cup. Thành tích này cũng giúp anh cân bằng Youssef En-Nesyri trong danh sách những cầu thủ Morocco ghi nhiều bàn nhất ở sân chơi lớn nhất thế giới.

Từ một phương án chiến thuật, Saibari trở thành niềm cảm hứng của Morocco. Anh không chỉ ghi bàn, mà còn làm thay đổi cách đối thủ nhìn vào hàng công đội bóng Bắc Phi. Morocco giờ có một cầu thủ đủ nhanh, đủ khéo và đủ lạnh lùng để trừng phạt bất kỳ sai lầm nào.

Từ Terrassa đến World Cup, Saibari đang viết nên hành trình đáng nhớ trong màu áo Morocco.

Các con số càng làm nổi bật sự bùng nổ ấy. Theo dữ liệu từ SofaScore, cứ ba cú sút của Saibari thì một lần trở thành bàn thắng. Anh đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 84% ở 1/3 cuối sân, rê bóng thành công 57% và chỉ bị phạm lỗi trung bình một lần mỗi trận. Đó là thống kê của một cầu thủ vừa hiệu quả, vừa biết cách giữ mình trong nhịp độ khốc liệt của World Cup.

Saibari từng có quyền chọn Tây Ban Nha hoặc Bỉ, nhưng anh chờ lời gọi từ Morocco. Quyết định ấy giờ trở thành bước ngoặt đẹp trong sự nghiệp. Từ Terrassa đến PSV, từ PSV đến World Cup, và sắp tới là Bayern Munich, Saibari đang đi trên hành trình quá nhanh so với tưởng tượng của nhiều người.

Nhưng với những ai theo dõi anh đủ lâu, đây không phải phép màu. Đây là phần thưởng cho một cầu thủ từng bị bỏ qua, từng phải rời nơi mình sinh ra để tìm cơ hội, rồi trở lại sân khấu lớn bằng cách rực rỡ nhất.

World Cup chưa kết thúc, và Saibari cũng chưa muốn dừng lại. Anh đang mơ lớn cùng Morocco. Sau những gì đã làm được, không ai còn xem giấc mơ ấy là viển vông.