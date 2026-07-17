Messi khiến mọi dự đoán trở nên vô nghĩa

Ở tuổi 39, Lionel Messi không còn chạy nhiều như trước, nhưng khả năng đọc không gian và lựa chọn thời điểm vẫn giúp anh định đoạt những trận đấu lớn nhất.

Nhìn Messi thi đấu tại World Cup 2026, người ta dễ có cảm giác anh đứng ngoài nhịp độ chung của trận đấu. Khi đồng đội pressing, tranh chấp và liên tục tăng tốc, số 10 thường lững thững di chuyển, quan sát xung quanh rồi chọn một vị trí tưởng như không mấy nguy hiểm.

Thống kê trước trận bán kết với tuyển Anh rạng sáng 16/7 cho thấy Messi dành tới 47% quãng đường di chuyển tại giải để đi bộ, tỷ lệ cao nhất trong số các cầu thủ không phải thủ môn. Với một tiền đạo ở sân chơi đỉnh cao, con số ấy có thể bị xem là biểu hiện của tuổi tác. Tuy nhiên, cách Messi chơi bóng cho thấy đó không đơn thuần là giới hạn thể lực.

Anh biến việc đi bộ thành một phần trong cách điều khiển trận đấu.

Ở tuổi 39, Messi không thể liên tục dẫn bóng qua ba hay bốn đối thủ như giai đoạn đỉnh cao tại Barcelona. Anh cũng không còn đủ thể lực để tham gia pressing với cường độ cao suốt 90 phút. Thay vì cố chống lại quy luật thời gian, Messi thay đổi để thích nghi với nó.

Nhà báo Guillem Balague, người viết tiểu sử về Messi, cho rằng siêu sao Argentina tái định hình vai trò chiến thuật ít nhất năm lần trong sự nghiệp. Từ cầu thủ chạy cánh, số 9 ảo, tiền đạo tự do cho đến người tổ chức lối chơi, Messi luôn tìm được một phiên bản phù hợp với thể trạng và môi trường xung quanh.

Phiên bản hiện tại không còn thống trị bằng khối lượng vận động. Anh tạo ảnh hưởng bằng chất lượng trong từng lần tham gia vào tình huống.

Đi bộ không có nghĩa là đứng ngoài trận đấu

Trong phần lớn hiệp một trận bán kết với tuyển Anh, Messi không để lại nhiều dấu ấn rõ ràng. Anh chủ yếu hoạt động ở trung lộ, lùi xuống tìm bóng nhưng thường xuyên bị hàng tiền vệ giàu thể lực của đối phương vây ráp. Trận đấu bị chia nhỏ bởi tranh chấp, trong khi khoảng trống giữa các tuyến gần như không xuất hiện.

Messi vẫn đi bộ, vẫn quan sát và không cố ép mình phải chạm bóng liên tục. Anh chờ cấu trúc trận đấu thay đổi.

Cơ hội ấy xuất hiện sau khi Anthony Gordon mở tỷ số ở phút 55. Thomas Tuchel tăng cường hậu vệ và kéo đội hình tuyển Anh xuống thấp để bảo vệ lợi thế. “Tam sư” từ bỏ phần lớn khả năng pressing từ xa, nhường quyền kiểm soát và tập trung số đông trước vùng cấm.

Argentina cầm bóng tới 88% trong 37 phút tiếp theo. Với nhiều đội bóng, việc đối phương co cụm có thể khiến quá trình tấn công trở nên khó khăn hơn. Với Messi, đó lại là điều kiện thuận lợi để anh tham gia trận đấu theo cách mình mong muốn.

Lionel Messi góp 2 kiến tạo trước tuyển Anh, đưa Argentina vào chung kết World Cup lần thứ hai liên tiếp.

Scaloni đưa số 10 sang hành lang phải, nơi Messi có thể nhận bóng trong tư thế hướng mặt về phía khung thành. Anh không cần chạy nhiều để thoát khỏi đối thủ, bởi tuyển Anh tự rút đội hình về gần Jordan Pickford. Không gian Messi cần lúc này không nằm phía sau hàng thủ, mà xuất hiện ở rìa vùng cấm và giữa các cầu thủ phòng ngự.

“Đưa Messi ra cánh là chìa khóa của chúng tôi”, thủ môn Emiliano Martinez thừa nhận sau trận.

Từ thời điểm ấy, Messi gần như kiểm soát toàn bộ những đợt lên bóng quan trọng của Argentina. Anh hoàn thành 9 pha rê bóng, tạo ra 4 cơ hội và thực hiện 9 quả tạt, đều là những thống kê nổi bật nhất trận. Số 10 cũng có 7 lần chạm bóng trong vùng cấm, bằng tổng số của toàn bộ cầu thủ Anh.

Đáng chú ý hơn, Messi là cầu thủ đầu tiên kể từ năm 1966 vừa thực hiện thành công 9 pha rê bóng, vừa có 2 kiến tạo trong một trận đấu loại trực tiếp tại World Cup. Cả đội tuyển Anh chỉ có tổng cộng 7 pha rê bóng thành công.

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Những con số ấy dường như đối lập hoàn toàn với hình ảnh một cầu thủ dành gần nửa quãng đường di chuyển để đi bộ. Nhưng đó chính là cách Messi phân phối năng lượng. Anh không xuất hiện ở mọi nơi, mà tập trung vào những khu vực và thời điểm có thể tạo ra khác biệt lớn nhất.

Ở bàn gỡ hòa, Messi nhận bóng từ tình huống phạt góc được tổ chức ngắn rồi tìm thấy Enzo Fernandez ở khoảng trống ngoài vùng cấm. Đường chuyền không quá phức tạp, nhưng được thực hiện đúng nhịp khi hàng thủ Anh đang dồn sự chú ý vào vùng cấm.

Đến thời gian bù giờ, Messi lại có bóng bên cánh phải và thực hiện quả tạt chính xác để Lautaro Martinez đánh đầu ghi bàn quyết định. Hai khoảnh khắc, hai lựa chọn hợp lý và một trận đấu hoàn toàn đổi hướng.

Micah Richards nhận xét Messi có thể đi bộ trong thời gian dài, nhưng lập tức trở nên nguy hiểm khi bóng tới chân. Joe Hart ví anh như người cầm “chìa khóa vạn năng”, tận dụng khoảng trống do chính cách phòng ngự của tuyển Anh tạo ra.

Messi không chạy theo trận đấu. Anh chờ trận đấu đến với mình.

Một phiên bản khác của thiên tài

Sự thay đổi trong cách chơi không làm Messi kém nguy hiểm hơn. Nó chỉ khiến ảnh hưởng của anh trở nên khó nhận biết hơn nếu người xem chỉ đánh giá cầu thủ qua tốc độ hay quãng đường di chuyển.

Thời trẻ, Messi tạo ra khác biệt bằng cách chạm bóng nhiều hơn đối thủ và thực hiện những pha xử lý mà ít người có thể bắt kịp. Hiện tại, anh dành phần lớn thời gian để đọc vị trí đồng đội, quan sát cách hàng thủ dịch chuyển và dự đoán khoảng trống sẽ xuất hiện.

Messi có thể đứng yên vài giây, nhưng đầu óc anh không ngừng hoạt động. Trong lúc đối thủ chạy, anh ghi nhận cách họ di chuyển. Khi bóng đến chân, Messi thường đã biết phương án tiếp theo trước khi người theo kèm kịp áp sát.

Đó là lý do những pha phối hợp của anh ngày càng đơn giản nhưng vẫn hiệu quả. Messi không cần thực hiện một đường chuyền quá khó nếu một động tác nhỏ cũng đủ kéo hậu vệ khỏi vị trí. Anh cũng không cần rê qua nhiều người nếu có thể giải quyết tình huống bằng một đường bóng sớm hơn.

Messi đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử, sau Cafu, góp mặt ở ba trận chung kết World Cup.

Harry Kane thừa nhận tuyển Anh kiểm soát Messi khá tốt trong phần lớn trận đấu. Nhận định ấy không sai, nhưng cũng cho thấy sự đặc biệt của số 10.

Với Messi hiện tại, kiểm soát anh trong 70 hay 80 phút chưa chắc mang nhiều ý nghĩa. Chỉ cần một khoảng thời gian ngắn được chơi trong điều kiện thuận lợi, anh vẫn đủ sức quyết định kết quả.

World Cup 2026 tiếp tục chứng minh khả năng thích nghi ấy. Messi ghi 8 bàn và có 4 kiến tạo, đồng dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới cùng Kylian Mbappe. Anh hiện sở hữu 21 bàn tại các kỳ World Cup, trong đó 15 pha lập công đến sau sinh nhật lần thứ 35.

Messi cũng ghi bàn hoặc kiến tạo trong 13 trận liên tiếp cho Inter Miami và tuyển Argentina. Nếu tiếp tục góp dấu giày vào bàn thắng ở chung kết gặp Tây Ban Nha, anh sẽ cân bằng chuỗi 14 trận từng thiết lập vào năm 2011, thời điểm được xem là giai đoạn sung mãn nhất trong sự nghiệp.

Điểm đáng chú ý không nằm ở việc Messi ở tuổi 39 vẫn cố chơi giống mình của 15 năm trước. Điều khiến anh tồn tại ở đỉnh cao là khả năng chấp nhận mình đã khác, sau đó tìm ra cách phát huy những phẩm chất còn nguyên giá trị.

Tốc độ suy giảm, nhưng tư duy vẫn sắc bén. Khả năng hoạt động liên tục không còn như cũ, nhưng cách lựa chọn vị trí ngày càng tinh tế. Messi chạy ít hơn, song từng bước di chuyển đều có mục đích rõ ràng hơn.

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Trận chung kết với Tây Ban Nha có thể là lần cuối anh xuất hiện tại World Cup. Đến năm 2030, Messi sẽ bước sang tuổi 43, mốc thời gian khiến mọi dự đoán về việc tiếp tục thi đấu trở nên thiếu thực tế.

Tuy nhiên, bóng đá đã nhiều lần vội vàng viết đoạn kết cho anh. Người ta từng nghĩ câu chuyện khép lại sau những thất bại trước năm 2016, sau chức vô địch tại Qatar hay khi Messi rời châu Âu để tới Inter Miami.

Ở tuổi 39, anh vẫn có mặt trong trận đấu cuối cùng của World Cup và vẫn là người quyết định đường đi của Argentina. Không còn bằng những bước chạy liên tục, Messi làm điều đó trong những khoảng thời gian tưởng như đứng ngoài cuộc.

Anh đi bộ gần như cả trận, nhưng vẫn luôn đến đúng nơi khi trận đấu cần một khoảnh khắc khác biệt.