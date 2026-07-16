Messi đã khép lại cuộc tranh luận về GOAT

Lionel Messi không ghi bàn ở bán kết World Cup 2026, nhưng vẫn là người quyết định số phận trận đấu.

Messi không ghi bàn trước tuyển Anh, nhưng vẫn trực tiếp kiến tạo cả hai pha lập công đưa Argentina vào chung kết World Cup 2026.

Khi những ngôi sao lớn nhất lần lượt dừng bước, đội trưởng Argentina lại đưa đội tuyển của mình tiến thêm một lần nữa tới trận chung kết. Chỉ riêng điều đó cũng đủ khiến cuộc tranh luận về cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử trở nên ngày càng ngã ngũ.

Messi còn phải làm gì thêm nữa?

Nếu đến lúc này vẫn còn ai đó chưa tin Lionel Messi là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại (GOAT), có lẽ câu hỏi không còn là anh đã làm được gì, mà là còn phải làm thêm điều gì nữa.

Một chức vô địch World Cup thứ hai? Đưa Argentina trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công cúp vàng sau 64 năm? Hay ghi bàn, thậm chí lập hat-trick ở trận chung kết? Dường như mọi cột mốc từng được đặt ra để đánh giá Messi đều đã lần lượt bị anh chinh phục.

Trước tuyển Anh, Messi không ghi bàn. Nhưng đó không phải là lý do để nói anh chơi dưới kỳ vọng. Ngược lại, số 10 của Argentina một lần nữa chứng minh tầm ảnh hưởng không còn nằm ở những pha dứt điểm, mà ở khả năng quyết định cục diện trận đấu.

Đường chuyền mở ra cơ hội cho Enzo Fernandez gỡ hòa không quá phức tạp, nhưng được thực hiện đúng thời điểm. Quả tạt để Lautaro Martinez đánh đầu ấn định chiến thắng lại là một khoảnh khắc mang đậm dấu ấn thiên tài. Chỉ với hai tình huống như vậy, Messi đưa Argentina vào trận chung kết World Cup thứ hai liên tiếp.

Ở tuổi 39, Lionel Messi không còn thống trị bằng tốc độ, mà bằng khả năng đọc trận đấu và tạo khác biệt ở những thời khắc quyết định.

Ở tuổi 39, Messi không còn rê bóng qua ba hay bốn cầu thủ như thời đỉnh cao. Anh cũng không còn xuất hiện liên tục ở mọi điểm nóng trên sân. Nhưng bù lại, khả năng đọc trận đấu, lựa chọn thời điểm và đưa ra quyết định của anh dường như còn hoàn thiện hơn trước.

Đó là lý do Messi vẫn tạo ra khác biệt.

Tuyển Anh có thể bị chỉ trích vì lùi đội hình quá sâu sau bàn mở tỷ số của Anthony Gordon. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng rất ít đội bóng có thể đứng vững khi để Messi có quá nhiều khoảng trống ở khu vực trước vòng cấm. Chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung, anh sẽ tìm ra cách trừng phạt đối thủ.

Khi các ngôi sao rời cuộc chơi, Messi vẫn đứng lại

World Cup 2026 chứng kiến hàng loạt siêu sao để lại dấu ấn. Kylian Mbappe bùng nổ trong các trận knock-out. Erling Haaland tiếp tục thể hiện bản năng săn bàn. Vinicius Junior, Harry Kane, Jude Bellingham hay Michael Olise đều có những thời điểm trở thành tâm điểm của giải đấu. Ngay cả Cristiano Ronaldo, trong kỳ World Cup cuối cùng của sự nghiệp, cũng khép lại hành trình với ba bàn thắng sau năm trận.

Nhưng khi giải đấu bước vào giai đoạn quyết định, tất cả đều lần lượt rời cuộc chơi. Mbappe không thể giúp Pháp vượt qua Tây Ban Nha. Haaland cùng Na Uy dừng bước trước Anh. Kane và Bellingham bất lực nhìn tuyển Anh đánh mất lợi thế ở bán kết trước chính Argentina. Những ngôi sao ấy đều từng tỏa sáng, nhưng không thể kéo đội tuyển của mình vượt qua trận đấu quan trọng nhất.

Messi thì làm được. Anh không ghi bàn trước tuyển Anh, nhưng vẫn trực tiếp tạo ra cả hai bàn thắng đưa Argentina vào chung kết. Đó cũng là điểm khác biệt giữa một siêu sao và một huyền thoại. Những cầu thủ xuất sắc có thể thay đổi trận đấu bằng bàn thắng. Còn những cầu thủ vĩ đại biết cách quyết định kết quả ngay cả khi không cần lập công.

Đó là phẩm chất Messi duy trì suốt gần hai thập kỷ. Anh thay đổi vai trò, điều chỉnh lối chơi để thích nghi với tuổi tác, nhưng chưa bao giờ đánh mất khả năng tạo ra khác biệt ở những trận đấu lớn nhất.

Khi những Mbappe, Haaland hay Bellingham lần lượt dừng bước, Messi vẫn là ngôi sao duy nhất tiếp tục dẫn dắt đội tuyển của mình tiến về trận chung kết.

Sau chức vô địch World Cup 2022, nhiều người cho rằng Messi khép lại cuộc tranh luận về GOAT. Nếu Argentina tiếp tục đánh bại Tây Ban Nha để bảo vệ thành công ngôi vương, lập luận ấy sẽ càng trở nên thuyết phục hơn.

Thực tế, ngay cả khi điều đó chưa xảy ra, màn trình diễn trước tuyển Anh cũng đủ để nhắc lại một sự thật mà bóng đá thế giới đã chứng kiến suốt nhiều năm. Messi không phải lúc nào cũng ghi bàn, nhưng gần như luôn biết cách giúp đội bóng chiến thắng. Và có lẽ, đó mới là thước đo rõ ràng nhất của một cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử.