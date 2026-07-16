'Nút khẩn cấp' mang tên Messi

Ở tuổi 39, Lionel Messi không còn đánh bại đối thủ bằng tốc độ, nhưng vẫn khiến cả thế giới bất lực bằng khả năng đọc trận đấu và những đường chuyền định đoạt.

Messi không còn là cầu thủ dùng tốc độ để phá vỡ hàng phòng ngự. Ở tuổi 39, anh tiến hóa thành bộ não chiến thuật của Argentina, với một "chế độ khẩn cấp" luôn được HLV Lionel Scaloni kích hoạt mỗi khi đội bóng cần bàn thắng.

Cánh phải của Messi, nơi bắt đầu những cuộc ngược dòng

Có một quan điểm vẫn thường xuất hiện trong những năm gần đây: Messi không còn đáng sợ như trước vì anh mất đi tốc độ và khả năng bứt phá từng khiến mọi hàng thủ khiếp sợ. Nhưng World Cup 2026 lại chứng kiến một phiên bản khác của siêu sao Argentina.

Messi không còn cần phải vượt qua đối thủ bằng những pha đi bóng ở tốc độ cao. Anh tạo ra khác biệt bằng khả năng đọc trận đấu, lựa chọn thời điểm và đưa ra những quyết định mà rất ít cầu thủ có thể thực hiện.

Messi tạt bóng từ cánh phải giúp Lautaro Martinez ghi bàn trước tuyển Anh.

Trong hệ thống của Scaloni, Messi được trao quyền tự do tối đa. Khi Argentina kiểm soát thế trận, anh có thể lùi xuống nhận bóng như một tiền vệ kiến thiết, hoạt động giữa các tuyến như một hộ công hoặc xuất hiện ở vị trí của một tiền đạo lùi.

Messi không bị đóng khung trong một vai trò cố định, bởi ảnh hưởng của anh không còn nằm ở vị trí đứng trên sân mà ở cách tác động lên toàn bộ lối chơi. Tuy nhiên, khi Argentina gặp khó khăn, đặc biệt trong những thời điểm bị dẫn trước hoặc cần một bàn thắng để thay đổi cục diện, Scaloni luôn có một phương án quen thuộc: đưa Messi trở lại hành lang phải.

Đây không phải là vị trí để Messi thực hiện những màn so tài tốc độ với hậu vệ đối phương. Cũng không phải nơi anh tìm kiếm những pha đột phá qua hàng loạt cầu thủ như thời đỉnh cao.

Cánh phải trở thành khu vực giúp Messi có tầm quan sát rộng nhất. Từ đó, anh có thể điều chỉnh nhịp độ tấn công, kéo giãn hàng phòng ngự đối thủ và tung ra những đường chuyền có khả năng thay đổi trận đấu.

Messi kiến tạo cho Romero trong trận gặp Ai Cập.

Mô hình ấy xuất hiện nhiều lần trong hành trình World Cup 2026 của Argentina. Trước Cape Verde, khi Argentina gặp khó trong việc tìm kiếm bàn thắng, Messi bắt đầu nhận bóng thường xuyên hơn ở bên phải. Những quả tạt và đường chuyền của anh liên tục đặt hàng thủ đối phương vào trạng thái bị động, trước khi "Albiceleste" hoàn tất màn lội ngược dòng.

Trận gặp Ai Cập, vai trò ấy càng trở nên rõ ràng. Khi Argentina bị dẫn trước, Messi gần như cố định ở vị trí tiền đạo cánh phải. Từ khu vực này, anh thực hiện đường kiến tạo để Cristian Romero mở đầu cho cuộc trở lại, trước khi xâm nhập vòng cấm và ghi bàn gỡ hòa.

Trận tứ kết với Thụy Sĩ cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Khi trận đấu kéo dài đến hiệp phụ và khoảng trống ở trung lộ ngày càng bị thu hẹp, Messi không cố ép mình vào những pha xử lý cá nhân. Anh chọn cách kéo giãn đối thủ bằng những đường chuyền ra biên, những quả tạt có chủ đích và khả năng kiểm soát nhịp độ tấn công.

Messi không còn đánh bại đối thủ bằng tốc độ

Đến bán kết với tuyển Anh, Argentina một lần nữa cần đến "chế độ Messi". Sau khi Anthony Gordon giúp "Tam sư" vượt lên dẫn trước, Messi lập tức trở lại vị trí quen thuộc bên cánh phải. Chỉ ít phút sau, anh tung đường chuyền chính xác để Enzo Fernandez ghi bàn gỡ hòa, mở ra cuộc lội ngược dòng cho Argentina.

Khi Argentina gặp khó, HLV Scaloni kéo Messi sang cánh phải.

Ở bàn thắng quyết định, Messi tiếp tục cho thấy sự khác biệt. Khi toàn bộ hàng thủ Anh chờ đợi một quả tạt bằng chân trái, anh bất ngờ thực hiện đường chuyền bằng chân phải vào khoảng trống phía sau hàng phòng ngự. Lautaro Martinez chỉ cần một pha chạm bóng để hoàn tất màn ngược dòng.

Đó chính là hình ảnh của Messi tại World Cup 2026. Anh không còn là cầu thủ khiến đối thủ khiếp sợ bởi những pha bứt tốc hay khả năng xuyên phá không thể ngăn cản. Thay vào đó, Messi trở thành người điều khiển trận đấu bằng tư duy, nhãn quan và chất lượng của từng quyết định.

Các đối thủ đều biết Argentina sẽ tìm đến Messi trong những thời điểm khó khăn. Họ biết anh sẽ xuất hiện nhiều hơn ở cánh phải. Họ cũng hiểu những đường chuyền nguy hiểm nhất rất có thể sẽ đến từ khu vực ấy.

Nhưng hiểu được ý đồ không đồng nghĩa với việc có thể hóa giải nó. Bởi Messi của hiện tại không còn cần phải đánh bại đối thủ bằng đôi chân nhanh nhất. Anh chiến thắng bằng khả năng nhìn thấy những điều mà phần còn lại của trận đấu chưa kịp nhận ra.