Trường hợp kỳ lạ của Oyarzabal

Từ Sociedad đến tuyển Tây Ban Nha, Oyarzabal luôn chứng minh rằng những trận đấu lớn không chỉ thuộc về các siêu sao, mà còn dành cho những cầu thủ biết tạo khác biệt đúng lúc.

Mikel Oyarzabal nhiều lần tỏa sáng ở các trận chung kết, từ Copa del Rey đến EURO 2024, khẳng định giá trị của một cầu thủ luôn biết cách lên tiếng ở thời khắc quyết định.

Mikel Oyarzabal chưa bao giờ là gương mặt đại diện của bóng đá Tây Ban Nha. Anh không sở hữu tốc độ của Nico Williams, kỹ thuật của Lamine Yamal hay tầm ảnh hưởng như Rodri. Nhưng mỗi khi đội tuyển bước vào một trận đấu lớn, cái tên Oyarzabal lại xuất hiện ở đúng nơi và đúng thời điểm.

Cầu thủ của những trận đấu lớn

Trong bóng đá hiện đại, những cầu thủ giỏi nhất thường được nhận diện bằng các con số. Họ ghi thật nhiều bàn thắng, tạo ra những pha rê bóng khiến mạng xã hội bùng nổ hoặc trở thành tâm điểm của mọi cuộc tranh luận về Quả bóng Vàng.

Oyarzabal không thuộc nhóm ấy. Anh hiếm khi là ngôi sao sáng nhất trên sân, cũng không phải mẫu cầu thủ khiến khán giả đứng dậy sau mỗi lần chạm bóng. Nếu chỉ nhìn vào những đoạn highlight, Oyarzabal thậm chí còn khá bình thường.

Thế nhưng, các HLV luôn đánh giá anh cao hơn rất nhiều so với cách công chúng nhìn nhận. Lý do nằm ở những phẩm chất không dễ đo đếm bằng thống kê.

Không phải ngôi sao hào nhoáng nhất, nhưng Oyarzabal luôn xuất hiện khi đội bóng cần nhất. Đó là lý do anh trở thành biểu tượng của Real Sociedad và quân bài được mọi HLV tuyển Tây Ban Nha tin tưởng.

Ngày 3/4/2021, Real Sociedad bước vào trận chung kết Copa del Rey gặp Athletic Bilbao, trận derby xứ Basque đầu tiên trong lịch sử diễn ra ở chung kết Cúp Nhà vua.

Khi trận đấu vẫn bế tắc, Oyarzabal bước lên thực hiện quả phạt đền ở phút 63. Anh đánh bại Unai Simon bằng một cú sút lạnh lùng, mang về danh hiệu đầu tiên cho Real Sociedad sau 34 năm chờ đợi. Đó không chỉ là chiếc cúp lịch sử của CLB mà còn là cột mốc biến Oyarzabal thành biểu tượng mới của đội bóng xứ Gipuzkoa.

Ba năm sau, anh lại xuất hiện ở sân khấu lớn nhất của bóng đá châu Âu. Chung kết EURO 2024 giữa Tây Ban Nha và Anh tưởng như sẽ phải bước vào hiệp phụ, trước khi Oyarzabal thoát xuống giữa hai trung vệ, đón đường căng ngang của Marc Cucurella rồi dứt điểm cận thành ở phút 86, ấn định chiến thắng 2-1 cho "La Roja".

Bàn thắng ấy không phải siêu phẩm. Nó không đòi hỏi kỹ thuật quá phức tạp hay tốc độ vượt trội. Giá trị nằm ở khả năng chọn vị trí và cảm nhận khoảng trống, hai phẩm chất đã theo Oyarzabal suốt sự nghiệp.

Nếu nhìn lại các trận chung kết lớn anh từng góp mặt, sẽ thấy một điểm chung. Oyarzabal đều biết cách để lại dấu ấn, từ Copa del Rey, Olympic Tokyo - nơi anh ghi bàn trong trận tranh huy chương vàng gặp Brazil, UEFA Nations League cho đến EURO.

Tại World Cup 2026, cầu thủ 29 tuổi ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Pháp tại bán kết. Đó cũng là pha lập công thứ 5 của Oyarzabal ở giải đấu năm nay.

Với Oyarzabal, không phải bàn thắng nào anh ghi được cũng mang về chức vô địch. Tuy nhiên, việc liên tục tỏa sáng ở những trận đấu có sức ép lớn nhất cho thấy đây không còn là sự trùng hợp.

Giá trị nằm ở những điều không nổi bật

Điều khiến Oyarzabal khác biệt không phải khả năng ghi bàn mà là cách bản thân phục vụ hệ thống chiến thuật. Xuất thân là cầu thủ chạy cánh, anh có thể đá trung phong, hộ công hoặc dạt biên mà không làm mất cân bằng đội hình.

Oyarzabal pressing tốt, đọc tình huống nhanh và luôn đưa ra quyết định đơn giản nhưng hiệu quả. Đó là lý do Luis de la Fuente từng nói rằng nếu phải chọn một cầu thủ có thể trở thành HLV trong tương lai, ông sẽ chọn Oyarzabal.

Lời nhận xét ấy phản ánh chính xác hình ảnh của tiền đạo Real Sociedad. Anh không phải mẫu cầu thủ giải quyết trận đấu bằng những khoảnh khắc thiên tài, mà bằng khả năng hiểu trận đấu.

Oyarzabal không sở hữu những phẩm chất nổi bật như Yamal hay Rodri, nhưng khả năng đọc trận đấu, chọn vị trí và bản lĩnh ở các trận cầu lớn giúp anh trở thành một trong những cầu thủ đặc biệt nhất của bóng đá Tây Ban Nha.

L'Équipe từng mô tả Oyarzabal là cầu thủ "làm mọi thứ vì tập thể", còn El País đánh giá anh là mẫu tiền đạo có hiệu suất rất cao dù không cần quá nhiều cú sút. Hai nhận xét đến từ hai nền bóng đá khác nhau nhưng lại gặp nhau ở một điểm: Oyarzabal luôn đặt đội bóng lên trước bản thân. Đó cũng là lý do anh không bao giờ trở thành ngôi sao truyền thông.

Oyarzabal gắn bó với Real Sociedad từ khi còn là cậu bé ở học viện Zubieta, từ chối nhiều cơ hội chuyển đến những CLB lớn hơn để ở lại đội bóng quê hương. Anh học Quản trị kinh doanh tại Đại học Deusto, sống kín tiếng và gần như tránh xa những ồn ào ngoài sân cỏ.

Diario Vasco từng gọi Oyarzabal là "Quả bóng Vàng của Real Sociedad". Đó không phải sự so sánh với danh hiệu của France Football, mà là cách người xứ Basque ghi nhận cầu thủ trưởng thành từ chính mảnh đất của họ, mang băng đội trưởng và đưa CLB trở lại thời kỳ thành công.

Trong kỷ nguyên mà bóng đá ngày càng đề cao những ngôi sao biết tạo ra sự chú ý, Oyarzabal chứng minh một con đường khác để trở thành biểu tượng. Anh không cần là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, chỉ cần là người đồng đội nào cũng muốn sát cánh và là cái tên HLV luôn nghĩ đến trước những trận đấu lớn.

Đó có lẽ là giá trị bền vững nhất mà một cầu thủ có thể tạo dựng trong sự nghiệp.