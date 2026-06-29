Vinicius có giá gần bằng cả đội hình Nhật Bản

Chênh lệch giá trị đội hình giữa Nhật Bản và Brazil phản ánh rõ khoảng cách về lực lượng trước màn so tài ở vòng 32 đội World Cup 2026 rạng sáng 30/6.

Vinicius là ngôi sao đắt giá nhất của Brazil. Ảnh: Reuters.

Theo ước tính của chuyên trang Transfermarkt, đội hình xuất phát dự kiến của đội tuyển Nhật Bản ở trận gặp Brazil có tổng giá trị thị trường khoảng 28,5 tỷ yên, tương đương gần 155 triệu euro theo tỷ giá hiện tại.

Cũng theo Transfermarkt, tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid hiện được định giá khoảng 140 triệu euro, trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong đội hình Brazil. Điều này đồng nghĩa chỉ một mình Vinicius đã có giá trị gần bằng cả đội hình Nhật Bản.

Khoảng cách càng trở nên rõ rệt khi so sánh ở quy mô toàn đội. Tổng giá trị 26 tuyển thủ Brazil lên tới khoảng 928 triệu euro, trong khi 26 cầu thủ Nhật Bản chỉ đạt khoảng 270 triệu euro, chưa bằng 1/3 so với đối thủ Nam Mỹ.

Dẫu vậy, những con số trên chỉ phản ánh giá trị chuyển nhượng ước tính, không quyết định kết quả trên sân. Nhật Bản vẫn sở hữu nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm châu Âu như Zion Suzuki, Takehiro Tomiyasu, Hiroki Ito, Daichi Kamada hay Ayase Ueda, những nhân tố được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng của HLV Hajime Moriyasu tạo nên bất ngờ.

Ở chiều ngược lại, Brazil mang đến World Cup dàn sao chất lượng trải đều cả ba tuyến. Bên cạnh Vinicius, đội bóng của HLV Carlo Ancelotti còn sở hữu nhiều cầu thủ có giá trị cao và đang đạt phong độ tốt, giúp "Selecao" được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Cuộc đối đầu tại Houston vì thế không chỉ là màn so tài giữa hai trường phái bóng đá, mà còn là phép thử xem liệu tập thể kỷ luật của Nhật Bản có thể thu hẹp khoảng cách với dàn sao đắt giá bậc nhất thế giới hay không.

Highlights Brazil 3-0 Scotland Sáng 25/6, Brazil đánh bại Scotland 3-0 để giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026 với vị trí nhất bảng C.