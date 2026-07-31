FIFA bác cáo buộc bán World Cup

FIFA khẳng định kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise không làm thay đổi quyền kiểm soát World Cup và chỉ được triển khai nếu nhận được sự ủng hộ của đa số thành viên.

FIFA khẳng định không bán World Cup và chỉ thành lập FFE nếu nhận được sự ủng hộ của đa số thành viên.

FIFA lên tiếng sau làn sóng phản đối từ nhiều Liên đoàn châu lục liên quan đến đề xuất thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE), công ty con dự kiến phụ trách hoạt động thương mại và vận hành các sự kiện của tổ chức này.

Cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới cho biết tôn trọng những quan ngại được công khai, đồng thời cam kết tiến hành quá trình tham vấn cởi mở và dân chủ với toàn bộ 211 Liên đoàn thành viên.

Theo FIFA, kế hoạch tham vấn ban đầu bị gián đoạn bởi những thông tin không chính xác trên truyền thông. Tổ chức này sẽ tiếp tục cung cấp thông tin để mỗi Liên đoàn có thể xem xét đề xuất và bỏ phiếu dựa trên đầy đủ dữ kiện.

“Không ai bán bóng đá. FIFA sẽ không bao giờ xem xét điều đó”, thông báo nhấn mạnh.

FIFA cho rằng không một tổ chức riêng lẻ nào có thể đại diện cho quan điểm của toàn bộ 211 Liên đoàn thành viên. Mỗi Liên đoàn cần được quyền đánh giá kế hoạch và tham gia quyết định tương lai của mình.

Theo đề xuất, FIFA sẽ chuyển hoạt động thương mại cùng công tác vận hành, tổ chức sự kiện sang FFE. Tuy nhiên, FIFA cam kết vẫn sở hữu và kiểm soát công ty con này vĩnh viễn.

Nguồn doanh thu FFE tạo ra sẽ được phân bổ cho tất cả Liên đoàn thành viên, qua đó hỗ trợ đầu tư vào cơ sở vật chất, đào tạo và phát triển bóng đá tại từng quốc gia.

Mỗi Liên đoàn dự kiến nhận 20 triệu USD từ chương trình FIFA Forward trong giai đoạn 2027-2030, bất kể có ủng hộ đề xuất hay không. FIFA cho biết khoản tiền này đến từ doanh thu bổ sung nhờ quản lý hoạt động thương mại hiệu quả hơn.

Ngoài ra, chương trình FIFA Fast Forward có thể cung cấp thêm một khoản tài trợ một lần trị giá 20 triệu USD cho mỗi Liên đoàn. Nguồn tiền sẽ được huy động từ vốn đầu tư bên ngoài, nhưng việc tham gia hoàn toàn tự nguyện.

FIFA khẳng định không nhượng quyền kiểm soát và cũng không thay đổi cấu trúc quản trị. Nếu đề xuất không nhận được sự ủng hộ của đa số thành viên, FFE sẽ không được thành lập và các hoạt động thương mại hiện tại được giữ nguyên.

Tổ chức này cũng cho biết toàn bộ nội dung mới chỉ là cơ sở ban đầu cho quá trình tham vấn. Các Liên đoàn thành viên có thể thông qua, bác bỏ hoặc đề nghị sửa đổi từng phần hay toàn bộ kế hoạch.

Theo FIFA, đề xuất FFE được xây dựng trên ba nguyên tắc: tăng mạnh nguồn tài trợ phát triển, chia sẻ cơ hội thương mại trên phạm vi toàn cầu và bảo đảm quyền tự quyết của 211 Liên đoàn thông qua bỏ phiếu dân chủ.