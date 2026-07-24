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Thể thao World Cup 2026

Paredes: 'Tây Ban Nha vượt trội Argentina'

  • Thứ sáu, 24/7/2026 16:29 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau khi Argentina để thua tại chung kết World Cup 2026, Leandro Paredes chính thức thừa nhận sự vượt trội của tuyển Tây Ban Nha và bác bỏ mọi thuyết âm mưu tiêu cực.

Trở lại thi đấu cho Boca Juniors tại Copa Sudamericana chỉ vài ngày sau trận chung kết World Cup 2026 (Argentina để thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-1), Paredes khẳng định đối thủ hoàn toàn xứng đáng với ngôi vương và kêu gọi dư luận dừng các tranh cãi về tính công bằng của giải đấu.

Anh nói: "Tây Ban Nha vượt trội hơn chúng tôi trong trận chung kết. Họ mới là những người chiến thắng xứng đáng của World Cup. Chúng tôi không để ý đến những thuyết âm mưu đó. Nếu dựa trên những gì tôi nghe được, tôi sẽ phát điên mất. Toàn đội đã có một giải đấu tuyệt vời. Chúng tôi cần tận hưởng những gì đã đạt được trong 8 năm qua. Đó là một quá trình ngoạn mục và chúng tôi chắc chắn sẽ vượt qua được thất bại này".

Trước đó, trong trận chung kết World Cup 2026, Paredes vào sân thay Nico Gonzalez ở hiệp hai và để lại dấu ấn với lối chơi quyết liệt. Anh thậm chí còn có những pha va chạm và tranh cãi gay gắt với các cầu thủ Tây Ban Nha như Eric Garcia hay Gavi.

Dù có những hành vi nóng nảy trên sân, thái độ của cựu cầu thủ AS Roma sau trận đấu thay đổi hoàn toàn khi anh chấp nhận thất bại một cách chuyên nghiệp.

Những tuyên bố của Paredes được xem là động thái quan trọng nhằm dập tắt những suy đoán tiêu cực xung quanh chức vô địch của Tây Ban Nha, đồng thời bảo vệ thành quả mà tập thể Argentina xây dựng suốt thời gian qua.

Khoảnh khắc nóng nảy của Paredes sau chung kết World Cup 2026 Sau thất bại 0-1 của Argentina trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026 sáng 20/7, Leandro Paredes để lại hình ảnh gây chú ý khi không kiềm chế được cảm xúc.

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Huy Trưởng

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