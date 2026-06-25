Ronaldo bật cười bất lực vì bị kiểm tra nghiêm ngặt ở World Cup

Cristiano Ronaldo bất ngờ trước quy trình kiểm tra an ninh nghiêm ngặt trước chuyến bay đến Miami, thậm chí có phản ứng hài hước khiến dư luận thích thú.

Ronaldo bị kiểm tra nghiêm ngặt khi lên máy bay ở Mỹ.

Theo Tribuna, khi cùng tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị di chuyển cho trận đấu với Colombia ở lượt cuối bảng K vào ngày 28/6, Ronaldo trải qua quy trình kiểm tra an ninh nghiêm ngặt tại sân bay Floria. Dù là một trong những ngôi sao lớn nhất thế giới, anh vẫn phải tuân thủ đầy đủ các bước kiểm tra như mọi cầu thủ khác.

Đáng chú ý, tiền đạo 41 tuổi bị yêu cầu tháo túi đeo vai và trải qua kiểm tra kỹ lưỡng từ lực lượng an ninh. Sự nghiêm khắc này khiến Ronaldo tỏ ra khá bất ngờ, thậm chí có phần khó hiểu trước quy trình kéo dài.

Trong khoảnh khắc gây chú ý, siêu sao người Bồ Đào Nha được cho là đùa lại một cách hài hước, hỏi rằng liệu anh có cần tháo luôn đồng hồ đắt tiền và kính râm để kiểm tra hay không. Phản ứng mang tính châm biếm nhẹ nhàng của CR7 khiến không khí trở nên bớt căng thẳng.

Tuy nhiên, lực lượng an ninh vẫn giữ nguyên quy trình, không có ngoại lệ dành cho bất kỳ cá nhân nào, kể cả những tên tuổi hàng đầu của bóng đá thế giới.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng đây là minh chứng cho việc World Cup 2026 được tổ chức với tiêu chuẩn an ninh đặc biệt cao.

Hôm 24/6, Ronaldo lấy lại phong độ khi ghi cú đúp trong chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử lập công ở 6 kỳ World Cup khác nhau, đồng thời lập kỷ lục ghi nhiều bàn nhất cho Bồ Đào Nha tại các VCK World Cup.

Ronaldo khiến Ishowspeed phát cuồng Phản ứng của YouTuber kiêm nhà sản xuất người Mỹ sau màn trình diễn ấn tượng của Ronaldo ở hiệp 1 trận đấu với Uzbekistan rạng sáng 24/6 nhanh chóng được lan truyền trên X.