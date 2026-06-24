Ronaldo chưa hết thời

Chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan cho thấy Ronaldo vẫn là khác biệt lớn trong vùng cấm, nhưng không còn là cầu thủ nên đá trọn 90 phút.

Cristiano Ronaldo ghi cú đúp và để lại dấu ấn trong nhiều bàn thắng của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan.

Sau trận hòa gây thất vọng ở lượt mở màn World Cup 2026, Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm chỉ trích. Nhưng trước Uzbekistan sáng 24/6, thủ quân tuyển Bồ Đào Nha đưa ra câu trả lời quen thuộc nhất trong sự nghiệp: ghi bàn.

Trong cuộc trao đổi riêng với Tri Thức - Znews, HLV Miguel Santos, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng có thời gian làm việc cùng Ruben Amorim, đánh giá Ronaldo đã trình diễn bộ mặt khác hẳn so với trận đầu tiên.

Theo Santos, bàn thắng mở tỷ số của Ronaldo là pha lập công điển hình của một trung phong hàng đầu: di chuyển khôn ngoan trong vùng cấm, phán đoán nhanh hơn trung vệ và dứt điểm quyết đoán. Đến bàn thứ hai, CR7 tiếp tục cho thấy bản năng săn bàn chưa mai một khi chạy chéo vào khoảng trống giữa hai hậu vệ Uzbekistan rồi sút chéo góc hiểm hóc.

"Ronaldo chơi tốt hơn rất, rất nhiều", Santos nhận định. "Đó là kiểu dứt điểm của một tay săn bàn hàng đầu".

Ronaldo không chỉ ghi bàn

Điểm đáng chú ý, theo Miguel Santos, là ảnh hưởng của Ronaldo không dừng lại ở cú đúp. Tiền đạo 41 tuổi còn góp phần tạo ra sự khác biệt trong nhiều tình huống tấn công khác của Bồ Đào Nha.

Theo HLV Miguel Santos, Ronaldo vẫn là một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất thế giới trong vòng cấm.

Ở bàn thắng của Nuno Mendes, Ronaldo được cho là người gợi ý đồng đội sút ngay từ tình huống đá phạt, thay vì để mọi sự chú ý dồn vào mình. Santos xem đây là pha dàn xếp thông minh, cho thấy kinh nghiệm và khả năng đọc tình huống của CR7 vẫn có giá trị lớn với tuyển Bồ Đào Nha.

Trong bàn thắng thứ tư, Ronaldo cùng Joao Felix di chuyển vào khu vực cột gần, kéo theo sự chú ý của hàng thủ Uzbekistan và tạo ra hỗn loạn trước khung thành. Đến bàn thứ năm của Rafael Leao, Ronaldo tiếp tục hút hậu vệ về phía mình, mở ra khoảng trống ở cột xa để đồng đội băng vào dứt điểm.

Santos nhấn mạnh dấu ấn của Ronaldo xuất hiện trong cả 5 bàn thắng, nhưng chiến thắng này không chỉ thuộc về riêng CR7. Joao Felix, Nuno Mendes, Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leao hay Ruben Dias đều có đóng góp quan trọng trong cách Bồ Đào Nha áp đặt thế trận và khai thác hàng thủ Uzbekistan.

Dù vậy, ông vẫn cho rằng vai trò phù hợp nhất của Ronaldo lúc này là một số 9 thuần túy. Trong vùng cấm, Ronaldo vẫn đặc biệt nguy hiểm nhờ khả năng chọn vị trí, dứt điểm bằng hai chân và không chiến.

Bài toán 90 phút của Ronaldo

Santos đánh giá cao màn trình diễn của Ronaldo, nhưng cho rằng ban huấn luyện Bồ Đào Nha vẫn cần tính toán kỹ cách sử dụng thủ quân 41 tuổi.

Vấn đề không nằm ở tư duy chiến thuật. Theo Santos, Ronaldo là cầu thủ quá giàu kinh nghiệm để cần được giải thích nhiều về cách vận hành trận đấu. Điều quan trọng hơn là quản lý thể lực, nhất là khi Bồ Đào Nha bước vào những trận đấu có cường độ cao hơn.

"Tôi vẫn nghĩ 90 phút là quá nhiều với Ronaldo ở thời điểm hiện tại. Khi Bồ Đào Nha dẫn 3-0 hoặc 4-0, cậu ấy hoàn toàn có thể được thay ra để nghỉ ngơi cho trận tiếp theo", Santos nói.

Vấn đề lớn nhất của Ronaldo hiện nay không còn là chuyên môn mà là bài toán thể lực ở tuổi 41.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng cho rằng những lời chỉ trích sẽ còn theo Ronaldo đến tận cuối sự nghiệp. Khi CR7 chơi tốt, người ta thừa nhận anh vẫn còn đẳng cấp. Khi anh chơi không tốt, lập tức xuất hiện những nhận định rằng anh đã hết thời hoặc nên giải nghệ.

Tuy nhiên, Santos tin Ronaldo chưa đánh mất phẩm chất quan trọng nhất. Trong vùng cấm, CR7 vẫn là một trong những cầu thủ dứt điểm hay nhất thế giới. Điểm khác biệt duy nhất là anh không còn có thể vận hành cơ thể như thời 25 hay 30 tuổi.

Santos cũng không cho rằng Ronaldo bị ám ảnh bởi cuộc đua với Erling Haaland, Kylian Mbappe hay Lionel Messi. CR7 chắc chắn theo dõi màn trình diễn của các ngôi sao khác, nhưng ưu tiên lớn nhất của anh vẫn là phong độ cá nhân và mục tiêu giúp Bồ Đào Nha tiến xa tại World Cup 2026.

Sau những chỉ trích ở trận mở màn, Ronaldo một lần nữa đáp trả bằng cách quen thuộc nhất. Cú đúp vào lưới Uzbekistan không chỉ giúp Bồ Đào Nha thắng 5-0, mà còn nhắc lại một điều: ở tuổi 41, CR7 vẫn có thể tạo ra khác biệt trong vùng cấm.