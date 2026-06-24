Báo Pháp: 'Không nên chọc giận Ronaldo'

Truyền thông quốc tế đồng loạt ca ngợi Cristiano Ronaldo sau cú đúp trong chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan.

Ronaldo lập cú đúp trong chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan.

Chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan ở lượt trận thứ hai bảng K World Cup 2026 nhanh chóng trở thành tâm điểm của báo chí quốc tế. Bên cạnh màn thắng đậm của thầy trò Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo là cái tên được nhắc đến nhiều nhất.

Ở tuổi 41, Ronaldo lập cú đúp và trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau. Tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng vượt qua Eusebio để trở thành chân sút số một của đội tuyển nước này tại World Cup, với 10 bàn.

Truyền thông Anh đặc biệt chú ý đến việc Ronaldo chấm dứt chuỗi 10 trận không ghi bàn ở các giải lớn. The Guardian nhấn mạnh CR7 giải tỏa cơn khát bàn thắng trong ngày Bồ Đào Nha “nghiền nát” Uzbekistan. Tờ này cũng đặt câu hỏi liệu cuộc đua Vua phá lưới năm nay có đang trở thành màn cạnh tranh của những “lão tướng”, khi Lionel Messi đã có 5 bàn, còn Ronaldo đáp trả bằng cú đúp.

The Independent cho rằng Ronaldo khiến những người chỉ trích phải im tiếng. Sau trận hòa 1-1 trước CH Congo ở lượt ra quân, Bồ Đào Nha chịu nhiều nghi ngờ. Chiến thắng trước Uzbekistan vì thế được xem là lời đáp trả mạnh mẽ.

Ronaldo vẫn cho thấy đẳng cấp ở tuổi 41.

Hãng tin EFE của Tây Ban Nha viết rằng Ronaldo “gia nhập bữa tiệc” cùng Messi, Kylian Mbappe và Erling Haaland trong một ngày phá kỷ lục. EFE cũng nhắc lại việc Ronaldo là cầu thủ lớn tuổi thứ hai ghi bàn trong lịch sử World Cup, chỉ sau Roger Milla của Cameroon.

Tại Tây Ban Nha, AS nhận xét Ronaldo một lần nữa làm điều quen thuộc sau khi bị chỉ trích: đáp trả bằng bàn thắng. Marca xem chiến thắng của Bồ Đào Nha là câu trả lời trực diện cho những hoài nghi trong vài ngày qua, còn Sport mô tả màn trình diễn này như sự giải phóng sau áp lực từ trận hòa CHDC Congo.

Trong khi đó, L’Equipe chọn cách tiếp cận châm biếm hơn khi viết rằng “không nên chọc giận Ronaldo”. Tờ báo Pháp nhấn mạnh Bồ Đào Nha thắng dễ Uzbekistan, nhưng điểm nhấn lớn nhất vẫn là màn trình diễn của CR7.

Sau một trận ra quân gây thất vọng, Ronaldo trở lại đúng cách quen thuộc: ghi bàn, phá kỷ lục và kéo mọi ánh nhìn về phía mình.