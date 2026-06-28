Messi lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại World Cup

Với các pha lập công vào lưới Algeria và Jordan tại bảng J, Lionel Messi chính thức thiết lập kỷ lục sút tung lưới 13 đội tuyển khác nhau.

Lionel Messi tỏa sáng trong màu áo Argentina tại World Cup 2026.

Thành tích kể trên giúp "El Pulga" bỏ xa các huyền thoại bóng đá thế giới. Jurgen Klinsmann (Đức), Ronaldo Nazario (Brazil) và Miroslav Klose (Đức) cùng chia sẻ vị trí thứ hai khi từng ghi bàn vào lưới 10 đội tuyển khác nhau tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Danh sách các đội bóng từng bị Messi khuất phục trải dài qua 6 kỳ World Cup và thuộc nhiều liên đoàn châu lục. Tại châu Âu, anh ghi bàn vào lưới Montenegro, Bosnia & Herzegovina, Hà Lan, Croatia và Pháp. Ở các khu vực khác, danh sách bao gồm Nigeria, Algeria (Châu Phi), Iran, Saudi Arabia, Australia, Jordan (Châu Á) và Mexico (Bắc Mỹ).

Cột mốc mới này tiếp tục củng cố vị thế của anh trong lịch sử bóng đá. Bên cạnh việc ghi bàn vào lưới nhiều đội tuyển nhất, siêu sao người Argentina hiện cũng nắm giữ kỷ lục chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu với tổng cộng 19 pha lập công.

Với bàn thắng vào lưới Jordan sáng 28/6, ngôi sao mang áo số 10 đang bỏ túi 6 pha lập công trên đất Bắc Mỹ, qua đó đứng đầu trong cuộc đua Chiếc giày vàng.

Sau khi giành vé vào vòng knock-out với vị trí nhất bảng J, nhà đương kim vô địch sẽ chạm trán Cape Verde vào ngày 4/7 tới. Bất chấp việc thầy trò Bubista gây bất ngờ với ngôi nhì bảng H, đây được xem là một thử thách nhẹ nhàng dành cho đại diện Nam Mỹ.

Cách Messi đón sinh nhật tuổi 39 Lionel Messi đón sinh nhật tuổi 39 bằng buổi tập luyện chăm chỉ, tiếp tục cho thấy sự chuyên nghiệp và kỷ luật đáng kinh ngạc ngay cả ở giai đoạn cuối sự nghiệp.