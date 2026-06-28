Messi lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại World Cup

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Lionel Messi tỏa sáng trong màu áo Argentina tại World Cup 2026.
Thành tích kể trên giúp "El Pulga" bỏ xa các huyền thoại bóng đá thế giới. Jurgen Klinsmann (Đức), Ronaldo Nazario (Brazil) và Miroslav Klose (Đức) cùng chia sẻ vị trí thứ hai khi từng ghi bàn vào lưới 10 đội tuyển khác nhau tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Với bàn thắng vào lưới Jordan sáng 28/6, ngôi sao mang áo số 10 đang bỏ túi 6 pha lập công trên đất Bắc Mỹ, qua đó đứng đầu trong cuộc đua Chiếc giày vàng.
Sau khi giành vé vào vòng knock-out với vị trí nhất bảng J, nhà đương kim vô địch sẽ chạm trán Cape Verde vào ngày 4/7 tới. Bất chấp việc thầy trò Bubista gây bất ngờ với ngôi nhì bảng H, đây được xem là một thử thách nhẹ nhàng dành cho đại diện Nam Mỹ.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.