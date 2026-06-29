Cựu HLV MU đáp trả thông tin dàn xếp tỷ số tại World Cup

HLV Ralf Rangnick bác bỏ hoàn toàn cáo buộc Áo và Algeria bắt tay nhau hòa 3-3 để cùng đi tiếp tại World Cup 2026.

Rangnick lên tiếng đáp trả các cáo buộc không có căn cứ. Ảnh: Reuters.

Sáng 28/6, trận hòa 3-3 giữa Áo và Algeria ở lượt cuối bảng J World Cup 2026 trở thành tâm điểm tranh cãi khi mạng xã hội xuất hiện nhiều cáo buộc hai đội cố tình chia điểm để cùng giành vé vào vòng knock-out.

Những nghi ngờ càng gia tăng sau khi Riyad Mahrez ghi bàn ở phút 93, đưa Algeria vượt lên và đẩy tuyển Áo đến sát nguy cơ bị loại. Máy quay sau đó ghi lại cảnh Marko Arnautovic nổi giận, liên tục tranh cãi với băng ghế huấn luyện Algeria trước khi được HLV Ralf Rangnick cùng trọng tài thứ tư can ngăn.

Tuy nhiên, chỉ ba phút sau, Sasa Kalajdzic ghi bàn gỡ hòa 3-3 cho Áo. Kết quả này giúp đại diện châu Âu giành vị trí nhì bảng J, trong khi Algeria có cùng 4 điểm với Áo và đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Sau trận đấu, Rangnick thẳng thừng bác bỏ mọi nghi ngờ về việc dàn xếp tỷ số. Nhà cầm quân người Đức cho rằng diễn biến nghẹt thở ở những phút cuối là minh chứng rõ ràng nhất cho việc cả hai đội đều hướng đến chiến thắng.

"Tôi làm huấn luyện viên gần 40 năm và hiếm khi chứng kiến một trận đấu có kịch bản nghẹt thở như vậy. Nếu huyền thoại làm phim Alfred Hitchcock viết nên câu chuyện này làm kịch bản, có lẽ tôi cũng nghĩ ông ấy quá điên rồ", Rangnick nói.

Cựu HLV tạm quyền của Manchester United cũng khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy các cầu thủ muốn giữ tỷ số hòa. Theo ông, cách hai đội chơi trong 15 phút cuối đủ để bác bỏ mọi cáo buộc.

Sau khi vượt qua vòng bảng, tuyển Áo sẽ đối đầu đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha ở vòng 32 đội, còn Algeria chạm trán Thụy Sĩ trong hành trình được chờ đợi sẽ tiếp tục tạo bất ngờ tại World Cup 2026.

Highlights Áo 3-3 Algeria Sáng 28/6, Áo hòa Algeria 3-3 ở lượt trận cuối bảng J World Cup 2026, qua đó cùng nhau giành quyền vào vòng knock-out.