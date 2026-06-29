Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Cựu HLV MU đáp trả thông tin dàn xếp tỷ số tại World Cup

  • Thứ hai, 29/6/2026 05:36 (GMT+7)
  • 30 phút trước

HLV Ralf Rangnick bác bỏ hoàn toàn cáo buộc Áo và Algeria bắt tay nhau hòa 3-3 để cùng đi tiếp tại World Cup 2026.

Rangnick lên tiếng đáp trả các cáo buộc không có căn cứ. Ảnh: Reuters.

Sáng 28/6, trận hòa 3-3 giữa Áo và Algeria ở lượt cuối bảng J World Cup 2026 trở thành tâm điểm tranh cãi khi mạng xã hội xuất hiện nhiều cáo buộc hai đội cố tình chia điểm để cùng giành vé vào vòng knock-out.

Những nghi ngờ càng gia tăng sau khi Riyad Mahrez ghi bàn ở phút 93, đưa Algeria vượt lên và đẩy tuyển Áo đến sát nguy cơ bị loại. Máy quay sau đó ghi lại cảnh Marko Arnautovic nổi giận, liên tục tranh cãi với băng ghế huấn luyện Algeria trước khi được HLV Ralf Rangnick cùng trọng tài thứ tư can ngăn.

Tuy nhiên, chỉ ba phút sau, Sasa Kalajdzic ghi bàn gỡ hòa 3-3 cho Áo. Kết quả này giúp đại diện châu Âu giành vị trí nhì bảng J, trong khi Algeria có cùng 4 điểm với Áo và đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Sau trận đấu, Rangnick thẳng thừng bác bỏ mọi nghi ngờ về việc dàn xếp tỷ số. Nhà cầm quân người Đức cho rằng diễn biến nghẹt thở ở những phút cuối là minh chứng rõ ràng nhất cho việc cả hai đội đều hướng đến chiến thắng.

"Tôi làm huấn luyện viên gần 40 năm và hiếm khi chứng kiến một trận đấu có kịch bản nghẹt thở như vậy. Nếu huyền thoại làm phim Alfred Hitchcock viết nên câu chuyện này làm kịch bản, có lẽ tôi cũng nghĩ ông ấy quá điên rồ", Rangnick nói.

Cựu HLV tạm quyền của Manchester United cũng khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy các cầu thủ muốn giữ tỷ số hòa. Theo ông, cách hai đội chơi trong 15 phút cuối đủ để bác bỏ mọi cáo buộc.

Sau khi vượt qua vòng bảng, tuyển Áo sẽ đối đầu đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha ở vòng 32 đội, còn Algeria chạm trán Thụy Sĩ trong hành trình được chờ đợi sẽ tiếp tục tạo bất ngờ tại World Cup 2026.

Nhật Bản là 'con mồi' ưa thích của Neymar?

Nhật Bản là đối thủ bị Neymar chọc thủng lưới nhiều nhất trong màu áo tuyển Brazil, mang đến kỳ vọng lớn cho "Selecao" trước trận vòng knock-out World Cup 2026.

9 giờ trước

Kịch bản điên rồ ở World Cup 2026

Sáng 28/6, Algeria hòa Áo với tỷ số 3-3 thuộc lượt cuối bảng L World Cup 2026 để cùng giành quyền vào vòng knock-out.

19 giờ trước

Hai anh em lập kỷ lục chưa từng có ở World Cup 2026

World Cup 2026 lần đầu trong lịch sử chứng kiến hai anh em ruột cùng ghi bàn nhưng khoác áo hai đội tuyển quốc gia khác nhau.

21 giờ trước

Highlights Áo 3-3 Algeria Sáng 28/6, Áo hòa Algeria 3-3 ở lượt trận cuối bảng J World Cup 2026, qua đó cùng nhau giành quyền vào vòng knock-out.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

World Cup World Cup 2026 Algeria Áo Ralf Rangnick

    Đọc tiếp

    HLV Ghana che World Cup 2026 tam thuong hinh anh

    HLV Ghana chê World Cup 2026 tầm thường

    11 phút trước 05:55 29/6/2026

    0

    HLV Carlos Queiroz cho rằng việc mở rộng World Cup lên 48 đội khiến giải đấu trở nên kém đặc biệt, dù chính Ghana được hưởng lợi từ thể thức mới.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý