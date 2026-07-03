Embolo đưa Thụy Sĩ tiến sâu ở World Cup

Breel Embolo tiếp tục ghi dấu ấn khi mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 của Thụy Sĩ trước Algeria ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Embolo mở tỷ số cho Thuỵ Sĩ trước Algeria.

Thụy Sĩ không cần một trận đấu ồn ào để khẳng định vị thế. Chiến thắng 2-0 trước Algeria sáng 3/7 là kiểu trận đấu đúng với bản sắc của họ: chắc chắn, thực dụng và biết cách tận dụng khoảnh khắc. Trong đó, Breel Embolo một lần nữa trở thành điểm nhấn lớn nhất.

Bàn mở tỷ số của Embolo không chỉ giúp Thụy Sĩ tháo nút thắt trận đấu. Nó còn nối dài chuỗi phong độ ấn tượng của tiền đạo này tại World Cup 2026. Sau 4 trận, Embolo tham gia trực tiếp vào ít nhất một bàn thắng trong cả 4 trận của đội tuyển, với 2 bàn và 2 kiến tạo. Ở giải đấu năm nay, chỉ Kylian Mbappé làm được điều tương tự trước anh.

Con số ấy nói nhiều hơn một pha lập công. Nó cho thấy Embolo không còn là mẫu tiền đạo chỉ chơi theo cảm hứng hoặc phụ thuộc vào thể trạng. Anh đang trở thành điểm đến ổn định trong các pha tấn công của Thụy Sĩ.

Khi đội bóng cần người mở ra trận đấu, Embolo xuất hiện. Khi cần một pha làm tường, một đường chạy kéo giãn hàng thủ hoặc một cú chạm quyết định trong vùng cấm, anh cũng có mặt.

Điều đáng giá nhất ở Embolo là sự trực diện. Anh không cần quá nhiều bóng để tạo ảnh hưởng. Thụy Sĩ vốn không phải đội bóng áp đảo đối thủ bằng sức ép nghẹt thở. Họ cần những cầu thủ biết biến các tình huống tưởng như bình thường thành lợi thế cụ thể. Embolo đang làm đúng vai trò đó.

Embolo trở thành cầu thủ Thụy Sĩ đầu tiên góp dấu giày vào bàn thắng trong 4 trận World Cup liên tiếp kể từ năm 1966.

Cột mốc của anh càng có ý nghĩa hơn nếu đặt trong lịch sử bóng đá Thụy Sĩ. Kể từ khi dữ liệu chi tiết được ghi nhận năm 1966, chưa cầu thủ Thụy Sĩ nào trước Embolo góp dấu giày vào bàn thắng trong 4 trận World Cup liên tiếp. Đó là thành tích không chỉ thuộc về phong độ nhất thời, mà còn phản ánh tầm ảnh hưởng của một cầu thủ đang đạt độ chín ở giải đấu lớn.

Thụy Sĩ nhiều năm qua thường được nhìn nhận là đội bóng khó chịu, kỷ luật và đủ sức gây phiền toái cho mọi đối thủ. Nhưng để tiến sâu ở World Cup, họ cần nhiều hơn sự chắc chắn. Họ cần một nhân vật có thể tạo khác biệt ở những thời điểm then chốt.

Embolo đang mang lại điều đó. Chiến thắng trước Algeria đưa Thụy Sĩ đi tiếp vào vòng 1/8 World Cup 2026, nhưng quan trọng hơn, nó củng cố niềm tin rằng đội bóng này có một mũi nhọn đủ sắc để bước vào các trận đấu lớn hơn. Ở World Cup, sự ổn định là nền tảng. Nhưng khoảnh khắc của những cá nhân như Embolo mới là thứ có thể kéo một đội tuyển vượt qua giới hạn quen thuộc.