Vì sao Indonesia không dùng sân Gelora Bung Karno đấu tuyển Việt Nam?

Người Indonesia có lý do để không chọn sân bóng vĩ đại Gelora Bung Karno cho các trận vòng bảng ASEAN Cup. Thay vào đó, họ sử dụng sân Pakansari với kích thước nhỏ hơn.

Sân Pakansari mang tới ký ức buồn với Olympic Việt Nam. Ảnh: Quang Thịnh.

Indonesia đã gây bất ngờ khi quyết định không chọn "chảo lửa" Gelora Bung Karno cho vòng bảng ASEAN Cup 2026. Thay vào đó, đội bóng xứ vạn đảo thi đấu hai trận sân nhà tại Pakansari (Bogor) trước Campuchia và Việt Nam, chỉ trở lại Gelora Bung Karno nếu giành quyền vào bán kết. Sân Pakansari nằm ở phía Nam, cách Jakarta khoảng 50 km, di chuyển mất hơn một giờ.

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), hai trận sân nhà của thầy trò HLV John Herdman diễn ra lần lượt vào ngày 27/7 (Campuchia) và ngày 3/8 (Việt Nam) đều được đăng ký tổ chức tại Pakansari.

Pakansari thay thế chảo lửa Gelora Bung Karno

Giám đốc điều hành GSI - công ty con của PSSI, ông Marsal Masita, cho biết quyết định chọn sân Pakansari xuất phát từ yếu tố thực tế hơn là chuyên môn. Theo ông, các trận vòng bảng khó có thể lấp đầy sức chứa gần 80.000 chỗ của Gelora Bung Karno, trong khi Pakansari với khoảng 30.000 chỗ ngồi được đánh giá phù hợp hơn.

Tuyển Olympic Việt Nam từng lỡ tấm HCĐ ASIAD 2018 trên sân Pakansari. Ảnh: Quang Thịnh.

"Nếu vào bán kết, hy vọng gặp Malaysia, còn chung kết gặp bất kỳ đối thủ nào, chúng tôi sẽ trở lại Gelora Bung Karno. Đó là sân được đăng ký với AFF cho các vòng đấu loại trực tiếp", ông Masita chia sẻ.

Đây là một lựa chọn khá hợp lý. Trong nhiều năm qua, Gelora Bung Karno luôn được xem là biểu tượng của bóng đá Indonesia, nhưng cũng là sân vận động có chi phí vận hành rất lớn. Với những trận đấu vòng bảng, nhất là trước Campuchia hay Brunei/Timor Leste, việc lấp kín khán đài là không dễ, thậm chí ngay cả trận gặp Việt Nam cũng chưa chắc tạo nên cơn sốt vé.

Trong khi đó, Pakansari đủ hiện đại sau quá trình nâng cấp và tạo ra bầu không khí sôi động hơn khi số lượng khán giả vừa với sức chứa sân. Một sân kín chỗ với 30.000 CĐV thường mang đến áp lực lớn hơn nhiều so với một sân 80.000 chỗ nhưng còn hàng chục nghìn ghế trống.

Sân đấu gợi ký ức buồn của Việt Nam

Với người hâm mộ Việt Nam, Pakansari cũng gợi lại những ký ức không mấy vui. Chính tại sân vận động này, Olympic Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo thua Olympic Hàn Quốc 1-3 ở bán kết ASIAD 2018. Son Heung-min cùng các đồng đội khi đó thể hiện đẳng cấp vượt trội để chấm dứt giấc mơ vào chung kết của thầy Park và học trò.

Ít ngày sau, Olympic Việt Nam một lần nữa trở lại Pakansari để tranh huy chương đồng với UAE. Dù chơi đầy quả cảm và cầm hòa đối thủ 1-1 sau 120 phút, thầy trò HLV Park Hang-seo gục ngã 3-4 trên chấm luân lưu, lỡ hẹn với tấm huy chương lịch sử. Hai trận đấu ấy khiến Pakansari trở thành sân vận động lưu giữ những ký ức buồn nhưng cũng rất đáng nhớ của bóng đá Việt Nam.

Sân Pakansari để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ dưới thời HLV Park Hang-seo. Ảnh: Quang Thịnh.

Ngược lại, Gelora Bung Karno lại là nơi gợi lên nhiều cảm xúc trái ngược. Đây là "thánh địa" của bóng đá Indonesia, nơi luôn phủ kín sắc đỏ cùng bầu không khí cuồng nhiệt bậc nhất Đông Nam Á. Đội tuyển Việt Nam từng nhiều lần trải qua sức ép khủng khiếp tại đây, từ các kỳ AFF Cup cho đến vòng loại World Cup, khi hàng chục nghìn CĐV Indonesia tạo nên một biển người và âm thanh gần như không ngớt suốt 90 phút.

Bởi vậy, việc Indonesia tạm rời Gelora Bung Karno không đồng nghĩa họ từ bỏ lợi thế sân nhà. Pakansari vẫn là điểm đến đầy thử thách, đặc biệt khi trận gặp Việt Nam được xem là màn so tài quyết định ngôi đầu bảng A. Chỉ khác ở chỗ, thay vì tận dụng "chảo lửa" lớn nhất Đông Nam Á ngay từ đầu giải, đội bóng xứ vạn đảo đang tính toán hợp lý hơn về bài toán tổ chức và hiệu ứng khán giả.

Nếu Indonesia tiến sâu, Gelora Bung Karno sẽ lại sáng đèn ở bán kết và chung kết. Còn trước mắt, mọi ánh mắt sẽ hướng về Pakansari với cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa Việt Nam và Indonesia.

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