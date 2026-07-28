Phản ứng của báo chí Indonesia sau chiến thắng trước Campuchia

Truyền thông Indonesia ca ngợi trận thắng 5-1 Campuchia tối 27/7, giúp "Garuda" tiếp tục cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại bảng A ASEAN Cup 2026.

Tờ Bola khen ngợi chiến thắng của tuyển Indonesia.

Sau chiến thắng tưng bừng trên sân vận động Pakansari, các tờ báo lớn của Indonesia như Bola, Kompas và JawaPos đồng loạt dùng những mỹ từ như "Bữa tiệc Garuda" để mô tả màn trình diễn của đội nhà.

Với 3 điểm giành được, đoàn quân của John Herdman có khởi đầu suôn sẻ, trực tiếp cạnh tranh vị trí dẫn đầu bảng A ASEAN Cup 2026 cùng Singapore và Việt Nam.

Tâm điểm của mọi sự chú ý đổ dồn vào tiền đạo Mitchell Baker. Tờ JawaPos nhấn mạnh đây là màn ra mắt "không thể tin nổi" khi chân sút sinh năm 2006 lập hat-trick ngay trong lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia.

Nếu Thom Haye là "nhạc trưởng" kiến thiết, thì Baker chính là nhân tố đảm bảo hiệu suất ghi bàn cho tuyển Indonesia. Mid Block, công ty phân tích dữ liệu thể thao bằng trí tuệ nhân tạo (AI), đánh giá cú hat-trick của tiền đạo sinh năm 2006 vào tối 27/7 tại sân Pakansari là "màn ra mắt ấn tượng nhất trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á".

Lối chơi của Baker đặc trưng bởi sự mạnh mẽ, đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả với khả năng chạy chỗ thông minh, dứt điểm sắc bén và không chiến vượt trội. Chân sút gốc Australia vừa chính thức nhận quốc tịch Indonesia vào ngày 13/7 nhờ gốc gác từ mẹ và ông bà ngoại. ASEAN Cup 2026 cũng là giải đấu quốc tế đầu tiên anh góp mặt trong màu áo đội bóng xứ Vạn đảo.

Sở hữu chiều cao lý tưởng 1,96 m, anh hiện thi đấu cho Vermont Green tại giải USL League Two (Mỹ). Trước đó, tài năng 19 tuổi từng khoác áo Malvern City tại Australia. Tài năng của anh được khẳng định khi được Colorado Rapids chọn ngay vòng đầu tiên tại kỳ MLS SuperDraft 2026 dành cho các cầu thủ trẻ tiềm năng.

Với màn trình diễn đạt điểm 10 ngay ngày chào sân, trung phong cao gần 2 m phần nào khẳng định vị thế của một ngôi sao đáng xem nhất tại kỳ ASEAN Cup năm nay.

Bên cạnh tiền đạo 19 tuổi, các tờ báo cũng dành lời khen ngợi cho Sandy Walsh và Jens Raven, những người góp phần ấn định tỷ số đậm đà. Tờ Kompas nhận định khả năng áp đảo toàn diện ở khu trung tuyến giúp Indonesia kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Sự kết nối giữa các nhân tố mới như Eliano Reijnders và dàn trụ cột cũ được đánh giá là dấu hiệu tích cực.

Chiến thắng dễ dàng giúp Indonesia vươn lên đứng thứ ba bảng A nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội. Báo chí xứ Vạn đảo tin rằng, với sự hưng phấn hiện tại, "Garuda" sẽ tiếp tục duy trì đà thăng hoa trong cuộc đối đầu sắp tới với Timor-Leste vào ngày 31/7.