VAR có thật sự 'cướp' bàn thắng của Ai Cập?

Ai Cập mất bàn thắng, mất luôn hai quả 11 m nghi vấn - tất cả trong một trận đấu mà VAR không cho sai số.

Salah bất mãn với trọng tài ở trận thua 2-3 trước Argentina.

Phút 62, trận Argentina gặp Ai Cập thuộc vòng 1/8 World Cup 2026, Mostafa Ziko sút tung lưới Argentina. Anh tưởng mình vừa ghi bàn thắng để đời. Nhưng VAR can thiệp ngay sau đó. Trước bàn thắng, hậu vệ Marwan Attia kéo áo và giẫm chân Lisandro Martinez. Trọng tài François Letexier ra xem lại màn hình. Không cần suy nghĩ lâu, ông xóa bàn thắng.

Cựu trọng tài Ngoại hạng Anh Andy Davies, hiện là chuyên gia phân tích VAR, khẳng định đây là quyết định đúng. Lỗi xảy ra trong chính pha bóng dẫn đến bàn thắng, nên dù vị trí phạm lỗi cách xa khung thành, luật vẫn buộc phải hủy bàn.

Ai Cập chưa kịp nguôi ngoai thì gặp thêm hai tình huống gây tranh cãi. Cuối trận, Alexis Mac Allister kéo áo Hamdy Fathy trong vòng cấm nhưng không bị thổi phạt. Ít phút sau, Mohamed Salah ngã sau va chạm với Julian Alvarez, trọng tài cũng không cho Ai Cập hưởng phạt đền. VAR kiểm tra cả hai tình huống và xác nhận trọng tài đã đúng.

Theo Davies, pha kéo áo của Mac Allister quá ngắn và không đủ ảnh hưởng đến khả năng khống chế bóng của đối phương. Còn tình huống của Salah chỉ là va chạm giày với giày do quán tính hai bên, không phải lỗi rõ ràng từ Alvarez.

Ông cũng chỉ ra sự khác biệt giữa các tình huống. Bàn thắng bị hủy vì chân hậu vệ đè thẳng lên chân đối thủ, đó là lỗi rõ ràng. Còn hai pha bóng sau chỉ là ranh giới mong manh giữa ngã vì bị phạm lỗi và ngã vì mất thăng bằng, chưa đủ để VAR can thiệp.

Một trận đấu, ba lần VAR lên tiếng, và cả ba lần đều đứng về phía đúng luật. Với tuyển Argentina, chiến thắng 3-2 trước Ai Cập giúp họ giành quyền vào tứ kết và sẽ chạm trán Thuỵ Sĩ.