Aston Villa vào chung kết cúp châu Âu sau 44 năm

Rạng sáng 8/5, Aston Villa nhấn chìm Nottingham Forest 4-0 ở bán kết lượt về để giành vé vào chung kết Europa League với tổng tỷ số 4-1.

Lần đầu tiên kể từ năm 1982, Aston Villa mới lại góp mặt ở chung kết một giải đấu cúp châu Âu. Với huấn luyện viên Unai Emery, ông tiếp tục chứng tỏ cái duyên ở giải đấu cúp hạng hai châu Âu với lần thứ 6 đưa một CLB vào chung kết.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đang nắm giữ kỷ lục vô địch Europa League nhiều nhất (4 lần). Thất bại duy nhất của ông ở chung kết giải đấu này là cùng Arsenal.

Đối thủ cuối của Aston Villa sẽ là Freiburg. Trận chung kết Europa League 2025/26 diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào rạng sáng 21/5.

Emiliano Martinez cùng đồng đội thăng hoa.

Ngay từ đầu trận, bầu không khí cuồng nhiệt tại Villa Park tạo nên một trận đấu đầy cảm xúc. Forest nhập cuộc không hề lép vế và có cơ hội đáng chú ý khi Omari Hutchinson vượt qua Lucas Digne trước khi dứt điểm chệch khung thành trong gang tấc. Bên kia chiến tuyến, thủ môn Stefan Ortega cũng nhiều lần cứu thua cho đội khách trước các pha bóng của Pau Torres hay Emiliano Buendia.

Sau quãng thời gian giằng co, Aston Villa dần chiếm lĩnh thế trận. Đầu hiệp hai, Ollie Watkins mở đầu màn lội ngược dòng khi tận dụng đường chuyền của Buendia để ghi bàn quân bình tổng tỷ số.

Sức ép liên tục của đội chủ nhà khiến Forest gặp nhiều khó khăn và bước ngoặt đến ở phút 56, khi Nikola Milenković phạm lỗi kéo áo Pau Torres trong vùng cấm. Trên chấm phạt đền, Buendía lạnh lùng đánh bại Ortega để đưa Villa vượt lên.

Không dừng lại ở đó, đội chủ sân Villa Park tiếp tục chơi bùng nổ. John McGinn tỏa sáng với hai pha lập công liên tiếp sau những tình huống phối hợp đẹp mắt cùng Watkins và Morgan Rogers, khép lại chiến thắng 4-0 đầy thuyết phục.