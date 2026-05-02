Đội bóng thứ 2 thăng hạng Premier League

Tối 2/5, Ipswich Town đả bại Queens Park Rangers với tỷ số 3-0 để giành tấm vé thăng hạng trực tiếp lên Premier League mùa tới.

Bước vào trận đấu quyết định trên sân nhà Portman Road, Ipswich không giấu tham vọng định đoạt số phận. Họ khởi đầu như mơ khi George Hirst mở tỷ số sau tình huống phối hợp sắc bén ngay phút thứ 3. Chỉ 5 phút sau, Jaden Philogene-Bidace nhân đôi cách biệt, khiến bầu không khí trên khán đài vỡ òa.

Hai bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà hoàn toàn kiểm soát thế trận. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kieran McKenna, Ipswich chơi thứ bóng đá giàu tổ chức, pressing tầm cao liên tục khiến QPR gần như không thể triển khai lối chơi. Hàng tiền vệ làm chủ nhịp độ, trong khi hàng thủ duy trì sự chắc chắn, bẻ gãy mọi nỗ lực phản kháng của đội khách.

Sang hiệp hai, Ipswich chủ động giảm nhịp nhưng vẫn duy trì thế trận áp đảo. Họ tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và có thêm bàn thắng do công của Kasey McAteer ở phút 84. Ngược lại, QPR tỏ ra bất lực trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của đội chủ nhà.

Chiến thắng 3-0 giúp Ipswich giữ vững vị trí thứ 2 chung cuộc, hơn đối thủ bám đuổi đúng 1 điểm, qua đó giành tấm vé thăng hạng trực tiếp. Đây là lần thứ 6 trong lịch sử đội bóng trở lại giải đấu cao nhất nước Anh, đúng 90 năm kể từ khi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp.

Trong khi đó, Milwall, Southampton, Middlesborough và Hull City xếp lần lượt từ vị trí thứ 3 đến 6. Bốn đội bóng bước vào loạt trận play-off để giành tấm vé cuối cùng lên chơi ở Premier League mùa tới.

Đáng chú ý, Oxford, Leicester City và Sheffield Wednesday là 3 đội rớt hạng xuống League One (hạng 3 Anh).