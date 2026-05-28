Sevilla hủy kèo bán CLB cho Ramos

Thương vụ tiếp quản Sevilla bất ngờ sụp đổ sau khi Sergio Ramos bị tố thay đổi các điều khoản tài chính vào phút chót.

Sevilla quay lưng với đề nghị của Ramos.

El Desmarque khẳng định Sevilla chính thức chấm dứt đàm phán với nhóm đầu tư do Ramos dẫn đầu sau cuộc họp diễn ra hôm 27/5. Trước đó 2 tuần, đôi bên từng ký thư bày tỏ ý định cho thương vụ tiếp quản trị giá khoảng 440 triệu euro.

Theo kế hoạch, khoảng 80 triệu euro sẽ được dùng để tăng vốn cho CLB, 290 triệu euro dành cho các cổ đông hiện tại và phần còn lại dùng để xử lý khoản nợ ròng của Sevilla. Thậm chí, phía chủ sở hữu hiện tại còn chấp nhận gia hạn thời gian thanh toán và chịu các khoản lỗ phát sinh trước khi hoàn tất thương vụ.

Tuy nhiên, mọi thứ đảo chiều khi Ramos xuất hiện trong cuộc họp mới cùng đại diện pháp lý khác. Nhóm đầu tư mới có sự tham gia của một gia đình tài phiệt Mexico đưa ra đề nghị hoàn toàn khác. Họ giảm tổng giá trị thương vụ xuống chỉ còn khoảng 220 triệu euro, tức gần bằng một nửa so với thỏa thuận trước đó.

Theo cấu trúc mới, nhóm của Ramos chỉ bỏ ra 120 triệu euro để tăng vốn khẩn cấp nhằm nắm 42% quyền kiểm soát CLB, sau đó dùng thêm 100 triệu euro mua tiếp cổ phần từ các cổ đông hiện hữu để giành quyền điều hành hoàn toàn.

Đề xuất này lập tức bị Sevilla bác bỏ. Ban lãnh đạo đội bóng Andalusia cho rằng điều kiện mới không còn phù hợp với lợi ích của CLB cũng như làm suy giảm nghiêm trọng giá trị cổ phần của các chủ sở hữu hiện tại.

Sevilla vẫn cần nguồn đầu tư lớn để giải quyết khó khăn tài chính và thực hiện kế hoạch tăng vốn bắt buộc trong thời gian tới. Dù thất bại với dự án Ramos, Sevilla được cho là nhận được sự quan tâm từ nhiều nhóm đầu tư khác.