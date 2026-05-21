'Loại Ramos là quyết định khó khăn nhất'

HLV Luis de la Fuente thừa nhận việc không triệu tập Sergio Ramos là quyết định khó khăn nhất kể từ ngày ông dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha.

Sergio Ramos có thể lỡ cơ hội dự World Cup 2026.

Luis de la Fuente chuẩn bị công bố danh sách tuyển Tây Ban Nha dự World Cup vào tuần tới. Nhưng trước thời khắc quan trọng ấy, điều gây chú ý nhất lại là chia sẻ đầy cảm xúc của chiến lược gia 64 tuổi về Sergio Ramos.

“Quyết định khó khăn nhất kể từ khi tôi trở thành HLV tuyển Tây Ban Nha là không triệu tập Sergio Ramos”, De la Fuente nói trong chương trình “Mario’s Journey”.

Đó là phát biểu cho thấy sức nặng đặc biệt của Ramos trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Dù trung vệ kỳ cựu không còn nằm trong kế hoạch hiện tại, cái bóng của anh vẫn phủ lên đội tuyển như biểu tượng của một kỷ nguyên vàng son.

De la Fuente không đi sâu vào lý do chuyên môn, nhưng việc nhắc thẳng tên Ramos giữa thời điểm chuẩn bị chốt danh sách World Cup cho thấy ông hiểu áp lực của quyết định ấy lớn đến mức nào.

Chiến lược gia sinh năm 1961 cũng tiết lộ rằng đội hình dự World Cup cơ bản đã hoàn tất và có thể xuất hiện vài gương mặt mới chưa từng được triệu tập trước đây. “Nhóm cầu thủ đã được quyết định. Có khả năng sẽ có những cầu thủ chưa từng lên tuyển góp mặt”, ông chia sẻ.

Ramos vẫn chưa hết thời.

De la Fuente đồng thời xác nhận Tây Ban Nha chỉ mang ba thủ môn tới World Cup thay vì bốn như nhiều đồn đoán. Khi được hỏi liệu đã xác định người bắt chính hay chưa, HLV tuyển Tây Ban Nha trả lời đầy tự tin: “Có chứ. Tôi thậm chí còn có thể nói luôn đội hình xuất phát”.

Ngoài câu chuyện nhân sự, De la Fuente cũng gây chú ý khi tỏ ra không hài lòng với cách các CLB La Liga để nhiều tuyển thủ hàng đầu ra nước ngoài thi đấu.

“Tôi rất khó chịu khi những cầu thủ như Fabian Ruiz, Martin Zubimendi hay Mikel Merino không còn chơi ở La Liga. Khi họ còn có giá hợp lý thì không ai chiêu mộ. Sau đó người ta lại bỏ số tiền khổng lồ cho những cầu thủ không giỏi bằng”, ông nói.

Bên cạnh đó, De la Fuente dành nhiều lời khen cho Gavi, cầu thủ vừa trở lại mạnh mẽ sau hai chấn thương nghiêm trọng. “Chúng tôi không ban phát điều gì cho Gavi cả. Cậu ấy tự giành lấy điều đó bằng nỗ lực của mình”, HLV tuyển Tây Ban Nha khẳng định.

De la Fuente cũng nhắc lại giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp, khi ông từng thất nghiệp suốt 18 tháng trước lúc gia nhập Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha. Từ một HLV gần như bị lãng quên, ông giờ chuẩn bị dẫn dắt “La Roja” bước vào World Cup với kỳ vọng rất lớn.

Và dù chịu nhiều áp lực, De la Fuente khẳng định ông chưa từng nghĩ tới chuyện rời đội tuyển nếu vô địch World Cup. “Không, hoàn toàn không. Tôi chưa từng nghĩ tới điều đó”, ông nhấn mạnh.