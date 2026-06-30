Kỷ lục nghiệt ngã của Hà Lan tại World Cup

Sáng 30/6, Hà Lan khép lại hành trình tại World Cup 2026 theo cách cay đắng khi thua 2-3 trước Morocco trên chấm luân lưu ở vòng 32 đội.

Hà Lan liên tiếp gục ngã trên chấm 11 m.

Nếu chỉ tính kết quả trong 90 phút thi đấu, Hà Lan vẫn duy trì chuỗi bất bại kéo dài tròn 20 năm tại World Cup. Lần gần nhất đội bóng áo cam thất bại trong thời gian thi đấu chính thức là ở vòng 16 đội World Cup 2006, khi thua Bồ Đào Nha 0-1 trong trận đấu với "cơn mưa thẻ phạt".

Ngoài ra, Hà Lan còn bị loại ở nhiều kỳ nhất mà không thua trong 90 phút và hiệp phụ. "Cơn lốc màu da cam" 3 lần rơi vào kịch bản nghiệt ngã. Họ thua luân lưu ở bán kết World Cup 2014, tứ kết World Cup 2022 và vòng 32 đội World Cup 2026. Brazil, Anh, Italy và Tây Ban Nha xếp sau với cùng 2 lần.

Trận gặp Morocco là minh chứng rõ nét cho cái duyên lận đận của Hà Lan. Dù dẫn trước và vẫn đứng vững sau 120 phút, Hà Lan lựa chọn lối chơi an toàn trong hiệp phụ với mục tiêu kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu. Thế nhưng, toan tính ấy hoàn toàn phản tác dụng.

Trên chấm 11 m, các học trò của HLV Ronald Koeman gây thất vọng khi đá hỏng 3 trong 4 lượt sút cuối. Chung cuộc, đại diện châu Phi giành chiến thắng 3-2 để đoạt vé vào tứ kết, sau khi hòa 1-1 trong 120 phút.

Thống kê càng khiến người hâm mộ Hà Lan thêm ngao ngán. Trong lịch sử World Cup, đội bóng áo cam mới thắng 1 trong 4 loạt sút luân lưu. Chiến thắng duy nhất đến trước Costa Rica ở tứ kết World Cup 2014. Sau đó, họ liên tiếp gục ngã trước Argentina tại bán kết năm 2014, tứ kết năm 2022 và giờ là Morocco ở World Cup 2026.

Việc liên tiếp sụp đổ trong những thời khắc quyết định biến đó thành kỷ lục buồn đối với đội bóng 3 lần vào chung kết World Cup nhưng chưa một lần vô địch.

Morocco hoàn tất chiến thắng trước Hà Lan trên chấm luân lưu Sáng 30/6, Morocco đánh bại Hà Lan 3-2 trên chấm luân lưu sau 120 phút hòa 1-1, qua đó giành quyền vào vòng 16 đội World Cup 2026.