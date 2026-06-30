Gakpo gục khóc khi ghi bàn cho Hà Lan

Cody Gakpo ghi bàn vào lưới Morocco nhưng không ăn mừng, thay vào đó bật khóc sau cú sốc mất đứa con chưa chào đời.

Gakpo gục xuống sân khóc sau khi ghi bàn.

Sáng 30/6, bàn thắng mở tỷ số của Cody Gakpo ở phút 72 trong trận đấu của Hà Lan trước Morocco ở vòng 1/16 World Cup 2026 không đi kèm màn ăn mừng quen thuộc.

Gakpo đưa Hà Lan vượt lên sau một pha dứt điểm quyết đoán. Ngay khi bóng nằm gọn trong lưới, chân sút thuộc biên chế Liverpool không giơ tay ăn mừng mà quỳ gối, cúi đầu và không kìm được nước mắt.

Tiền đạo 27 để mặc các đồng đội chạy đến ôm chặt và chia sẻ nỗi đau cùng anh. Hình ảnh ấy nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc xúc động nhất World Cup 2026.

Chỉ ít ngày trước, Gakpo cùng gia đình đón nhận biến cố lớn khi đứa con thứ hai không thể chào đời. Bạn đời của anh, Noa van der Bij, nghẹn ngào thông báo trên mạng xã hội rằng: "Với trái tim tan vỡ, chúng tôi đau đớn thông báo con của chúng tôi không thể đến với thế giới. Elijah Raphael Gakpo, con sẽ mãi được yêu thương và mãi là con trai của chúng tôi."

Dù chịu cú sốc tinh thần, Gakpo vẫn quyết định ở lại cùng tuyển Hà Lan chinh chiến tại World Cup. Liên đoàn Bóng đá Hà Lan cho biết sẽ tạo mọi điều kiện để hỗ trợ tiền đạo này vượt qua giai đoạn khó khăn, đồng thời tôn trọng mọi quyết định của anh.

Trước khi bước vào vòng knock-out, Gakpo là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất của "Cơn lốc màu da cam". Anh đá chính cả ba trận vòng bảng, ghi cú đúp trong chiến thắng 5-1 trước Thụy Điển và tiếp tục nổ súng trước Morocco.

Bàn thắng ở phút 72 không chỉ giúp Hà Lan tạo lợi thế, mà còn trở thành lời chia tay đầy cảm xúc của Gakpo dành cho đứa con chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. Hình ảnh tiền đạo này bật khóc giữa vòng tay đồng đội khiến người hâm mộ trên khắp thế giới không khỏi xúc động.

Paraguay thắng Đức sau loạt luân lưu nghẹt thở Sáng 30/6, Jose Canale thực hiện thành công lượt sút luân lưu quyết định, giúp Paraguay đánh bại Đức 4-3 (cả 2 đội hòa 1-1 sau 120 phút) và giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.