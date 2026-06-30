Morocco quật ngã Hà Lan trên chấm luân lưu sau 120 phút nghẹt thở

Sáng 30/6, Hà Lan hòa Morocco 1-1 trong 120 phút trước khi thua 2-3 trên chấm 11 m thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.

Morocco loại Hà Lan ở vòng 32 đội.

Morocco và Hà Lan tạo nên một trong những trận cầu hấp dẫn nhất vòng 32 đội World Cup 2026 khi phải cần tới loạt sút luân lưu mới xác định được đội giành vé đi tiếp, sau 120 phút bất phân thắng bại với tỷ số 1-1.

Ngay từ hiệp một, Morocco cho thấy sự tự tin và chủ động hơn. Đại diện châu Phi triển khai bóng mạch lạc, liên tục gây sức ép khiến hàng thủ Hà Lan nhiều phen chao đảo. Trong khi đó, "Cơn lốc màu da cam" nhập cuộc khá dè dặt, chủ yếu trông chờ vào những pha bứt tốc của Brian Brobbey và Crysencio Summerville nhưng không tạo ra nhiều khác biệt.

Từ giữa hiệp một, Morocco tăng tốc mạnh mẽ. Neil El Aynaoui khiến khán giả trên sân Monterrey tiếc nuối với pha đánh đầu hiểm hóc, trước khi Achraf Hakimi tung cú sút xa uy lực buộc Bart Verbruggen phải bay người cứu thua. Thủ thành của Hà Lan liên tục trở thành điểm tựa, giúp đội bóng áo cam đứng vững trước sức ép ngày càng lớn từ đối thủ.

Hà Lan gặp quá nhiều khó khăn trước Morocco.

Khoảng thời gian cuối hiệp một chứng kiến Hà Lan giành lại quyền kiểm soát bóng và đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, Morocco vẫn duy trì hệ thống phòng ngự chặt chẽ, đồng thời tổ chức nhiều pha phản công sắc bén khiến hàng thủ đối phương không ít lần lúng túng. Nếu dứt điểm chính xác hơn, đại diện châu Phi hoàn toàn có thể bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn.

Sau giờ nghỉ, thế trận tiếp tục nghiêng về Morocco. Phút 52, Hakimi băng xuống đón đường chọc khe tinh tế của Azzedine Ounahi rồi tung cú sút cực căng vượt qua tầm với của Verbruggen. Dù vậy, xà ngang đã cứu thua cho Hà Lan trong gang tấc. Đó là cơ hội ngon ăn nhất của Morocco kể từ đầu trận, dù Hakimi cũng có phương án căng ngang cho đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn.

Trong lúc gặp nhiều khó khăn, Hà Lan bất ngờ tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc. Từ một đường chuyền dài vượt tuyến, Wout Weghorst đánh đầu làm tường để Summerville thoát xuống trước khi chuyền ngang dọn cỗ cho Cody Gakpo đệm bóng vào lưới trống.

Bàn thắng cảm xúc của Gakpo.

Bàn thắng mang ý nghĩa đặc biệt với Gakpo. Tiền đạo Hà Lan không kìm được nước mắt khi ăn mừng cùng các đồng đội. Chỉ hai ngày trước, anh vừa trải qua cú sốc lớn khi mất đi đứa con chưa chào đời, nhưng vẫn quyết định ở lại cùng tuyển Hà Lan chinh phục World Cup 2026.

Không chấp nhận thất bại, Morocco dồn toàn lực tấn công trong những phút cuối. Trước sức ép nghẹt thở, hàng thủ Hà Lan với sự chỉ huy của Virgil van Dijk liên tục giải nguy.

Tuy nhiên, đúng vào phút 90+1, Chemsdine Talbi thực hiện quả tạt đầy khó chịu từ cánh trái để Issa Diop bật cao đánh đầu tung lưới Verbruggen, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát và khiến các khán đài bùng nổ.

Morocco ngược dòng hạ Hà Lan trên chấm luân lưu.

Bước sang hai hiệp phụ, tốc độ trận đấu giảm đáng kể khi cả hai đội đều tỏ ra thận trọng. Dù vậy, cơ hội vàng vẫn xuất hiện ở phút 90+7 khi Soufiane Rahimi vượt qua hậu vệ cuối cùng rồi đối mặt Bart Verbruggen.

Thủ môn Hà Lan thêm một lần sắm vai người hùng với pha dùng đầu gối cản phá xuất thần, trước khi bóng bật vào tay anh rồi đi hết đường biên.

Không đội nào tận dụng được những cơ hội còn lại trong quãng thời gian hiệp phụ, buộc trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi để phân định tấm vé vào vòng 16 đội.

Trên chấm 11 m, hai đội liên tục sút hỏng. Ở loạt quyết định, sự xuất sắc của thủ môn Bono cùng một chút may mắn giúp Morocco giành chiến thắng với tỷ số 3-2.

Highlights Tunisia 1-3 Hà Lan Sáng 26/6, Hà Lan thắng Tunisia 3-1 để khép lại vòng bảng World Cup 2026 với ngôi nhất bảng F.