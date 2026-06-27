Cầu thủ Hà Lan qua đời vì bị thuyền đâm khi đang bơi

Bóng đá Hà Lan bàng hoàng khi Mats Grotenbreg thiệt mạng ở tuổi 28 do bị thuyền đâm trúng trong lúc đang bơi.

Đang bơi, cầu thủ Hà Lan bị thuyền đâm tử vong.

Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra tại Middelaar (Hà Lan) khi Grotenbreg đang bơi. Anh không may bị một chiếc thuyền đâm trúng và tử vong. Cảnh sát xác nhận bắt giữ một nghi phạm để phục vụ công tác điều tra.

Grotenbreg khởi đầu sự nghiệp tại lò đào tạo của PSV Eindhoven và Vitesse trước khi thi đấu ở các hạng đấu thấp của bóng đá Hà Lan. Gần đây nhất, trung vệ này khoác áo VRC tại giải Hạng 6.

Dù không thi đấu chuyên nghiệp ở đẳng cấp cao, Grotenbreg vẫn được nhiều người biết đến nhờ khoảnh khắc lịch sử trong mùa 2024/25. Khi còn khoác áo USV Hercules, anh ghi bàn thắng quyết định, giúp đội bóng Hạng 4 đánh bại gã khổng lồ Ajax tại Cúp Quốc gia Hà Lan, tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử giải đấu.

Ngoài sân cỏ, Grotenbreg còn là gương mặt quen thuộc trên truyền hình thực tế. Anh từng tham gia mùa thứ 3 của chương trình "The Bachelorette" phiên bản Hà Lan, đồng thời xuất hiện trong show hẹn hò "FBoys", qua đó thu hút lượng lớn người hâm mộ.

Sự ra đi đột ngột của Grotenbreg khiến giới bóng đá Hà Lan bàng hoàng. Trên mạng xã hội, hàng nghìn người hâm mộ bày tỏ sự tiếc thương. Nhiều người nhớ đến Grotenbreg như một chàng trai thân thiện, nhiệt huyết, mang trong mình rất nhiều ước mơ nhưng lại ra đi quá sớm ở tuổi 28.

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