Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cầu thủ Hà Lan qua đời vì bị thuyền đâm khi đang bơi

  • Thứ bảy, 27/6/2026 12:25 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bóng đá Hà Lan bàng hoàng khi Mats Grotenbreg thiệt mạng ở tuổi 28 do bị thuyền đâm trúng trong lúc đang bơi.

Đang bơi, cầu thủ Hà Lan bị thuyền đâm tử vong.

Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra tại Middelaar (Hà Lan) khi Grotenbreg đang bơi. Anh không may bị một chiếc thuyền đâm trúng và tử vong. Cảnh sát xác nhận bắt giữ một nghi phạm để phục vụ công tác điều tra.

Grotenbreg khởi đầu sự nghiệp tại lò đào tạo của PSV Eindhoven và Vitesse trước khi thi đấu ở các hạng đấu thấp của bóng đá Hà Lan. Gần đây nhất, trung vệ này khoác áo VRC tại giải Hạng 6.

Dù không thi đấu chuyên nghiệp ở đẳng cấp cao, Grotenbreg vẫn được nhiều người biết đến nhờ khoảnh khắc lịch sử trong mùa 2024/25. Khi còn khoác áo USV Hercules, anh ghi bàn thắng quyết định, giúp đội bóng Hạng 4 đánh bại gã khổng lồ Ajax tại Cúp Quốc gia Hà Lan, tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử giải đấu.

Ngoài sân cỏ, Grotenbreg còn là gương mặt quen thuộc trên truyền hình thực tế. Anh từng tham gia mùa thứ 3 của chương trình "The Bachelorette" phiên bản Hà Lan, đồng thời xuất hiện trong show hẹn hò "FBoys", qua đó thu hút lượng lớn người hâm mộ.

Sự ra đi đột ngột của Grotenbreg khiến giới bóng đá Hà Lan bàng hoàng. Trên mạng xã hội, hàng nghìn người hâm mộ bày tỏ sự tiếc thương. Nhiều người nhớ đến Grotenbreg như một chàng trai thân thiện, nhiệt huyết, mang trong mình rất nhiều ước mơ nhưng lại ra đi quá sớm ở tuổi 28.

Highlights Tunisia 1-3 Hà Lan Sáng 26/6, Hà Lan thắng Tunisia 3-1 để khép lại vòng bảng World Cup 2026 với ngôi nhất bảng F.

Hà Lan nối dài kỷ lục khó tin sau trận thắng Tunisia

Đánh bại Tunisia với tỷ số 3-1, Hà Lan chính thức chiếm ngôi đầu bảng F đồng thời nối dài kỷ lục 19 trận bất bại liên tiếp ở vòng bảng các kỳ World Cup.

28:1672 hôm qua

Tunisia đá hiệp hai với 10 người vì sự cố khó tin

Tunisia tạo ra khoảnh khắc khó hiểu khi chỉ có 10 cầu thủ vào sân lúc hiệp hai trận gặp Hà Lan sáng 26/6 chuẩn bị bắt đầu.

29:1759 hôm qua

Xác định thêm 2 cặp đấu ở vòng knock-out World Cup 2026

Brazil sẽ gặp Nhật Bản, còn Hà Lan đụng độ Morocco ở vòng knock-out World Cup 2026.

30:1789 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Hà Lan Tuyển Hà Lan Hà Lan

    Đọc tiếp

    Canh thot tim o World Cup 2026 hinh anh

    Cảnh thót tim ở World Cup 2026

    1 giờ trước 12:42 27/6/2026

    0

    Ở trận Pháp thắng Na Uy 4-1 thuộc bảng I World Cup 2026 sáng 27/6, một chiếc trực thăng bất ngờ bay sát xuống sân Boston, tạo nên khoảnh khắc đáng kinh ngạc.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý